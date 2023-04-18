https://sputniknews.com.tr/20230418/selahattin-demirtastan-ozgur-demirtasa-niye-boyle-olduk-amca-oglu-1069867465.html

Selahattin Demirtaş'tan Özgür Demirtaş'a: 'Niye böyle olduk amca oğlu'

Selahattin Demirtaş'tan Özgür Demirtaş'a: 'Niye böyle olduk amca oğlu'

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medyadan Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın yaptığı bir açıklamayla ilgili "Niye böyle olduk amca oğlu? Sen... 18.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-18T21:03+0300

2023-04-18T21:03+0300

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türkiye

selahattin demirtaş

özgür demirtaş

akraba

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Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın "Hiçbir siyasetçi ile akrabalık bağım yok" açıklamasını alıntılayarak "Niye böyle olduk amca oğlu? Sen özgürsün, ben rehineyim diye mi?" dedi.

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selahattin demirtaş, özgür demirtaş, akraba