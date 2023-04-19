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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230419/rusya-2023-yilinda-123-milyon-ton-tahil-hasadi-yapilmasini-bekliyoruz-1069928859.html
Rusya: 2023 yılında 123 milyon ton tahıl hasadı yapılmasını bekliyoruz
Rusya: 2023 yılında 123 milyon ton tahıl hasadı yapılmasını bekliyoruz
Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev, Rusya'nın bu yıl 78 milyon tonu buğday olmak üzere 123 milyon ton tahıl hasat edebileceğini söyledi. 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T22:14+0300
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ukrayna krizi
rusya
tahıl
hasat
dmitriy patruşev
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Patruşev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hükümet üyeleriyle yaptığı toplantıda, tahıl anlaşmasında zorlukların yaşandığı dönemde 2023 yılında tahıl hasadı beklentilerine ilişkin bilgi verdi.Patruşev, "Ekim süreci normal bir şekilde sürüyor, istenen düzeyde ve en önemlisi de dengeli bir hasat yapılacağını düşünüyoruz. 2023 yılında, yeni bölgeleri de hesaba katarak tahıl hacminin yaklaşık 123 milyon ton olmasını bekliyoruz. Bunun yaklaşık 78 milyon tonu buğday olacak" dedi.Patruşev, bu düzeyde gerçekleşecek hasadın ulusal gıda güvenliğini tamamen sağlama ve partner ülkelere talep edilen miktarda gıda ürünü tedarik etmeyi sürdürme imkanı sunacağını vurguladı.Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da İstanbul'da imzalanmıştı. İki kere uzatılan ve 18 Mayıs'ta sona erecek anlaşmanın Rus ürünlerinin ihracatıyla ilgili bölümün önündeki engeller hala daha kaldırılmış değil. Moskova, bu konuda verilen sözlerin tutulmaması halinde anlaşmanın yeniden uzatılmasının tehlikede olacağına dair uyarılarda bulunuyor.Rusya lideri Putin, 19 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere uzatılan tahıl anlaşmasının 60 günlük süresi dolduktan sonra yeniden uzatma konusunda mutabakat olmaması halinde Afrika ülkelerine ücretsiz tahıl göndereceklerinin sözünü vermişti.Putin, Ukrayna'dan ihraç edilen tahıl ürünlerinin yüzde 45'inin Avrupa ülkelerine, sadece yüzde 3'ünün Afrika ülkelerine sevk edildiğini de vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230418/rusya-komunist-partisi-liderinden-tahil-anlasmasini-uzatmama-onerisi-1069870410.html
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rusya, tahıl, hasat, dmitriy patruşev
rusya, tahıl, hasat, dmitriy patruşev

Rusya: 2023 yılında 123 milyon ton tahıl hasadı yapılmasını bekliyoruz

22:14 19.04.2023 (güncellendi: 22:16 19.04.2023)
© Sputnik / Сергей Пивоваров / Multimedya arşivine gidinRusya - tarım
Rusya - tarım - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
© Sputnik / Сергей Пивоваров
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Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev, Rusya'nın bu yıl 78 milyon tonu buğday olmak üzere 123 milyon ton tahıl hasat edebileceğini söyledi.
Patruşev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hükümet üyeleriyle yaptığı toplantıda, tahıl anlaşmasında zorlukların yaşandığı dönemde 2023 yılında tahıl hasadı beklentilerine ilişkin bilgi verdi.
Patruşev, "Ekim süreci normal bir şekilde sürüyor, istenen düzeyde ve en önemlisi de dengeli bir hasat yapılacağını düşünüyoruz. 2023 yılında, yeni bölgeleri de hesaba katarak tahıl hacminin yaklaşık 123 milyon ton olmasını bekliyoruz. Bunun yaklaşık 78 milyon tonu buğday olacak" dedi.
Patruşev, bu düzeyde gerçekleşecek hasadın ulusal gıda güvenliğini tamamen sağlama ve partner ülkelere talep edilen miktarda gıda ürünü tedarik etmeyi sürdürme imkanı sunacağını vurguladı.
Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da İstanbul'da imzalanmıştı. İki kere uzatılan ve 18 Mayıs'ta sona erecek anlaşmanın Rus ürünlerinin ihracatıyla ilgili bölümün önündeki engeller hala daha kaldırılmış değil. Moskova, bu konuda verilen sözlerin tutulmaması halinde anlaşmanın yeniden uzatılmasının tehlikede olacağına dair uyarılarda bulunuyor.
Rusya lideri Putin, 19 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere uzatılan tahıl anlaşmasının 60 günlük süresi dolduktan sonra yeniden uzatma konusunda mutabakat olmaması halinde Afrika ülkelerine ücretsiz tahıl göndereceklerinin sözünü vermişti.
Putin, Ukrayna'dan ihraç edilen tahıl ürünlerinin yüzde 45'inin Avrupa ülkelerine, sadece yüzde 3'ünün Afrika ülkelerine sevk edildiğini de vurgulamıştı.
Gennadiy Zyuganov - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
Ukrayna krizi
Rusya Komünist Partisi liderinden tahıl anlaşmasını uzatmama önerisi
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