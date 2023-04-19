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https://sputniknews.com.tr/20230419/gazeteci-serdar-akinan-serbest-birakildi-1069933190.html
Gazeteci Serdar Akinan serbest bırakıldı
Gazeteci Serdar Akinan serbest bırakıldı
Sabah saatlerinde gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen Serdar Akinan, emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık ifadesi sonrası... 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T23:52+0300
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türkiye
serdar akinan
gözaltı
gazeteci
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Sabah saatlerinde evinden gözaltına alınarak İstanbul’a getirilen gazeteci Sinan Akinan savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı.Sol'un aktardığına göre Akinan, Muhammed Yakut yayınlarından dolayı gözaltına alınmış, hakkında “Halkı yanıltıcı bilgi yaymak, hakaret, tehdit, kamu görevlisini terör örgütlerine hedef göstermek” suçlamaları yönetilmişti.Akinan, suç kastının olmadığını söyleyerek üzerine atılı olan suçları reddetti. Avukatı Serkan Günel, gazeteci Akinan serbest kalmasını talep etti.Avukat Günel, Akinan'ın savcılık ifadesi sornası serbest kaldığını duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20230419/gazeteci-serdar-akinan-gozaltina-alindi-1069887417.html
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serdar akinan, gözaltı, gazeteci
serdar akinan, gözaltı, gazeteci

Gazeteci Serdar Akinan serbest bırakıldı

23:52 19.04.2023
© FotoğrafSerdar Akinan
Serdar Akinan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
© Fotoğraf
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Sabah saatlerinde gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen Serdar Akinan, emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı.
Sabah saatlerinde evinden gözaltına alınarak İstanbul’a getirilen gazeteci Sinan Akinan savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı.
Sol'un aktardığına göre Akinan, Muhammed Yakut yayınlarından dolayı gözaltına alınmış, hakkında “Halkı yanıltıcı bilgi yaymak, hakaret, tehdit, kamu görevlisini terör örgütlerine hedef göstermek” suçlamaları yönetilmişti.
Akinan, suç kastının olmadığını söyleyerek üzerine atılı olan suçları reddetti. Avukatı Serkan Günel, gazeteci Akinan serbest kalmasını talep etti.
Avukat Günel, Akinan'ın savcılık ifadesi sornası serbest kaldığını duyurdu.
Serdar Akinan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
TÜRKİYE
Gazeteci Serdar Akinan 'Halka yanıltıcı bilgi yaymak'tan gözaltına alındı
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