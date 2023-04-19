https://sputniknews.com.tr/20230419/ozgur-demirtastan-selahattin-demirtasin-akrabalik-paylasimina-yanit-zaman-espri-zamani-degil-1069887474.html

Özgür Demirtaş'tan Selahattin Demirtaş'ın 'akrabalık' paylaşımına yanıt: Zaman espri zamanı değil

Özgür Demirtaş'tan Selahattin Demirtaş'ın 'akrabalık' paylaşımına yanıt: Zaman espri zamanı değil

Finans uzmanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, 6.5 yıldır tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yaptığı akrabalık esprisiyle ilgili, "Zaman... 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T10:20+0300

2023-04-19T10:20+0300

2023-04-19T10:23+0300

politika

selahattin demirtaş

özgür demirtaş

akraba

twitter

tweet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103803/16/1038031636_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_561625dfed29cccdeea17b9b1ad04fe3.jpg

Özgür Demirtaş ile Selahattin Demirtaş'ın akraba olup olmadığı iddiası tekrar sosyal medyada gündeme geldi. Özgür Demirtaş, "Hiçbir siyasetçi ile akrabalık bağım yok" sözleriyle bir kez daha Selahattin Demirtaş ile akraba olmadığını dile getirdi.Selahattin Demirtaş da bunun üzerine hiçbir siyasetçi akrabası olmadığını belirten Özgür Demirtaş’a, “Niye böyle olduk amca oğlu? Sen özgürsün, ben rehineyim diye mi?” diyerek espri yaptı.Selahattin Demirtaş'ın 38 milyondan fazla görüntülenme alan tweet'ini hesabında paylaşan Özgür Demirtaş da şu açıklamayı yaptı:"Selahattin Demirtaş burada bir mizah fırsatı yakalayıp bu tweet'i atmış. Selahattin Demirtaş’ın bile dayanamayarak espri konusu yaptığı bu asılsız iddiadan hareketle bir kere daha hatırlatmak istiyorum; benim hiçbir siyasetçiyle yakından veya uzaktan akrabalık bağım yok.Tweet'i de bütün siyasi tweet'leri arasında en çok görüntülenen tweet'i olmuş. Bu da ülkenin mizaha ne kadar aç olduğunu gösteriyor. Halbuki zaman esprilerden ziyade ülkenin sorunları ve çözümlerine odaklanmak zamanı.Selahattin Demirtaş da dahil tüm Siyasetçiler (Bu kadar görüntülenme alamayacak olsalar da) seçime 1 ay kala ciddi konulara eğilmeliler. Bu arada akrabalarım arasında bilim insanı, doktor, çiftçi, köylü, iş insanı, sanatçı var. Siyasetçi ise yok! Olsa onu da söylerdim.”Gelen eleştiriler Özgür Demirtaş, yeni bir paylaşımda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20230418/selahattin-demirtastan-ozgur-demirtasa-niye-boyle-olduk-amca-oglu-1069867465.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

selahattin demirtaş, özgür demirtaş, akraba, twitter , tweet