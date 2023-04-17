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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
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Kılıçdaroğlu cami açılışında konuştu: 'Kimsenin inancını sorgulama gibi bir hakkımız, hukukumuz yok'
Kılıçdaroğlu cami açılışında konuştu: 'Kimsenin inancını sorgulama gibi bir hakkımız, hukukumuz yok'
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, "Herkesin inancına saygı duyarız. Hiç kimsenin inancını sorgulama gibi bir hakkımız, hukukumuz ve... 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T22:04+0300
2023-04-17T22:04+0300
kemal kılıçdaroğlu
2023 türkiye seçimleri
cami
temel karamollaoğlu
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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü'ndeki Hacı Naif Akkuş Camisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, caminin yapımında emeği geçen hayırsevere ve ilçe belediyesine teşekkür etti.İnsanların camiye geleceğini ve Yüce Yaradan'a dua edeceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Kalpleri burada, gönülleri burada. O dua ortamı içerisinde güzel şeyler dileyeceklerdir. Elbette ki insanların, güzel bir ortamda Yüce Yaradan'a sığınmaları, dua etmeleri hepimizin ortak arzusudur. Dolayısıyla bu bağışı yapan ve katkıda bulunan özellikle belediye başkanımıza da teşekkür ediyorum" diye konuştu.Herkesin arzu ettiği yerde, ibadet etmesini gönülden arzu ettiklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Herkesin inancına saygı duyarız. Hiç kimsenin inancını sorgulama gibi bir hakkımız, hukukumuz ve yetkimiz yoktur. Hep beraber Sayın Temel Bey'in (Karamollaoğlu) de ifade ettiği gibi adalet, adalet ve adalet... Devletin dilini ve adaletini her yerde savunmak ve adaleti her yerde gerçekleştirmek için çaba harcamak zorundayız" dedi.'Camilerin ihtişamından çok camilerin konumu önemli'Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da camilerin İslam medeniyetinin çok ama çok önemli yapıları olduğunu söyledi.Camilerin, Müslümanlar'ın bir araya gelmesine ve aynı zamanda ibadetlerini yerine getirmesine vesile olduğunu anlatan Karamollaoğlu, şunları kaydetti:Caminin açılışına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık da katıldı.
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kemal kılıçdaroğlu, cami, temel karamollaoğlu
kemal kılıçdaroğlu, cami, temel karamollaoğlu

Kılıçdaroğlu cami açılışında konuştu: 'Kimsenin inancını sorgulama gibi bir hakkımız, hukukumuz yok'

22:04 17.04.2023
© AA Kemal Kılıçdaroğlu
 Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2023
© AA
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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, "Herkesin inancına saygı duyarız. Hiç kimsenin inancını sorgulama gibi bir hakkımız, hukukumuz ve yetkimiz yoktur" dedi.
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü'ndeki Hacı Naif Akkuş Camisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, caminin yapımında emeği geçen hayırsevere ve ilçe belediyesine teşekkür etti.
İnsanların camiye geleceğini ve Yüce Yaradan'a dua edeceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Kalpleri burada, gönülleri burada. O dua ortamı içerisinde güzel şeyler dileyeceklerdir. Elbette ki insanların, güzel bir ortamda Yüce Yaradan'a sığınmaları, dua etmeleri hepimizin ortak arzusudur. Dolayısıyla bu bağışı yapan ve katkıda bulunan özellikle belediye başkanımıza da teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Herkesin arzu ettiği yerde, ibadet etmesini gönülden arzu ettiklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Herkesin inancına saygı duyarız. Hiç kimsenin inancını sorgulama gibi bir hakkımız, hukukumuz ve yetkimiz yoktur. Hep beraber Sayın Temel Bey'in (Karamollaoğlu) de ifade ettiği gibi adalet, adalet ve adalet... Devletin dilini ve adaletini her yerde savunmak ve adaleti her yerde gerçekleştirmek için çaba harcamak zorundayız" dedi.

'Camilerin ihtişamından çok camilerin konumu önemli'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da camilerin İslam medeniyetinin çok ama çok önemli yapıları olduğunu söyledi.
Camilerin, Müslümanlar'ın bir araya gelmesine ve aynı zamanda ibadetlerini yerine getirmesine vesile olduğunu anlatan Karamollaoğlu, şunları kaydetti:
"Camilerin ihtişamından çok camilerin konumu önemli. Biz beş vakit namazı, imkan olursa camilerde kılmayı arzu ederiz. Beş vakti... Sabah, öğlen, ikindi, akşam yatsı... Çok büyük camiler genelde çok uzaklarda oluyor. Genelde ticari hayatın da biraz yoğun olduğu bölgelerde oluyor. O camiler ancak bayram namazlarında, cuma namazlarında dolabiliyor ama fonksiyonu gören en çok mahalle camileridir. Ben bundan dolayı bu hizmeti gerçekleştiren hayır sahiplerimize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Cenab-ı Hak inşallah yaptığınız hizmetin karşılığını size fazlasıyla lütfetsin."
Caminin açılışına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık da katıldı.
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