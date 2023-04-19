https://sputniknews.com.tr/20230419/imamoglu-uskudardaki-kacak-kafelerin-yikim-anlarini-paylasti-milletin-malini-millete-kazandirdik-1069895683.html

İmamoğlu, Üsküdar'daki kaçak kafelerin yıkım anını paylaştı: 'Milletin malını millete kazandırdık'

İmamoğlu, Üsküdar'daki kaçak kafelerin yıkım anını paylaştı: 'Milletin malını millete kazandırdık'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar'da uzun süredir yıkım tartışmalarının odağında olan kafelerin yıkıldığı anı paylaştı. İBB... 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T13:02+0300

2023-04-19T13:02+0300

2023-04-19T13:03+0300

türkiye

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ekrem imamoğlu

kafe

üsküdar

yıkım

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İstanbul Üsküdar'daki Kuşkonmaz Camii'nin bitişiğindeki kaçak kafelerin mahkeme kararıyla yıkım çalışmalarına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Üsküdar Belediyesi ve Kaymakamlığınca engel olunuyordu.Hafta başından bu yana tahliye ve yıkım için bölgeye giden İBB ekipleri defalarca mahkeme kararına rağmen engellenmişti.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kaçak kafelerin yıkıldığı anların görüntüsünü sosyal medyadan paylaşarak duyurdu.İmamoğlu kaçak kafelerin yıkıldığı anları şu sözlerle paylaştı:"Millet kazandı… Üsküdar Kuşkonmaz Camii yanındaki kaçak kafelerle mücadelemizde başarılı olduk. Tüm koruma çabalarına rağmen, milletin malını tekrar millete kazandırdık. Üsküdar’a hayırlı olsun."

https://sputniknews.com.tr/20230417/kilicdaroglu-cami-acilisinda-konustu-kimsenin-inancini-sorgulama-gibi-bir-hakkimiz-hukukumuz-yok-1069814127.html

türkiye

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ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, kafe, üsküdar, yıkım