https://sputniknews.com.tr/20220907/memleket-meselesi-anketini-silen-vedat-milordan-yeni-anket-muhalefet-adayi-kim-olmali-1060912345.html

'Memleket meselesi' anketini silen Vedat Milor'dan yeni anket: Muhalefet adayı kim olmalı?

'Memleket meselesi' anketini silen Vedat Milor'dan yeni anket: Muhalefet adayı kim olmalı?

Vedat Milor, "Sizce başkan adayı nasıl seçilmeli?" diye sorduğu anketi silerek "Yanlış anlaşıldı, tekrar paylaşırım" açıklamasını yaptı. Milor, sonrasında... 07.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-07T13:48+0300

2022-09-07T13:48+0300

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vedat milor

yaşam

anket

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Twitter hesabını aktif kullanan ve yaptığı anketlerle gündeme gelen gastronomi yazarı Vedat Milor, Twitter hesabından "Sizce başkan adayı nasıl seçilmeli?" sorusunu sorduğu bir anket yaptı. Yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı ankette "Önemli bir memleket meselesi. Bence herkesin fikir beyan edebileceği bir konu" dedi.Daha sonra paylaşımı silen Milor, yaptığı açıklamada, "Anket sorusuna gelen yanıtlardan sorunun yanlış anlaşıldığını düşündüğüm için sildim. Anket sorularını en anlaşılır biçimde kaleme almak zor. Biraz daha düşünüp belki tekrar paylaşırım" ifadelerini kullandı.Milor, "Seçimde muhalefet kanadından hangi adayı görmek isterdiniz?" sorusuyla yeni anketini paylaşarak seçenekler arasında, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Meral Akşener'e yer verdi.

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vedat milor, anket