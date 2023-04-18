Rusya Komünist Partisi liderinden tahıl anlaşmasını uzatmama önerisi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve kan ürünlerinde stok problemi
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
'Bay Kemal'in Tahtası' ekonomik devrim vaadediyor mu?
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 27 gün kala Türkiye gündemi
12:46
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Brezilya lideri Lula'nın Pekin ziyareti
16:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Yine aynı slogan
18:35
100 dk
Z RAPORU
Liderlerden seçim mesajları
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Türkiye'nin rantlaşan yüzü
07:08
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
ESK Eski Genel Müdürü Kemaloğlu: Hayvancılık şehirleşti, dövize endeksli hale geldi
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 26 gün kala gündemin öne çıkan başlıkları
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Futbolda mesai hafta içi devam ediyor
14:06
50 dk
ANKARA FARKI
14 Mayıs seçimlerinde adaylar sonucu etkiler mi?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Çok kutupluluğun inşasının ABD hegemonyasına etkileri
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Kaset savaşları
18:34
105 dk
Z RAPORU
Yatırım polemiği
20:45
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230418/rusya-komunist-partisi-liderinden-tahil-anlasmasini-uzatmama-onerisi-1069870410.html
Rusya Komünist Partisi liderinden tahıl anlaşmasını uzatmama önerisi
Rusya Komünist Partisi liderinden tahıl anlaşmasını uzatmama önerisi
Rusya Komünist Partisi (KPRF) lideri Gennadiy Zyuganov, Rusya’nın tahıl anlaşmasını uzatmama önerisinde bulundu. 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T22:19+0300
2023-04-18T22:19+0300
ukrayna krizi
gennadiy zyuganov
rusya federasyonu komünist partisi
tahıl anlaşması
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/04/1b/1044364505_0:152:3101:1896_1920x0_80_0_0_1229eda4aa67a7b3cc5c40577c4ed001.jpg
Telegram kanalından paylaşım yapan KPRF lideri Gennadiy Zyuganov, Rusya’nın tahıl anlaşmasından herhangi bir şey elde etmediğini belirtti ve söz konusu anlaşmanın uzatılmamasını önerdi.Zyuganov, “Rusya tahıl anlaşmasından hiçbir şey elde etmedi. Aslında etti, yeterince vaat duyduk. Belki de bu kadarı yeter?” ifadelerini paylaştı.Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in ‘Rusya’nın Karadeniz'de acilen ihtiyaç duyulan tahıl dolusu 50 gemiyi engellediğini’ ileri sürdüğüne dikkat çeken komünist lider, “Aynı zamanda Josep, tam olarak kimin tahıla ‘ciddi ihtiyaç duyduğu’ konusunda nazikçe sessiz kaldı. Teslimatların rotasına bakılacak olursa en muhtaç olanlar Afrika ülkeleri değil, Avrupalılar. Böylece tahıl anlaşması kapsamında Avrupa tahılın en az yüzde 44'ünü, Afrika ise en fazla yüzde 14’ünü elde etmiş oldu” vurgusunu yaptı.Polonyalı, Macar ve Slovak çiftçilerin gümrüksüz Ukrayna tahılının ‘kendi tarım sektörlerini öldürdüğü’ için ‘isyan ettiklerini’ hatırlatan Zyuganov, “Bununla birlikte Avrupa'da ne olursa olsun her halükarda şirketleri ağırlıklı olarak Ukrayna tahılını elinde bulundurduğu Amerika zenginleşiyor” ifadelerini kullandı.Nebenzya: Tahıl anlaşması konusunda herhangi bir ilerleme yokRusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya gazetecilere demecinde, tahıl anlaşmasının uygulanması konusunda herhangi bir ilerleme olmadığını, konunun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres arasındaki görüşmede ele alınacağını söyledi.Nebenzya, “Hiçbir ilerleme yok. Çaba gösteriliyor ama bir sonuca ulaşılamıyor. İstanbul'daki Ortak Koordinasyon Merkezinin çalışmaları hakkında çözülmesi gereken sorunlar var. Geçen yıl temmuz ayında varılan anlaşmalara uymuyor” dedi.Tahıl anlaşması etrafındaki durumun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres arasındaki görüşmede ele alınmasının beklendiğini belirten Rus diplomat, “Lavrov ve BM Genel Sekreteri bir araya geldiklerinde bu konuyu ele alacaklarını düşünüyorum” diye konuştu.Rusya, nisan ayında BM Güvenlik Konseyi'ne başkanlık edecek. Lavrov, 24 ve 25 Nisan'daki Güvenlik Konseyi toplantılarına katılacak.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/04/1b/1044364505_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_6ba8c20bc29fe4b6efefd1da9dbf514b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
gennadiy zyuganov, rusya federasyonu komünist partisi, tahıl anlaşması
gennadiy zyuganov, rusya federasyonu komünist partisi, tahıl anlaşması

Rusya Komünist Partisi liderinden tahıl anlaşmasını uzatmama önerisi

22:19 18.04.2023
© SputnikGennadiy Zyuganov
Gennadiy Zyuganov - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
© Sputnik
Abone olTelegram
Rusya Komünist Partisi (KPRF) lideri Gennadiy Zyuganov, Rusya’nın tahıl anlaşmasını uzatmama önerisinde bulundu.
Telegram kanalından paylaşım yapan KPRF lideri Gennadiy Zyuganov, Rusya’nın tahıl anlaşmasından herhangi bir şey elde etmediğini belirtti ve söz konusu anlaşmanın uzatılmamasını önerdi.
Zyuganov, “Rusya tahıl anlaşmasından hiçbir şey elde etmedi. Aslında etti, yeterince vaat duyduk. Belki de bu kadarı yeter?” ifadelerini paylaştı.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in ‘Rusya’nın Karadeniz'de acilen ihtiyaç duyulan tahıl dolusu 50 gemiyi engellediğini’ ileri sürdüğüne dikkat çeken komünist lider, “Aynı zamanda Josep, tam olarak kimin tahıla ‘ciddi ihtiyaç duyduğu’ konusunda nazikçe sessiz kaldı. Teslimatların rotasına bakılacak olursa en muhtaç olanlar Afrika ülkeleri değil, Avrupalılar. Böylece tahıl anlaşması kapsamında Avrupa tahılın en az yüzde 44'ünü, Afrika ise en fazla yüzde 14’ünü elde etmiş oldu” vurgusunu yaptı.
Polonyalı, Macar ve Slovak çiftçilerin gümrüksüz Ukrayna tahılının ‘kendi tarım sektörlerini öldürdüğü’ için ‘isyan ettiklerini’ hatırlatan Zyuganov, “Bununla birlikte Avrupa'da ne olursa olsun her halükarda şirketleri ağırlıklı olarak Ukrayna tahılını elinde bulundurduğu Amerika zenginleşiyor” ifadelerini kullandı.

Nebenzya: Tahıl anlaşması konusunda herhangi bir ilerleme yok

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya gazetecilere demecinde, tahıl anlaşmasının uygulanması konusunda herhangi bir ilerleme olmadığını, konunun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres arasındaki görüşmede ele alınacağını söyledi.
Nebenzya, “Hiçbir ilerleme yok. Çaba gösteriliyor ama bir sonuca ulaşılamıyor. İstanbul'daki Ortak Koordinasyon Merkezinin çalışmaları hakkında çözülmesi gereken sorunlar var. Geçen yıl temmuz ayında varılan anlaşmalara uymuyor” dedi.
Tahıl anlaşması etrafındaki durumun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres arasındaki görüşmede ele alınmasının beklendiğini belirten Rus diplomat, “Lavrov ve BM Genel Sekreteri bir araya geldiklerinde bu konuyu ele alacaklarını düşünüyorum” diye konuştu.
Rusya, nisan ayında BM Güvenlik Konseyi'ne başkanlık edecek. Lavrov, 24 ve 25 Nisan'daki Güvenlik Konseyi toplantılarına katılacak.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала