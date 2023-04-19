https://sputniknews.com.tr/20230419/gazeteci-serdar-akinan-serbest-birakildi-1069933190.html

Gazeteci Serdar Akinan serbest bırakıldı

Gazeteci Serdar Akinan serbest bırakıldı

Sabah saatlerinde gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen Serdar Akinan, emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık ifadesi sonrası... 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T23:52+0300

2023-04-19T23:52+0300

2023-04-19T23:52+0300

türkiye

serdar akinan

gözaltı

gazeteci

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Sabah saatlerinde evinden gözaltına alınarak İstanbul’a getirilen gazeteci Sinan Akinan savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı.Sol'un aktardığına göre Akinan, Muhammed Yakut yayınlarından dolayı gözaltına alınmış, hakkında “Halkı yanıltıcı bilgi yaymak, hakaret, tehdit, kamu görevlisini terör örgütlerine hedef göstermek” suçlamaları yönetilmişti.Akinan, suç kastının olmadığını söyleyerek üzerine atılı olan suçları reddetti. Avukatı Serkan Günel, gazeteci Akinan serbest kalmasını talep etti.Avukat Günel, Akinan'ın savcılık ifadesi sornası serbest kaldığını duyurdu.

https://sputniknews.com.tr/20230419/gazeteci-serdar-akinan-gozaltina-alindi-1069887417.html

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serdar akinan, gözaltı, gazeteci