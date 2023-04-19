Sinan Oğan: Ben dahil hangi aday kazanırsa kazansın esas seçimin 2 sene sonra olacağı kanaatindeyim

"Ben bu seçimin ara seçim olduğu kanaatindeyim. Esas seçimin 2 sene sonra olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte bu seçimlerin son seçim olmadığını, Türkiye'nin siyaset elitleri değişimi sürecinde olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin erken seçime mecburen gideceğini düşünüyorum. Ben de kazansam bu ekonomik krizin mevcut şartlarda sürdürülebilir olmadığını; acı reçetenin uygulanması gerektiğini düşünüyorum. "Ben bu seçimin ara seçim olduğu kanaatindeyim. Esas seçimin 2 sene sonra olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte bu seçimlerin son seçim olmadığını, Türkiye'nin siyaset elitleri değişimi sürecinde olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin erken seçime mecburen gideceğini düşünüyorum. Ben de kazansam bu ekonomik krizin mevcut şartlarda sürdürülebilir olmadığını; acı reçetenin uygulanması gerektiğini düşünüyorum.

Faiz sebep enflasyon sonuç diye bir şey yok. Bir ekonomist olarak böyle bir politikanın olmadığını bunun sayın Erdoğan tarafından ortaya atıldığını bu tezin başarısız olduğunu görüyorum. Sayın Erdoğan istişareden, meşveretten çok uzaklaştı. Yanında hiçbiri 'sayın Cumhurbaşkanı bu tezden vazgeç' diyemiyor. Türkiye yeniden faiz artırımına gidecek, yazıyorum buraya. Biz kazansak da Türkiye'de ekonomi politikası değişmek zorunda. Faiz sebep enflasyon sonuç diye bir şey yok. Bir ekonomist olarak böyle bir politikanın olmadığını bunun sayın Erdoğan tarafından ortaya atıldığını bu tezin başarısız olduğunu görüyorum. Sayın Erdoğan istişareden, meşveretten çok uzaklaştı. Yanında hiçbiri 'sayın Cumhurbaşkanı bu tezden vazgeç' diyemiyor. Türkiye yeniden faiz artırımına gidecek, yazıyorum buraya. Biz kazansak da Türkiye'de ekonomi politikası değişmek zorunda.

Sayın Mehmet Şimşek'e davet geldi gitmedi. Çünkü sayın Şimşek bunun sürdürelibilir olmadığını biliyor. Bu resmen faiz lobilerini beslemek, bankaları beslemektir, sermaye transferidir, Türk ekonomisinin sermaye piyasalarına peşkeş çekmektir Bizim küresel ve uluslararası piyasalara güven veren ekonomi politikası uygulaması lazım. Merkez Bankası başkanının derhal görevden alınması lazım. Oraya bağımsız ve güvenilir bir ismi atamak lazım ve asla baskı yapmamak lazım. Dış politikamızın barışçıl ve vakur aynı zamanda dış ticaretimizin önünü açan bir politika uygulaması lazım. Sayın Mehmet Şimşek'e davet geldi gitmedi. Çünkü sayın Şimşek bunun sürdürelibilir olmadığını biliyor. Bu resmen faiz lobilerini beslemek, bankaları beslemektir, sermaye transferidir, Türk ekonomisinin sermaye piyasalarına peşkeş çekmektir Bizim küresel ve uluslararası piyasalara güven veren ekonomi politikası uygulaması lazım. Merkez Bankası başkanının derhal görevden alınması lazım. Oraya bağımsız ve güvenilir bir ismi atamak lazım ve asla baskı yapmamak lazım. Dış politikamızın barışçıl ve vakur aynı zamanda dış ticaretimizin önünü açan bir politika uygulaması lazım.

CHP'lilere çağrıda bulunuyorum, bu işi, yabancı seçmen sayısını hafife almayın. Sayın Kılıçdaroğlu'na da söyledim. Bu konuda çalışmaların olduğunu söyledi. Açık yüreklilikle her türlü bilgi ve belgeyi paylaşabileceğini söyledi. Seçim sonuçlarını değiştirirse bu iş değiştirecek. Ortalama 2 milyon gri bir seçmen alanı var. Bir kısmının kim olduğu belli değil, bir kısmının yabancı olduğu var. Bir kısmı oy kullanamayacak. Parmak boyasını geri getirirseniz bu endişelerimiz ciddi şekilde giderilecek. CHP'lilere çağrıda bulunuyorum, bu işi, yabancı seçmen sayısını hafife almayın. Sayın Kılıçdaroğlu'na da söyledim. Bu konuda çalışmaların olduğunu söyledi. Açık yüreklilikle her türlü bilgi ve belgeyi paylaşabileceğini söyledi. Seçim sonuçlarını değiştirirse bu iş değiştirecek. Ortalama 2 milyon gri bir seçmen alanı var. Bir kısmının kim olduğu belli değil, bir kısmının yabancı olduğu var. Bir kısmı oy kullanamayacak. Parmak boyasını geri getirirseniz bu endişelerimiz ciddi şekilde giderilecek.

Sayın Erdoğan sahada gördüğüm bu seçimi kaybediyor. Sahadaki gözlemim, yaptığımız araştırmalar sayın Erdoğan'ın kaybettiğini gösteriyor. Ama sayın Erdoğan çok rahat. Tamamen kanaatimi söylüyorum, seçim güvenliği meselesi seçim sonuçlarını doğrudan etkileyecek. Seçim güvenliğini tartışın, herkes seçim güvenliğine odaklansın. Sayın Erdoğan sahada gördüğüm bu seçimi kaybediyor. Sahadaki gözlemim, yaptığımız araştırmalar sayın Erdoğan'ın kaybettiğini gösteriyor. Ama sayın Erdoğan çok rahat. Tamamen kanaatimi söylüyorum, seçim güvenliği meselesi seçim sonuçlarını doğrudan etkileyecek. Seçim güvenliğini tartışın, herkes seçim güvenliğine odaklansın.