Cumhurbaşkanı adayı İnce: Dertleri seçimi kazanmak değil, dertleri CHP'deki koltuk

"Peki Erdoğan gitmeli de yerine Erdoğan'ın eskileri mi gelmeli? Bu Babacan 15 sene boyunca bu ülkenin ekonomisini yönetmedi mi? Bu Suriyelileri başımıza Davutoğlu bela etmedi mi? Onlarla mı kurtaracak şimdi? Bu kardeşiniz Silivri zindanlarının önünde bu ülkenin ordusunu savunurken Sadullah Ergin Adalet Bakanı idi. Hem de nereye koymuşlar; Çankaya'ya. Utanmazlıkta zirve yapmışlar. Arkadaşlar değişelim, gelişelim ama başkalaşmayalım. Bu başkalaşmaktır, bu çürümektir. Bu aslına ihanettir. Bu Atatürk'e ihanettir. Sayın Kılıçdaroğlu 'Türkiye Cumhuriyeti'nin gelmiş geçmiş en çapsız Dışişleri Bakanı' diyordu. Babacan, Irak'a ilk bomba düştüğünde 'Milyar dolarlar bize yağacak' diyordu. Kılıçdaroğlu da diyordu ki 'Bu Babacan'ı Yüce Divana göndereceğim'. Şimdi cumhurbaşkanı yardımcısı yapacak ama dün çok güldüm. Dün Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki, 'O Süleyman Şah Türbesi'ni vatan toprağına geri getireceğim' ben de diyorum ki 'Davutoğlu'yla getirin'. Çünkü onun başbakanlığında kaçırdılar Süleyman Şah'ı."