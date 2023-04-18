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https://sputniknews.com.tr/20230418/twitter-fransanin-kamu-yayincilarini-hukumetce-fonlanan-medya-olarak-etiketledi-1069845928.html
Twitter, Fransa'nın kamu yayıncılarını 'hükümetçe fonlanan medya' olarak etiketledi
Twitter, Fransa'nın kamu yayıncılarını 'hükümetçe fonlanan medya' olarak etiketledi
Twitter, Fransa'nın kamu yayın kuruluşlarının hesaplarına hükümet tarafından fonlandığına ilişkin etiket koydu. 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T14:11+0300
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France TV, Radio France ve France Medias Monde'un hesapları Twitter tarafından pazartesiden itibaren 'hükümetçe fonlanan medya' olarak tanımlandı.Twitter'ın açıklamasına göre, söz konusu etiket, bir medya kuruluşunun lisans ücretinin kamusal, bireysel veya ticari fonla sağlanıp sağlanmadığını ortaya koyuyor.Diğer yandan Fransa'nın diğer kamu yayıncıları, France Inter, France Info ve France 2'nin Twitter hesaplarına henüz söz konusu etiket konulmadı.Twitter yakın zamanda da İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'nin Twitter ana hesaplarından birini 'hükümetçe fonlanan medya' olarak etiketlemişti.
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twitter , hükümet, medya, sosyal medya
twitter , hükümet, medya, sosyal medya

Twitter, Fransa'nın kamu yayıncılarını 'hükümetçe fonlanan medya' olarak etiketledi

14:11 18.04.2023
© AFP 2023 / Olivier DoulieryTwitter - logo
Twitter - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
© AFP 2023 / Olivier Douliery
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Twitter, Fransa'nın kamu yayın kuruluşlarının hesaplarına hükümet tarafından fonlandığına ilişkin etiket koydu.
France TV, Radio France ve France Medias Monde'un hesapları Twitter tarafından pazartesiden itibaren 'hükümetçe fonlanan medya' olarak tanımlandı.
Twitter'ın açıklamasına göre, söz konusu etiket, bir medya kuruluşunun lisans ücretinin kamusal, bireysel veya ticari fonla sağlanıp sağlanmadığını ortaya koyuyor.
Diğer yandan Fransa'nın diğer kamu yayıncıları, France Inter, France Info ve France 2'nin Twitter hesaplarına henüz söz konusu etiket konulmadı.
Twitter yakın zamanda da İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'nin Twitter ana hesaplarından birini 'hükümetçe fonlanan medya' olarak etiketlemişti.
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