Rusya lideri Putin, özel askeri harekat bölgesini neden ziyaret ettiğini açıkladı

Rusya hükümeti üyeleriyle toplantı yapan Putin, özel askeri harekat sırasında Rusya topraklarına bağlanan yeni bölgelerdeki durumu istişare etti.



Pazartesi günü Herson Bölgesi'ndeki 'Dnepr' askeri biriminin karargahını ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nde Rusya Ulusal Muhafız birliklerinin karargahını ziyaret ettiğini anımsatan Putin, "Seyahatin amacı askerlerle buluşmaktı. Onları komuta ettikleri birimlerin konuşlandığı yerden uzun süre ve uzun mesafeler boyunca ayırmak istemediğim için ziyareti gerçekleştirdim. Mevcut durum, askerlerin yerlerinde bulunmasını gerektiriyor" dedi.



Yerel yöneticilerin merkezi hükümetin desteği olmadan bölgelerde onlarca yıldır biriken ve son 8 yıldaki gelişmeler sonucu derinleşen zorlu sorunları çözecek durumda olmadığını belirten Putin, bakanlardan ve diğer üyelerden yetki alanlarında bulunmasa dahi bu sorunların çözülmesine katkı sunmalarını istedi ve alacakları sorumluluğun belirleyici olacağını vurguladı.