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Özgür Demirtaş'tan Selahattin Demirtaş'ın 'akrabalık' paylaşımına yanıt: Zaman espri zamanı değil
Özgür Demirtaş'tan Selahattin Demirtaş'ın 'akrabalık' paylaşımına yanıt: Zaman espri zamanı değil
Finans uzmanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, 6.5 yıldır tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yaptığı akrabalık esprisiyle ilgili, "Zaman... 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T10:20+0300
2023-04-19T10:23+0300
politika
selahattin demirtaş
özgür demirtaş
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Özgür Demirtaş ile Selahattin Demirtaş'ın akraba olup olmadığı iddiası tekrar sosyal medyada gündeme geldi. Özgür Demirtaş, "Hiçbir siyasetçi ile akrabalık bağım yok" sözleriyle bir kez daha Selahattin Demirtaş ile akraba olmadığını dile getirdi.Selahattin Demirtaş da bunun üzerine hiçbir siyasetçi akrabası olmadığını belirten Özgür Demirtaş’a, “Niye böyle olduk amca oğlu? Sen özgürsün, ben rehineyim diye mi?” diyerek espri yaptı.Selahattin Demirtaş'ın 38 milyondan fazla görüntülenme alan tweet'ini hesabında paylaşan Özgür Demirtaş da şu açıklamayı yaptı:"Selahattin Demirtaş burada bir mizah fırsatı yakalayıp bu tweet'i atmış. Selahattin Demirtaş’ın bile dayanamayarak espri konusu yaptığı bu asılsız iddiadan hareketle bir kere daha hatırlatmak istiyorum; benim hiçbir siyasetçiyle yakından veya uzaktan akrabalık bağım yok.Tweet'i de bütün siyasi tweet'leri arasında en çok görüntülenen tweet'i olmuş. Bu da ülkenin mizaha ne kadar aç olduğunu gösteriyor. Halbuki zaman esprilerden ziyade ülkenin sorunları ve çözümlerine odaklanmak zamanı.Selahattin Demirtaş da dahil tüm Siyasetçiler (Bu kadar görüntülenme alamayacak olsalar da) seçime 1 ay kala ciddi konulara eğilmeliler. Bu arada akrabalarım arasında bilim insanı, doktor, çiftçi, köylü, iş insanı, sanatçı var. Siyasetçi ise yok! Olsa onu da söylerdim.”Gelen eleştiriler Özgür Demirtaş, yeni bir paylaşımda bulunarak şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20230418/selahattin-demirtastan-ozgur-demirtasa-niye-boyle-olduk-amca-oglu-1069867465.html
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selahattin demirtaş, özgür demirtaş, akraba, twitter , tweet
selahattin demirtaş, özgür demirtaş, akraba, twitter , tweet

Özgür Demirtaş'tan Selahattin Demirtaş'ın 'akrabalık' paylaşımına yanıt: Zaman espri zamanı değil

10:20 19.04.2023 (güncellendi: 10:23 19.04.2023)
© Fotoğraf : Twitter / Özgür Demirtaş
Özgür Demirtaş - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
© Fotoğraf : Twitter /
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Finans uzmanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, 6.5 yıldır tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yaptığı akrabalık esprisiyle ilgili, "Zaman, esprilerden ziyade ülkenin sorunlarına ve çözümlerine odaklanma zamanı" dedi.
Özgür Demirtaş ile Selahattin Demirtaş'ın akraba olup olmadığı iddiası tekrar sosyal medyada gündeme geldi. Özgür Demirtaş, "Hiçbir siyasetçi ile akrabalık bağım yok" sözleriyle bir kez daha Selahattin Demirtaş ile akraba olmadığını dile getirdi.
Selahattin Demirtaş da bunun üzerine hiçbir siyasetçi akrabası olmadığını belirten Özgür Demirtaş’a, “Niye böyle olduk amca oğlu? Sen özgürsün, ben rehineyim diye mi?” diyerek espri yaptı.
Selahattin Demirtaş'ın 38 milyondan fazla görüntülenme alan tweet'ini hesabında paylaşan Özgür Demirtaş da şu açıklamayı yaptı:
"Selahattin Demirtaş burada bir mizah fırsatı yakalayıp bu tweet'i atmış. Selahattin Demirtaş’ın bile dayanamayarak espri konusu yaptığı bu asılsız iddiadan hareketle bir kere daha hatırlatmak istiyorum; benim hiçbir siyasetçiyle yakından veya uzaktan akrabalık bağım yok.
Tweet'i de bütün siyasi tweet'leri arasında en çok görüntülenen tweet'i olmuş. Bu da ülkenin mizaha ne kadar aç olduğunu gösteriyor. Halbuki zaman esprilerden ziyade ülkenin sorunları ve çözümlerine odaklanmak zamanı.
Selahattin Demirtaş da dahil tüm Siyasetçiler (Bu kadar görüntülenme alamayacak olsalar da) seçime 1 ay kala ciddi konulara eğilmeliler. Bu arada akrabalarım arasında bilim insanı, doktor, çiftçi, köylü, iş insanı, sanatçı var. Siyasetçi ise yok! Olsa onu da söylerdim.”
Gelen eleştiriler Özgür Demirtaş, yeni bir paylaşımda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Selahattin Demirtaş’ın bu tweet'ine gülmeyen insan değildir. Şöyle bir tweet okudum az önce: 'Selahattin Demirtaş’ın Özgür Demirtaş tweet'ine solcular yüksek sesle, muhafazakarlar kısık sesle, ülkücüler gizlice güldü'. Ülke gülmeye hasret kalmış. Görüntülenme resmen rekor."

Selahattin Demirtaş - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
TÜRKİYE
Selahattin Demirtaş'tan Özgür Demirtaş'a: 'Niye böyle olduk amca oğlu'
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