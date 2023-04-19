https://sputniknews.com.tr/20230419/vedat-milordan-siyasi-jubile-son-siyasi-tweeti-atip-yemege-odaklanacagim-1069906748.html

Vedat Milor'dan 'siyasi jübile': Son siyasi tweeti atıp yemeğe odaklanacağım

Vedat Milor'dan 'siyasi jübile': Son siyasi tweeti atıp yemeğe odaklanacağım

Paylaşımları sebebiyle özellikle iktidara yakın hesaplar ve troller tarafından hedef alınan ünlü yemek eleştirmeni ve gastronomi yazarı Vedat Milor, artık... 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T15:46+0300

2023-04-19T15:46+0300

2023-04-19T16:11+0300

yaşam

vedat milor

siyasi

tweet

yemek

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Ünlü yemek eleştirmeni ve gastronomi yazarı Vedat Milor, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında geliyor. Milor, Twitter'da zaman zaman siyaset gündemine ilişkin görüşlerini paylaşıyor.Son dönemde muhalif paylaşımları nedeniyle özellikle iktidara yakın hesaplar ve troller tarafından hedef alınan Milor, yeni bir karar aldığını duyurdu.Milor, bir daha siyasi tweet atmayacağını ve tamamen yemeğe odaklanacağını söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20220907/memleket-meselesi-anketini-silen-vedat-milordan-yeni-anket-muhalefet-adayi-kim-olmali-1060912345.html

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2023

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vedat milor, siyasi, tweet, yemek