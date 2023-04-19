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https://sputniknews.com.tr/20230419/dolar-ve-euroda-son-durum-1069886528.html
Dolar ve euro'da son durum
Dolar ve euro'da son durum
İstanbul serbest piyasada dolar 19.4060 liradan, euro ise 21.2760 liradan güne başladı. 19.04.2023, Sputnik Türkiye
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Serbest piyasada 19.4040 liradan alınan dolar 19.4060 liradan satılıyor. 21.2740 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 21.2760 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 19.4050 lira, euro'nun satış fiyatı ise 21.2640 lira olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230418/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1069826979.html
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dolar, euro, döviz, döviz kurları
dolar, euro, döviz, döviz kurları

Dolar ve euro'da son durum

09:20 19.04.2023
© AFP 2023 / OLGA MALTSEVADolar ve Euro
Dolar ve Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
© AFP 2023 / OLGA MALTSEVA
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İstanbul serbest piyasada dolar 19.4060 liradan, euro ise 21.2760 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 19.4040 liradan alınan dolar 19.4060 liradan satılıyor. 21.2740 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 21.2760 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 19.4050 lira, euro'nun satış fiyatı ise 21.2640 lira olmuştu.
Dolar- Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
EKONOMİ
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