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https://sputniknews.com.tr/20230419/musk-cbsi-yuzde-69-devlet-tarafindan-finanse-edilen-olarak-etiketledi-70ten-az-dediler-1069895319.html
Musk, CBS'i' 'yüzde 69 devlet tarafından finanse edilen' olarak etiketledi: '70'ten az dediler'
Musk, CBS'i' 'yüzde 69 devlet tarafından finanse edilen' olarak etiketledi: '70'ten az dediler'
Twitter CEO'su Elon Musk, 'devlet tarafından finanse edilen' olarak etiketlenen CBS'in "Yüzde 70'ten az" itirazı üzerine, kuruluşun etiketini 'Yüzde 69 hükümet... 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T12:49+0300
2023-04-19T12:51+0300
dünya
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Twitter CEO'su Elon Musk, ağın finansmanının yüzde 70'inin devletten geldiğini gösteren bir raporun ortaya çıkmasının ardından, Kanada merkezli Canadian Broadcasting Corporation'ı 'yüzde 69 devlet tarafından finanse edilen' olarak etiketledi. Musk, konuyla ilgili Twitter paylaşımında, "Canadian Broadcasting Corp, 'devlet tarafından yüzde 70'ten az finanse edildiğini' söyledi, bu yüzden etiketi düzelttik" ifadelerini kullanmıştı.Twitter geçen hafta, CBS'i 'devlet tarafından finanse edilen medya' olarak etiketleyince, kuruluş buna itiraz ederek 'gazetecilerin çalışmalarının doğruluğunu ve profesyonelliğini baltaladığını' ve 'protesto amacıyla Twitter'daki etkinliğini askıya alacağını' duyurmuştu.Geçen yılki rakamlara göre CBC, finansmanının yüzde 70'ini Kanada hükümetinden alıyor. Örgüt, editoryal olarak bağımsız olduğu konusunda ısrar etse de, Kanada Başbakanı Justin Trudeau 2019'da 'onlara para ödedikleri için hükümetin paçayı kurtardığını' söylemişti. Musk, Twitter'ın başına geçmeden önce, platform yalnızca Rus ve Çin medyası için etiket uyguluyordu. Twitter, 'hükümet tarafından finanse edilen' etiketini Birleşik Krallık'ta BBC, Avustralya'da ABC ve ABD'de NPR gibi kuruluşlara uygulamış olsa da, Rusya, Çin ve diğer Batılı olmayan haber kaynakları 'devlete bağlı medya' olarak etiketlenmeye devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230418/twitter-fransanin-kamu-yayincilarini-hukumetce-fonlanan-medya-olarak-etiketledi-1069845928.html
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elon musk, cbs, cbs news, twitter , etiket
elon musk, cbs, cbs news, twitter , etiket

Musk, CBS'i' 'yüzde 69 devlet tarafından finanse edilen' olarak etiketledi: '70'ten az dediler'

12:49 19.04.2023 (güncellendi: 12:51 19.04.2023)
© AFP 2023 / FREDERIC J. BROWNElon Musk- Twitter
Elon Musk- Twitter - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
© AFP 2023 / FREDERIC J. BROWN
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Twitter CEO'su Elon Musk, 'devlet tarafından finanse edilen' olarak etiketlenen CBS'in "Yüzde 70'ten az" itirazı üzerine, kuruluşun etiketini 'Yüzde 69 hükümet tarafından desteklenen' olarak 'düzeltti'.
Twitter CEO'su Elon Musk, ağın finansmanının yüzde 70'inin devletten geldiğini gösteren bir raporun ortaya çıkmasının ardından, Kanada merkezli Canadian Broadcasting Corporation'ı 'yüzde 69 devlet tarafından finanse edilen' olarak etiketledi.
Musk, konuyla ilgili Twitter paylaşımında, "Canadian Broadcasting Corp, 'devlet tarafından yüzde 70'ten az finanse edildiğini' söyledi, bu yüzden etiketi düzelttik" ifadelerini kullanmıştı.
Twitter geçen hafta, CBS'i 'devlet tarafından finanse edilen medya' olarak etiketleyince, kuruluş buna itiraz ederek 'gazetecilerin çalışmalarının doğruluğunu ve profesyonelliğini baltaladığını' ve 'protesto amacıyla Twitter'daki etkinliğini askıya alacağını' duyurmuştu.
Geçen yılki rakamlara göre CBC, finansmanının yüzde 70'ini Kanada hükümetinden alıyor. Örgüt, editoryal olarak bağımsız olduğu konusunda ısrar etse de, Kanada Başbakanı Justin Trudeau 2019'da 'onlara para ödedikleri için hükümetin paçayı kurtardığını' söylemişti.
Musk, Twitter'ın başına geçmeden önce, platform yalnızca Rus ve Çin medyası için etiket uyguluyordu. Twitter, 'hükümet tarafından finanse edilen' etiketini Birleşik Krallık'ta BBC, Avustralya'da ABC ve ABD'de NPR gibi kuruluşlara uygulamış olsa da, Rusya, Çin ve diğer Batılı olmayan haber kaynakları 'devlete bağlı medya' olarak etiketlenmeye devam ediyor.
Twitter - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
DÜNYA
Twitter, Fransa'nın kamu yayıncılarını 'hükümetçe fonlanan medya' olarak etiketledi
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