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https://sputniknews.com.tr/20230419/tuik-tuketici-guven-endeksi-nisanda-yuzde-92-artti-1069888038.html
TÜİK: Tüketici güven endeksi Nisan'da yüzde 9.2 arttı
TÜİK: Tüketici güven endeksi Nisan'da yüzde 9.2 arttı
Tüketici güven endeksi Nisan ayında aylık bazda yüzde 9.2 artarak 87.5 oldu. 19.04.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
tüketici
tüketici güven endeksi
artış
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen 'Tüketici Eğilim Anketi' sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 9.2 arttı. Martta 80.1 olan endeks, nisanda 87.5 olarak kayıtlara geçti.Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi geçen ay 66 iken nisanda yüzde 4.6 artışla 69.1'e çıktı.Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi martta 79,6 iken bu ay yüzde 12.8 artış göstererek 89.8 oldu.Martta 83 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 14.7 değer kazanıp bu ay 95.2 olarak kayıtlara geçti.Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise martta 92 iken nisanda yüzde 4.5 artışla 96.1 olarak hesaplandı.Tüketici eğilim anketi, martta Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden etkilenen Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Osmaniye'de yapılamamıştı. Nisan için ise depremden etkilenen bölgeler dahil, 81 ilde Tüketici Eğilim Anketi gerçekleştirildi.
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tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), tüketici, tüketici güven endeksi, artış
tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), tüketici, tüketici güven endeksi, artış

TÜİK: Tüketici güven endeksi Nisan'da yüzde 9.2 arttı

10:30 19.04.2023
© AAEnflasyon- alışveriş- market
Enflasyon- alışveriş- market - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
© AA
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Tüketici güven endeksi Nisan ayında aylık bazda yüzde 9.2 artarak 87.5 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen 'Tüketici Eğilim Anketi' sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 9.2 arttı. Martta 80.1 olan endeks, nisanda 87.5 olarak kayıtlara geçti.
Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi geçen ay 66 iken nisanda yüzde 4.6 artışla 69.1'e çıktı.
Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi martta 79,6 iken bu ay yüzde 12.8 artış göstererek 89.8 oldu.
Martta 83 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 14.7 değer kazanıp bu ay 95.2 olarak kayıtlara geçti.
Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise martta 92 iken nisanda yüzde 4.5 artışla 96.1 olarak hesaplandı.
Tüketici eğilim anketi, martta Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden etkilenen Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Osmaniye'de yapılamamıştı. Nisan için ise depremden etkilenen bölgeler dahil, 81 ilde Tüketici Eğilim Anketi gerçekleştirildi.
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