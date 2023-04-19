İmamoğlu, Üsküdar'daki kaçak kafelerin yıkım anını paylaştı: 'Milletin malını millete kazandırdık'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Türkiye'nin rantlaşan yüzü
07:08
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Eski ESK Genel Müdürü Kemaloğlu: Hayvancılık şehirleşti, dövize endeksli hale geldi
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 26 gün kala gündemin öne çıkan başlıkları
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Futbolda mesai hafta içi devam ediyor
14:06
50 dk
ANKARA FARKI
14 Mayıs seçimlerinde adaylar sonucu etkiler mi?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Çok kutupluluğun inşasının ABD hegemonyasına etkileri
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Kaset savaşları
18:34
105 dk
Z RAPORU
Yatırım polemiği
20:45
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Türkiye'deki dini kurumlar
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
AÇIK ALAN
Muharrem İnce faktörü seçimi nasıl etkileyecek?
09:09
111 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 25 gün kala gündemin sıcak başlıkları
12:46
88 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:35
114 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230419/imamoglu-uskudardaki-kacak-kafelerin-yikim-anlarini-paylasti-milletin-malini-millete-kazandirdik-1069895683.html
İmamoğlu, Üsküdar'daki kaçak kafelerin yıkım anını paylaştı: 'Milletin malını millete kazandırdık'
İmamoğlu, Üsküdar'daki kaçak kafelerin yıkım anını paylaştı: 'Milletin malını millete kazandırdık'
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar'da uzun süredir yıkım tartışmalarının odağında olan kafelerin yıkıldığı anı paylaştı. İBB... 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T13:02+0300
2023-04-19T13:03+0300
türkiye
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ekrem imamoğlu
kafe
üsküdar
yıkım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/13/1069895783_0:0:848:477_1920x0_80_0_0_187f533ccb83d326dae58649c66086ed.jpg
İstanbul Üsküdar'daki Kuşkonmaz Camii'nin bitişiğindeki kaçak kafelerin mahkeme kararıyla yıkım çalışmalarına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Üsküdar Belediyesi ve Kaymakamlığınca engel olunuyordu.Hafta başından bu yana tahliye ve yıkım için bölgeye giden İBB ekipleri defalarca mahkeme kararına rağmen engellenmişti.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kaçak kafelerin yıkıldığı anların görüntüsünü sosyal medyadan paylaşarak duyurdu.İmamoğlu kaçak kafelerin yıkıldığı anları şu sözlerle paylaştı:"Millet kazandı… Üsküdar Kuşkonmaz Camii yanındaki kaçak kafelerle mücadelemizde başarılı olduk. Tüm koruma çabalarına rağmen, milletin malını tekrar millete kazandırdık. Üsküdar’a hayırlı olsun."
https://sputniknews.com.tr/20230417/kilicdaroglu-cami-acilisinda-konustu-kimsenin-inancini-sorgulama-gibi-bir-hakkimiz-hukukumuz-yok-1069814127.html
türkiye
üsküdar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/13/1069895783_87:0:727:480_1920x0_80_0_0_b93772d6f79f17a4e49d39c317c856bb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, kafe, üsküdar, yıkım
ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, kafe, üsküdar, yıkım

İmamoğlu, Üsküdar'daki kaçak kafelerin yıkım anını paylaştı: 'Milletin malını millete kazandırdık'

13:02 19.04.2023 (güncellendi: 13:03 19.04.2023)
© Fotoğraf : Twitter / Ekrem İmamoğluİstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar'da uzun süredir yıkım tartışmalarının odağında olan kafelerin yıkıldığı anı paylaştı. İBB Başkanı, paylaşımına "Milletin malını tekrar millete kazandırdık" notunu düştü.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar'da uzun süredir yıkım tartışmalarının odağında olan kafelerin yıkıldığı anı paylaştı. İBB Başkanı, paylaşımına Milletin malını tekrar millete kazandırdık notunu düştü. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
© Fotoğraf : Twitter / Ekrem İmamoğlu
Abone olTelegram
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar'da uzun süredir yıkım tartışmalarının odağında olan kafelerin yıkıldığı anı paylaştı. İBB Başkanı, paylaşımına "Milletin malını tekrar millete kazandırdık" notunu düştü.
İstanbul Üsküdar'daki Kuşkonmaz Camii'nin bitişiğindeki kaçak kafelerin mahkeme kararıyla yıkım çalışmalarına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Üsküdar Belediyesi ve Kaymakamlığınca engel olunuyordu.
Hafta başından bu yana tahliye ve yıkım için bölgeye giden İBB ekipleri defalarca mahkeme kararına rağmen engellenmişti.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kaçak kafelerin yıkıldığı anların görüntüsünü sosyal medyadan paylaşarak duyurdu.
İmamoğlu kaçak kafelerin yıkıldığı anları şu sözlerle paylaştı:
"Millet kazandı… Üsküdar Kuşkonmaz Camii yanındaki kaçak kafelerle mücadelemizde başarılı olduk. Tüm koruma çabalarına rağmen, milletin malını tekrar millete kazandırdık. Üsküdar’a hayırlı olsun."
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Kılıçdaroğlu cami açılışında konuştu: 'Kimsenin inancını sorgulama gibi bir hakkımız, hukukumuz yok'
17 Nisan, 22:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала