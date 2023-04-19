https://sputniknews.com.tr/20230419/vedat-milordan-siyasi-jubile-son-siyasi-tweeti-atip-yemege-odaklanacagim-1069906748.html
Vedat Milor'dan 'siyasi jübile': Son siyasi tweeti atıp yemeğe odaklanacağım
Vedat Milor'dan 'siyasi jübile': Son siyasi tweeti atıp yemeğe odaklanacağım
Paylaşımları sebebiyle özellikle iktidara yakın hesaplar ve troller tarafından hedef alınan ünlü yemek eleştirmeni ve gastronomi yazarı Vedat Milor, artık... 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T15:46+0300
2023-04-19T15:46+0300
2023-04-19T16:11+0300
yaşam
vedat milor
siyasi
tweet
yemek
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Ünlü yemek eleştirmeni ve gastronomi yazarı Vedat Milor, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında geliyor. Milor, Twitter'da zaman zaman siyaset gündemine ilişkin görüşlerini paylaşıyor.Son dönemde muhalif paylaşımları nedeniyle özellikle iktidara yakın hesaplar ve troller tarafından hedef alınan Milor, yeni bir karar aldığını duyurdu.Milor, bir daha siyasi tweet atmayacağını ve tamamen yemeğe odaklanacağını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20220907/memleket-meselesi-anketini-silen-vedat-milordan-yeni-anket-muhalefet-adayi-kim-olmali-1060912345.html
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vedat milor, siyasi, tweet, yemek
vedat milor, siyasi, tweet, yemek
Vedat Milor'dan 'siyasi jübile': Son siyasi tweeti atıp yemeğe odaklanacağım
15:46 19.04.2023 (güncellendi: 16:11 19.04.2023) Abone ol
Paylaşımları sebebiyle özellikle iktidara yakın hesaplar ve troller tarafından hedef alınan ünlü yemek eleştirmeni ve gastronomi yazarı Vedat Milor, artık sosyal medyada siyasi paylaşım yapmamaya karar verdiğini açıkladı. Milor, "Artık tamamen yemeğe odaklanacağım" dedi.
Ünlü yemek eleştirmeni ve gastronomi yazarı Vedat Milor, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında geliyor. Milor, Twitter'da zaman zaman siyaset gündemine ilişkin görüşlerini paylaşıyor.
Son dönemde muhalif paylaşımları nedeniyle özellikle iktidara yakın hesaplar ve troller tarafından hedef alınan Milor, yeni bir karar aldığını duyurdu.
Milor, bir daha siyasi tweet atmayacağını ve tamamen yemeğe odaklanacağını söyledi.
"Siyasi tweet atmam yönünde yoğun bir istek var. Ben söylemek istediklerimi defalarca söyledim. Kitaplarda, köşe yazılarında da yazdım. O yüzden bugün son siyasi tiviti atıp artık tamamen yemeğe odaklanacağım."