https://sputniknews.com.tr/20230418/selahattin-demirtastan-ozgur-demirtasa-niye-boyle-olduk-amca-oglu-1069867465.html
Selahattin Demirtaş'tan Özgür Demirtaş'a: 'Niye böyle olduk amca oğlu'
Selahattin Demirtaş'tan Özgür Demirtaş'a: 'Niye böyle olduk amca oğlu'
HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medyadan Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın yaptığı bir açıklamayla ilgili "Niye böyle olduk amca oğlu? Sen... 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T21:03+0300
2023-04-18T21:03+0300
2023-04-18T21:09+0300
türkiye
selahattin demirtaş
özgür demirtaş
akraba
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Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın "Hiçbir siyasetçi ile akrabalık bağım yok" açıklamasını alıntılayarak "Niye böyle olduk amca oğlu? Sen özgürsün, ben rehineyim diye mi?" dedi.
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selahattin demirtaş, özgür demirtaş, akraba
selahattin demirtaş, özgür demirtaş, akraba
Selahattin Demirtaş'tan Özgür Demirtaş'a: 'Niye böyle olduk amca oğlu'
21:03 18.04.2023 (güncellendi: 21:09 18.04.2023) Abone ol
HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medyadan Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın yaptığı bir açıklamayla ilgili "Niye böyle olduk amca oğlu? Sen özgürsün, ben rehineyim diye mi?" paylaşımında bulundu.
Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın "Hiçbir siyasetçi ile akrabalık bağım yok" açıklamasını alıntılayarak "Niye böyle olduk amca oğlu? Sen özgürsün, ben rehineyim diye mi?" dedi.