https://sputniknews.com.tr/20230417/merkez-bankasi-hazirliklara-basladi-iddiasi-yeni-banknotlar-geliyor-1069775596.html

'Merkez Bankası hazırlıklara başladı' iddiası: Yeni banknotlar geliyor

'Merkez Bankası hazırlıklara başladı' iddiası: Yeni banknotlar geliyor

En büyük kâğıt para olan 200 liranın dolaşıma girdiği 2009 yılından bugüne yüzde 647 değer kaybettiğini hatırlatan Cumhuriyet gazetesine konuşan ekonomistler... 17.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-17T09:05+0300

2023-04-17T09:05+0300

2023-04-17T09:06+0300

ekonomi

banknot

yeni banknot

ziraat bankası

şenol babuşcu

merkez bankası

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Seçim öncesinde tedavüldeki büyük kupürlü banknot sayısının artırılacağı iddia edildi.Cumhuriyet’te Merkez Bankası’nın güncel verilerini baz alarak hazırlanan habere göre, Mart 2022’de 536 milyon adet olan tedavüldeki 200 TL’lik banknot sayısı Mart 2023’te 1 milyar 77 milyon adedi aştı. Bu tür gelişmeler ekonomi uzmanları tarafından yüksek enflasyonun temel bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Zaten bu paranın alım gücüne bakıldığında durum net olarak ortaya çıkıyor. En büyük banknot olan 200 TL tedavüle girdiği 2009 yılından bugüne yüzde 647 değer kaybetti. O gün 200 TL’ye dolan bir alışveriş sepeti için bugün 1495 TL ödemek gerekiyor.TL’deki erime karşısında iktidarın yeni banknot basacağını dillendiren ilk isimlerden biri eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu oldu. Babuşcu, 5 TL’lik demir para ve 500 TL’lik banknotlar için darphanede hazırlıklar yapıldığını dile getirmişti.Yeni banknot basımının neredeyse bir mecburiyete döndüğünü söyleyen Şenol Babuşcu, “Uluslararası standartlara göre en büyük banknotun payı yüzde 50’yi geçerse, ki bizde yüzde 56’yı geçti, yeni banknot basılmak zorunda. Veya en büyük iki banknotun sayısı yüzde 90’ı geçerse de aynı şey geçerli. Yeni banknot basılmalı derken bu çok iyi bir şeydir diye demiyoruz. ‘Ülkeyi bu hale getirdiniz yapacak bir şey kalmadı, artık mecburiyet oldu’ diyoruz. Zaten seçimi kim kazanırsa kazansın bunu yapmak zorunda kalınacak” açıklamasını yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20230403/200-liralik-banknotun-alim-gucu-dusuyor-tedavule-girdiginde-yaklasik-3-ceyrek-altin-alinabiliyordu-1069089786.html

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banknot, yeni banknot, ziraat bankası, şenol babuşcu, merkez bankası