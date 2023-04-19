Sinan Oğan: Ben dahil hangi aday kazanırsa kazansın esas seçimin 2 sene sonra olacağı kanaatindeyim
22:45 19.04.2023 (güncellendi: 23:31 19.04.2023)
© AASinan Oğan
© AA
ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Oğan, "Ben dahil hangi aday kazanırsa kazansın esas seçimin 2 sene sonra olacağı kanaatindeyim. Bu seçim bir ara seçim olacak. Şu anki ekonomi politikaları sürdürülemez, değişmek zorundadır" dedi.
Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtlayan ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan 14 Mayıs seçimlerini kazanan kim olursa olsun 2 sene sonra bir seçim daha olacağını öngördüğünü söyledi.
Konuyla ilgili Sinan Oğan şunları ifade etti:
"Ben bu seçimin ara seçim olduğu kanaatindeyim. Esas seçimin 2 sene sonra olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte bu seçimlerin son seçim olmadığını, Türkiye'nin siyaset elitleri değişimi sürecinde olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin erken seçime mecburen gideceğini düşünüyorum. Ben de kazansam bu ekonomik krizin mevcut şartlarda sürdürülebilir olmadığını; acı reçetenin uygulanması gerektiğini düşünüyorum.
Sinan Oğan'ın açıklamalarından diğer detaylarsa şöyle:
"Ben bu seçimin ara seçim olduğu kanaatindeyim. Esas seçimin 2 sene sonra olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte bu seçimlerin son seçim olmadığını, Türkiye'nin siyaset elitleri değişimi sürecinde olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin erken seçime mecburen gideceğini düşünüyorum. Ben de kazansam bu ekonomik krizin mevcut şartlarda sürdürülebilir olmadığını; acı reçetenin uygulanması gerektiğini düşünüyorum.
Faiz sebep enflasyon sonuç diye bir şey yok. Bir ekonomist olarak böyle bir politikanın olmadığını bunun sayın Erdoğan tarafından ortaya atıldığını bu tezin başarısız olduğunu görüyorum. Sayın Erdoğan istişareden, meşveretten çok uzaklaştı. Yanında hiçbiri 'sayın Cumhurbaşkanı bu tezden vazgeç' diyemiyor. Türkiye yeniden faiz artırımına gidecek, yazıyorum buraya. Biz kazansak da Türkiye'de ekonomi politikası değişmek zorunda.
Sayın Mehmet Şimşek'e davet geldi gitmedi. Çünkü sayın Şimşek bunun sürdürelibilir olmadığını biliyor. Bu resmen faiz lobilerini beslemek, bankaları beslemektir, sermaye transferidir, Türk ekonomisinin sermaye piyasalarına peşkeş çekmektir Bizim küresel ve uluslararası piyasalara güven veren ekonomi politikası uygulaması lazım. Merkez Bankası başkanının derhal görevden alınması lazım. Oraya bağımsız ve güvenilir bir ismi atamak lazım ve asla baskı yapmamak lazım. Dış politikamızın barışçıl ve vakur aynı zamanda dış ticaretimizin önünü açan bir politika uygulaması lazım.
CHP'lilere çağrıda bulunuyorum, bu işi, yabancı seçmen sayısını hafife almayın. Sayın Kılıçdaroğlu'na da söyledim. Bu konuda çalışmaların olduğunu söyledi. Açık yüreklilikle her türlü bilgi ve belgeyi paylaşabileceğini söyledi. Seçim sonuçlarını değiştirirse bu iş değiştirecek. Ortalama 2 milyon gri bir seçmen alanı var. Bir kısmının kim olduğu belli değil, bir kısmının yabancı olduğu var. Bir kısmı oy kullanamayacak. Parmak boyasını geri getirirseniz bu endişelerimiz ciddi şekilde giderilecek.
Sayın Erdoğan sahada gördüğüm bu seçimi kaybediyor. Sahadaki gözlemim, yaptığımız araştırmalar sayın Erdoğan'ın kaybettiğini gösteriyor. Ama sayın Erdoğan çok rahat. Tamamen kanaatimi söylüyorum, seçim güvenliği meselesi seçim sonuçlarını doğrudan etkileyecek. Seçim güvenliğini tartışın, herkes seçim güvenliğine odaklansın.
Evet İHA, SİHA, TOGG, MMU ile gurur duyuyorum; ancak ekmek arası Togg yiyemiyorsunuz. Kazanın içine Togg'u koyup kaynatamıyorsunuz. Karnınız ona Togg değil. Ben Sovyetler Birliği dağılmadan gördüm. Moskova'da doktora yaptım. Tezimde Rusya'yı yazdım. Bizim önümüzdeki süreç içerisinde Sovyet mantığı ile gitmeyi bir tarafa bırakmamız lazım. En son Sovyetler Birliği'ni gördüğümde dev gibi silah sanayi, uzay mekiği, en gelişmiş savaş sistemleri kurgulayan ama mutfakta kaynatacak yemeği olmayabilir. Sovyet ekmeği ile adam öldürebilirdiniz, o kadar sertti."