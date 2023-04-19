https://sputniknews.com.tr/20230419/musk-cbsi-yuzde-69-devlet-tarafindan-finanse-edilen-olarak-etiketledi-70ten-az-dediler-1069895319.html

Musk, CBS'i' 'yüzde 69 devlet tarafından finanse edilen' olarak etiketledi: '70'ten az dediler'

Musk, CBS'i' 'yüzde 69 devlet tarafından finanse edilen' olarak etiketledi: '70'ten az dediler'

Twitter CEO'su Elon Musk, 'devlet tarafından finanse edilen' olarak etiketlenen CBS'in "Yüzde 70'ten az" itirazı üzerine, kuruluşun etiketini 'Yüzde 69 hükümet... 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T12:49+0300

2023-04-19T12:49+0300

2023-04-19T12:51+0300

dünya

elon musk

cbs

cbs news

twitter

etiket

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/04/1065365454_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_8cb67c602173263b8685d57358804277.jpg

Twitter CEO'su Elon Musk, ağın finansmanının yüzde 70'inin devletten geldiğini gösteren bir raporun ortaya çıkmasının ardından, Kanada merkezli Canadian Broadcasting Corporation'ı 'yüzde 69 devlet tarafından finanse edilen' olarak etiketledi. Musk, konuyla ilgili Twitter paylaşımında, "Canadian Broadcasting Corp, 'devlet tarafından yüzde 70'ten az finanse edildiğini' söyledi, bu yüzden etiketi düzelttik" ifadelerini kullanmıştı.Twitter geçen hafta, CBS'i 'devlet tarafından finanse edilen medya' olarak etiketleyince, kuruluş buna itiraz ederek 'gazetecilerin çalışmalarının doğruluğunu ve profesyonelliğini baltaladığını' ve 'protesto amacıyla Twitter'daki etkinliğini askıya alacağını' duyurmuştu.Geçen yılki rakamlara göre CBC, finansmanının yüzde 70'ini Kanada hükümetinden alıyor. Örgüt, editoryal olarak bağımsız olduğu konusunda ısrar etse de, Kanada Başbakanı Justin Trudeau 2019'da 'onlara para ödedikleri için hükümetin paçayı kurtardığını' söylemişti. Musk, Twitter'ın başına geçmeden önce, platform yalnızca Rus ve Çin medyası için etiket uyguluyordu. Twitter, 'hükümet tarafından finanse edilen' etiketini Birleşik Krallık'ta BBC, Avustralya'da ABC ve ABD'de NPR gibi kuruluşlara uygulamış olsa da, Rusya, Çin ve diğer Batılı olmayan haber kaynakları 'devlete bağlı medya' olarak etiketlenmeye devam ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20230418/twitter-fransanin-kamu-yayincilarini-hukumetce-fonlanan-medya-olarak-etiketledi-1069845928.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

elon musk, cbs, cbs news, twitter , etiket