https://sputniknews.com.tr/20230417/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1069775303.html

Dolar ve euro'da son durum ne?

Dolar ve euro'da son durum ne?

İstanbul serbest piyasada dolar 19.36 liradan, euro ise 21.30 liradan güne başladı. 17.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-17T09:09+0300

2023-04-17T09:09+0300

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Serbest piyasada 19.36 TL'den alınan dolar, 19.37 liradan satılıyor. 21.27 TL'den alınan euro'nun satış fiyatı ise 21.36 TL olarak belirlendi.Cuma günü, doların satış fiyatı 19.36 lira, euro'nun satış fiyatı ise 21.35 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Serbest piyasa altın (tl/gr) alış fiyatı 1.248,52 TL, satış fiyatı ise 1.248,70 TL şeklinde belirlendi.Ons altın ise 2.012,31 dolar seviyesinde seyrediyor.Brent petrolBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82.78 dolardan işlem görüyor.Borsa İstanbulBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.092.88 puanla başladı.

https://sputniknews.com.tr/20230417/merkez-bankasi-hazirliklara-basladi-iddiasi-yeni-banknotlar-geliyor-1069775596.html

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