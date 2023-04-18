https://sputniknews.com.tr/20230418/rusya-komunist-partisi-liderinden-tahil-anlasmasini-uzatmama-onerisi-1069870410.html
Rusya Komünist Partisi liderinden tahıl anlaşmasını uzatmama önerisi
Rusya Komünist Partisi liderinden tahıl anlaşmasını uzatmama önerisi
Rusya Komünist Partisi (KPRF) lideri Gennadiy Zyuganov, Rusya’nın tahıl anlaşmasını uzatmama önerisinde bulundu. 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T22:19+0300
2023-04-18T22:19+0300
2023-04-18T22:19+0300
ukrayna krizi
gennadiy zyuganov
rusya federasyonu komünist partisi
tahıl anlaşması
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Telegram kanalından paylaşım yapan KPRF lideri Gennadiy Zyuganov, Rusya’nın tahıl anlaşmasından herhangi bir şey elde etmediğini belirtti ve söz konusu anlaşmanın uzatılmamasını önerdi.Zyuganov, “Rusya tahıl anlaşmasından hiçbir şey elde etmedi. Aslında etti, yeterince vaat duyduk. Belki de bu kadarı yeter?” ifadelerini paylaştı.Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in ‘Rusya’nın Karadeniz'de acilen ihtiyaç duyulan tahıl dolusu 50 gemiyi engellediğini’ ileri sürdüğüne dikkat çeken komünist lider, “Aynı zamanda Josep, tam olarak kimin tahıla ‘ciddi ihtiyaç duyduğu’ konusunda nazikçe sessiz kaldı. Teslimatların rotasına bakılacak olursa en muhtaç olanlar Afrika ülkeleri değil, Avrupalılar. Böylece tahıl anlaşması kapsamında Avrupa tahılın en az yüzde 44'ünü, Afrika ise en fazla yüzde 14’ünü elde etmiş oldu” vurgusunu yaptı.Polonyalı, Macar ve Slovak çiftçilerin gümrüksüz Ukrayna tahılının ‘kendi tarım sektörlerini öldürdüğü’ için ‘isyan ettiklerini’ hatırlatan Zyuganov, “Bununla birlikte Avrupa'da ne olursa olsun her halükarda şirketleri ağırlıklı olarak Ukrayna tahılını elinde bulundurduğu Amerika zenginleşiyor” ifadelerini kullandı.Nebenzya: Tahıl anlaşması konusunda herhangi bir ilerleme yokRusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya gazetecilere demecinde, tahıl anlaşmasının uygulanması konusunda herhangi bir ilerleme olmadığını, konunun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres arasındaki görüşmede ele alınacağını söyledi.Nebenzya, “Hiçbir ilerleme yok. Çaba gösteriliyor ama bir sonuca ulaşılamıyor. İstanbul'daki Ortak Koordinasyon Merkezinin çalışmaları hakkında çözülmesi gereken sorunlar var. Geçen yıl temmuz ayında varılan anlaşmalara uymuyor” dedi.Tahıl anlaşması etrafındaki durumun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres arasındaki görüşmede ele alınmasının beklendiğini belirten Rus diplomat, “Lavrov ve BM Genel Sekreteri bir araya geldiklerinde bu konuyu ele alacaklarını düşünüyorum” diye konuştu.Rusya, nisan ayında BM Güvenlik Konseyi'ne başkanlık edecek. Lavrov, 24 ve 25 Nisan'daki Güvenlik Konseyi toplantılarına katılacak.
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gennadiy zyuganov, rusya federasyonu komünist partisi, tahıl anlaşması
gennadiy zyuganov, rusya federasyonu komünist partisi, tahıl anlaşması
Rusya Komünist Partisi liderinden tahıl anlaşmasını uzatmama önerisi
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Rusya Komünist Partisi (KPRF) lideri Gennadiy Zyuganov, Rusya’nın tahıl anlaşmasını uzatmama önerisinde bulundu.
Telegram kanalından paylaşım yapan KPRF lideri Gennadiy Zyuganov, Rusya’nın tahıl anlaşmasından herhangi bir şey elde etmediğini belirtti ve söz konusu anlaşmanın uzatılmamasını önerdi.
Zyuganov, “Rusya tahıl anlaşmasından hiçbir şey elde etmedi. Aslında etti, yeterince vaat duyduk. Belki de bu kadarı yeter?” ifadelerini paylaştı.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in ‘Rusya’nın Karadeniz'de acilen ihtiyaç duyulan tahıl dolusu 50 gemiyi engellediğini’ ileri sürdüğüne dikkat çeken komünist lider, “Aynı zamanda Josep, tam olarak kimin tahıla ‘ciddi ihtiyaç duyduğu’ konusunda nazikçe sessiz kaldı. Teslimatların rotasına bakılacak olursa en muhtaç olanlar Afrika ülkeleri değil, Avrupalılar. Böylece tahıl anlaşması kapsamında Avrupa tahılın en az yüzde 44'ünü, Afrika ise en fazla yüzde 14’ünü elde etmiş oldu” vurgusunu yaptı.
Polonyalı, Macar ve Slovak çiftçilerin gümrüksüz Ukrayna tahılının ‘kendi tarım sektörlerini öldürdüğü’ için ‘isyan ettiklerini’ hatırlatan Zyuganov, “Bununla birlikte Avrupa'da ne olursa olsun her halükarda şirketleri ağırlıklı olarak Ukrayna tahılını elinde bulundurduğu Amerika zenginleşiyor” ifadelerini kullandı.
Nebenzya: Tahıl anlaşması konusunda herhangi bir ilerleme yok
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya gazetecilere demecinde, tahıl anlaşmasının uygulanması konusunda herhangi bir ilerleme olmadığını, konunun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres arasındaki görüşmede ele alınacağını söyledi.
Nebenzya, “Hiçbir ilerleme yok. Çaba gösteriliyor ama bir sonuca ulaşılamıyor. İstanbul'daki Ortak Koordinasyon Merkezinin çalışmaları hakkında çözülmesi gereken sorunlar var. Geçen yıl temmuz ayında varılan anlaşmalara uymuyor” dedi.
Tahıl anlaşması etrafındaki durumun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres arasındaki görüşmede ele alınmasının beklendiğini belirten Rus diplomat, “Lavrov ve BM Genel Sekreteri bir araya geldiklerinde bu konuyu ele alacaklarını düşünüyorum” diye konuştu.
Rusya, nisan ayında BM Güvenlik Konseyi'ne başkanlık edecek. Lavrov, 24 ve 25 Nisan'daki Güvenlik Konseyi toplantılarına katılacak.