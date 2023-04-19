https://sputniknews.com.tr/20230419/galatasarayda-kombine-satis-rekoru-1069921967.html
Galatasaray'da kombine satış rekoru
Galatasaray'da kombine satış rekoru
Galatasaray dün başlattığı kombine bilet yenileme satışlarında ilk günden adet bazında rekor kırdı. Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada en yüksek rakama... 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T20:13+0300
2023-04-19T20:13+0300
2023-04-19T20:15+0300
spor
galatasaray
kombine
satış
rekor
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Galatasaray'ın dün başlattığı kombine yenileme satışlarının ilk gününde, adet bazında rekor kırıldığı kaydedildi.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, satış adedi verilmezken, taraftarların kombine ile VIP koltuklarını yenilemeye büyük ilgi gösterdiği, sayının, en yüksek rakama ulaşılan geçen yılın ilk gün satış adedine göre yüzde 40 artış gösterdiği belirtildi.Son 10 yılın ilk gün performansına göre en yüksek satış adetine ulaşan sarı-kırmızılı kulübün, son 6 yılın ilk gün satışlarının toplam adedinden fazla kombineyi bir günde satarak tarihinde bir ilke imza attığı vurgulandı.Dün gerçekleşen bir günlük satış rakamının, son 4 yılın haftalık satış rakamının da üstünde yer aldığı aktarıldı.Sarı-kırmızılı taraftarların, geçen yıl aldıkları kombinelerin yüzde 10.89'unu ilk gün yenilediği de ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230419/galatasaray-5-hafta-istanbuldan-cikmayacak-1069889977.html
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galatasaray, kombine, satış, rekor
galatasaray, kombine, satış, rekor
Galatasaray'da kombine satış rekoru
20:13 19.04.2023 (güncellendi: 20:15 19.04.2023) Abone ol
Galatasaray dün başlattığı kombine bilet yenileme satışlarında ilk günden adet bazında rekor kırdı. Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada en yüksek rakama ulaşılan geçen yılın ilk gün satış adedine göre yüzde 40 artış gösterdiği belirtildi.
Galatasaray'ın dün başlattığı kombine yenileme satışlarının ilk gününde, adet bazında rekor kırıldığı kaydedildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, satış adedi verilmezken, taraftarların kombine ile VIP koltuklarını yenilemeye büyük ilgi gösterdiği, sayının, en yüksek rakama ulaşılan geçen yılın ilk gün satış adedine göre yüzde 40 artış gösterdiği belirtildi.
Son 10 yılın ilk gün performansına göre en yüksek satış adetine ulaşan sarı-kırmızılı kulübün, son 6 yılın ilk gün satışlarının toplam adedinden fazla kombineyi bir günde satarak tarihinde bir ilke imza attığı vurgulandı.
Dün gerçekleşen bir günlük satış rakamının, son 4 yılın haftalık satış rakamının da üstünde yer aldığı aktarıldı.
Sarı-kırmızılı taraftarların, geçen yıl aldıkları kombinelerin yüzde 10.89'unu ilk gün yenilediği de ifade edildi.