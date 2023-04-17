https://sputniknews.com.tr/20230417/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1069775303.html
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dolar ve euro'da son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 19.36 liradan, euro ise 21.30 liradan güne başladı. 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T09:09+0300
2023-04-17T09:09+0300
2023-04-17T09:19+0300
ekonomi
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Serbest piyasada 19.36 TL'den alınan dolar, 19.37 liradan satılıyor. 21.27 TL'den alınan euro'nun satış fiyatı ise 21.36 TL olarak belirlendi.Cuma günü, doların satış fiyatı 19.36 lira, euro'nun satış fiyatı ise 21.35 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Serbest piyasa altın (tl/gr) alış fiyatı 1.248,52 TL, satış fiyatı ise 1.248,70 TL şeklinde belirlendi.Ons altın ise 2.012,31 dolar seviyesinde seyrediyor.Brent petrolBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82.78 dolardan işlem görüyor.Borsa İstanbulBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.092.88 puanla başladı.
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, fiyat, borsa
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, fiyat, borsa
Dolar ve euro'da son durum ne?
09:09 17.04.2023 (güncellendi: 09:19 17.04.2023) Abone ol
İstanbul serbest piyasada dolar 19.36 liradan, euro ise 21.30 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 19.36 TL'den alınan dolar, 19.37 liradan satılıyor. 21.27 TL'den alınan euro'nun satış fiyatı ise 21.36 TL olarak belirlendi.
Cuma günü, doların satış fiyatı 19.36 lira, euro'nun satış fiyatı ise 21.35 lira olmuştu.
Gram altın ne kadar?
Serbest piyasa altın (tl/gr) alış fiyatı 1.248,52 TL, satış fiyatı ise 1.248,70 TL şeklinde belirlendi.
Ons altın ise 2.012,31 dolar seviyesinde seyrediyor.
Brent petrol
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82.78 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.092.88 puanla başladı.