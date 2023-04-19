https://sputniknews.com.tr/20230419/gazeteci-serdar-akinan-gozaltina-alindi-1069887417.html
Gazeteci Serdar Akinan gözaltına alındığını duyurdu
Gazeteci Serdar Akinan gözaltına alındığını duyurdu
Gazeteci Serdar Akinan evinde sabah saatlerinde gözaltına alındı. Akinan'ın gözaltına alınma nedenine ilişkin bir açıklama yapılmadı. 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T10:14+0300
2023-04-19T10:14+0300
2023-04-19T10:56+0300
türkiye
serdar akinan
gözaltı
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Gazeteci Serdar Akinan, gözaltına alınıp Ayvacık Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğünü attığı bir tweet ile duyurdu.Akinan, Twitter paylaşımında evine gelen polislerle girdiği diyalogu içeren kısa bir video da yayınladı.Bir süredir YouTube yayınları yapan Akinan, son olarak yine YouTube üzerinden birtakım iddiaları dile getiren Muhammed Yakut ile bir röportaj yapmıştı.Akinan'ın gözaltına alınma nedenine ilişkin bir açıklama yapılmadı.
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serdar akinan, gözaltı
Gazeteci Serdar Akinan gözaltına alındığını duyurdu
10:14 19.04.2023 (güncellendi: 10:56 19.04.2023) Abone ol
Gazeteci Serdar Akinan evinde sabah saatlerinde gözaltına alındı. Akinan'ın gözaltına alınma nedenine ilişkin bir açıklama yapılmadı.
Gazeteci Serdar Akinan, gözaltına alınıp Ayvacık Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğünü attığı bir tweet ile duyurdu.
Akinan, Twitter paylaşımında evine gelen polislerle girdiği diyalogu içeren kısa bir video da yayınladı.
Bir süredir YouTube yayınları yapan Akinan, son olarak yine YouTube üzerinden birtakım iddiaları dile getiren Muhammed Yakut ile bir röportaj yapmıştı.
Akinan'ın gözaltına alınma nedenine ilişkin bir açıklama yapılmadı.