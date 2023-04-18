https://sputniknews.com.tr/20230418/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1069826979.html

Dolar ve euro'da son durum ne?

Dolar ve euro'da son durum ne?

İstanbul serbest piyasada dolar 19.3980 liradan, euro 21.2260 liradan güne başladı. 18.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-18T09:12+0300

2023-04-18T09:12+0300

2023-04-18T09:12+0300

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Serbest piyasada 19.3960 liradan alınan dolar 19.3980 liradan satılıyor. 21.2240 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 21.2260 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 19.3860 lira, euro'nun satış fiyatı ise 21.1910 lira olmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230417/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1069775303.html

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