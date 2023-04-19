https://sputniknews.com.tr/20230419/rusya-lavrovun-new-york-ziyareti-sirasinda-abd-ile-gorusmeye-haziriz-1069930388.html

Rusya: Lavrov'un New York ziyareti sırasında ABD ile görüşmeye hazırız

Rusya: Lavrov'un New York ziyareti sırasında ABD ile görüşmeye hazırız

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Rusya’nın Lavrov'un New York ziyareti sırasında ABD ile görüşmekten kaçınmayacağını belirtti. 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T22:34+0300

2023-04-19T22:34+0300

2023-04-19T22:34+0300

ukrayna krizi

rusya

abd

vasiliy nebenzya

sergey lavrov

birleşmiş milletler (bm)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/02/1067723663_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_81521e87b54f50c64269436a10679878.jpg

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya gazetecilere demecinde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un önümüzdeki hafta New York'a yapacağı ziyarette ABD'nin istemesi halinde Amerikan tarafıyla görüşmekten kaçınmayacağını söyledi.‘Lavrov'un New York ziyareti sırasında ABD tarafı ile görüşme yapılmasının planlanıp planlanmadığı’ sorusuna Nebenzya, “Bilmiyorum. Hiçbir görüşmeden kaçmıyoruz. ABD'nin arzu etmesi halinde böyle bir görüşmeden kaçınmayız” yanıtını verdi.Lavrov, 24-25 Nisan tarihlerinde BM Güvenlik Konseyi toplantılarına başkanlık edecek.

https://sputniknews.com.tr/20230415/abdli-politikaci-baraka-fransa-ve-almanya-rusya-politikasi-yuzunden-abdye-sirt-ceviriyor-1069724352.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, abd, vasiliy nebenzya, sergey lavrov, birleşmiş milletler (bm)