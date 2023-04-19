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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230419/rusya-lavrovun-new-york-ziyareti-sirasinda-abd-ile-gorusmeye-haziriz-1069930388.html
Rusya: Lavrov'un New York ziyareti sırasında ABD ile görüşmeye hazırız
Rusya: Lavrov'un New York ziyareti sırasında ABD ile görüşmeye hazırız
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Rusya’nın Lavrov'un New York ziyareti sırasında ABD ile görüşmekten kaçınmayacağını belirtti. 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T22:34+0300
2023-04-19T22:34+0300
ukrayna krizi
rusya
abd
vasiliy nebenzya
sergey lavrov
birleşmiş milletler (bm)
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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya gazetecilere demecinde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un önümüzdeki hafta New York'a yapacağı ziyarette ABD'nin istemesi halinde Amerikan tarafıyla görüşmekten kaçınmayacağını söyledi.‘Lavrov'un New York ziyareti sırasında ABD tarafı ile görüşme yapılmasının planlanıp planlanmadığı’ sorusuna Nebenzya, “Bilmiyorum. Hiçbir görüşmeden kaçmıyoruz. ABD'nin arzu etmesi halinde böyle bir görüşmeden kaçınmayız” yanıtını verdi.Lavrov, 24-25 Nisan tarihlerinde BM Güvenlik Konseyi toplantılarına başkanlık edecek.
https://sputniknews.com.tr/20230415/abdli-politikaci-baraka-fransa-ve-almanya-rusya-politikasi-yuzunden-abdye-sirt-ceviriyor-1069724352.html
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rusya, abd, vasiliy nebenzya, sergey lavrov, birleşmiş milletler (bm)
rusya, abd, vasiliy nebenzya, sergey lavrov, birleşmiş milletler (bm)

Rusya: Lavrov'un New York ziyareti sırasında ABD ile görüşmeye hazırız

22:34 19.04.2023
© AFP 2023 / ANDREW HARNIKSergey Lavrov - Antony Blinken
Sergey Lavrov - Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
© AFP 2023 / ANDREW HARNIK
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Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Rusya’nın Lavrov'un New York ziyareti sırasında ABD ile görüşmekten kaçınmayacağını belirtti.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya gazetecilere demecinde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un önümüzdeki hafta New York'a yapacağı ziyarette ABD'nin istemesi halinde Amerikan tarafıyla görüşmekten kaçınmayacağını söyledi.
‘Lavrov'un New York ziyareti sırasında ABD tarafı ile görüşme yapılmasının planlanıp planlanmadığı’ sorusuna Nebenzya, “Bilmiyorum. Hiçbir görüşmeden kaçmıyoruz. ABD'nin arzu etmesi halinde böyle bir görüşmeden kaçınmayız” yanıtını verdi.
Lavrov, 24-25 Nisan tarihlerinde BM Güvenlik Konseyi toplantılarına başkanlık edecek.
ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2023
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