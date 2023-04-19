https://sputniknews.com.tr/20230419/dolar-ve-euroda-son-durum-1069886528.html
Dolar ve euro'da son durum
Dolar ve euro'da son durum
İstanbul serbest piyasada dolar 19.4060 liradan, euro ise 21.2760 liradan güne başladı. 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T09:20+0300
2023-04-19T09:20+0300
2023-04-19T09:20+0300
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Serbest piyasada 19.4040 liradan alınan dolar 19.4060 liradan satılıyor. 21.2740 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 21.2760 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 19.4050 lira, euro'nun satış fiyatı ise 21.2640 lira olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230418/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1069826979.html
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dolar, euro, döviz, döviz kurları
dolar, euro, döviz, döviz kurları
Dolar ve euro'da son durum
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İstanbul serbest piyasada dolar 19.4060 liradan, euro ise 21.2760 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 19.4040 liradan alınan dolar 19.4060 liradan satılıyor. 21.2740 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 21.2760 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 19.4050 lira, euro'nun satış fiyatı ise 21.2640 lira olmuştu.