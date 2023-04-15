https://sputniknews.com.tr/20230415/abdli-politikaci-baraka-fransa-ve-almanya-rusya-politikasi-yuzunden-abdye-sirt-ceviriyor-1069724352.html

ABD’li politikacı Baraka: Fransa ve Almanya Rusya politikası yüzünden ABD'ye sırt çeviriyor

ABD’li politikacı Baraka: Fransa ve Almanya Rusya politikası yüzünden ABD'ye sırt çeviriyor

ABD'li politikacı ve insan hakları savunucusu Ajamu Baraka, Fransa ve Almanya’nın, Rusya politikası yüzünden ABD'ye sırt çevirdiğini belirtti. 15.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-15T21:05+0300

2023-04-15T21:05+0300

2023-04-15T21:05+0300

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2016 ABD Başkanlık seçimlerinde Yeşiller Partisi’nin başkan yardımcısı adayı olan ABD'li politikacı Baraka, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Fransa’nın Washington'un Rusya'ya yönelik irrasyonel politikası nedeniyle ABD'den uzaklaşmaya başladığını yazdı.ABD’li politikacı, “Fransa'nın Amerikan vassalı rolünden alenen uzaklaşması, Rusya ile vekalet savaşı yürüten ABD'nin verimsizliğinin bir başka sonucudur. Alman halkı, Washington'un Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarını havaya uçurduğunu öğrenince aynı şeyi talep etmeye başladı” ifadelerini kullandı.Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın 'ABD'ye bağımlılığını azaltması' ve 'Tayvan konusunda Çin ile ABD arasında bir çatışmaya sürüklenmekten kaçınması' gerektiğini söylemişti.

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