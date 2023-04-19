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https://sputniknews.com.tr/20230419/galatasaray-5-hafta-istanbuldan-cikmayacak-1069889977.html
Galatasaray 5 hafta İstanbul'dan çıkmayacak
Galatasaray 5 hafta İstanbul'dan çıkmayacak
Spor Toto Süper Lig'de Alanyaspor karşılaşmasıyla birlikte ile üst üst 3. galibiyetini elde eden ve liderliğini sürdüren Galatasaray, Fatih Karagümrük maçıyla... 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T11:14+0300
2023-04-19T11:14+0300
spor
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spor toto süper lig
galatasaray
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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u 4-1 mağlup ederek, 69 puanla liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar bu müsabaka ile birlikte Adana Demirspor ve Kayserispor maçlarının ardından üst üste 3. galibiyetini elde ederek yeni bir seri başlattı. Aslan, bu sezon daha önce 14 maç üst üste sahadan galip ayrılmış ve Süper Lig'de bu alanda rekor kırmıştı.14. deplasman maçında 10. galibiyetGalatasaray, Alanyaspor maçıyla birlikte bu sezon Süper Lig'de 14. deplasman maçına çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakalarda 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Aslan, ligde attığı 64 golün yarısını da dış sahada kaydetti. Cimbom, hükmen kazanılan Gaziantep FK maçı dahil konuk olduğu müsabakalarda rakip fileleri 32 kez havalandırdı. Bu sezon kalesinde 20 gole engel olmayan sarı-kırmızılılar, bunların sadece 8'ini deplasmanda yedi.5 hafta İstanbul'dan çıkış yokGalatasaray, Süper Lig'de pazar günü evinde oynayacağı Fatih Karagümrük maçıyla birlikte 5 hafta İstanbul'dan çıkmayacak. Sarı-kırmızılılar, bu maçların 3'ünü evinde, 2'sini de deplasmanda oynayacak. Aslan ayrıca Beşiktaş ile de derbi müsabakasına çıkacak. Galatasaray bu maçlarda sırasıyla evinde Karagümrük, deplasmanda Beşiktaş, sahasında Başakşehir, dış sahada İstanbulspor ile oynayıp son olarak da Sivasspor'u konuk edecek.
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süper lig, spor toto süper lig, galatasaray, deplasman, fikstür, istanbul, galibiyet
süper lig, spor toto süper lig, galatasaray, deplasman, fikstür, istanbul, galibiyet

Galatasaray 5 hafta İstanbul'dan çıkmayacak

11:14 19.04.2023
© AASpor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 29. haftada konuk ettiği Yukatel Kayserispor'u 6-0 yendi.
Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 29. haftada konuk ettiği Yukatel Kayserispor'u 6-0 yendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
© AA
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Spor Toto Süper Lig'de Alanyaspor karşılaşmasıyla birlikte ile üst üst 3. galibiyetini elde eden ve liderliğini sürdüren Galatasaray, Fatih Karagümrük maçıyla birlikte ligde 5 hafta İstanbul'dan çıkmayacak.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u 4-1 mağlup ederek, 69 puanla liderliğini sürdürdü.
Sarı-kırmızılılar bu müsabaka ile birlikte Adana Demirspor ve Kayserispor maçlarının ardından üst üste 3. galibiyetini elde ederek yeni bir seri başlattı. Aslan, bu sezon daha önce 14 maç üst üste sahadan galip ayrılmış ve Süper Lig'de bu alanda rekor kırmıştı.

14. deplasman maçında 10. galibiyet

Galatasaray, Alanyaspor maçıyla birlikte bu sezon Süper Lig'de 14. deplasman maçına çıktı.
Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakalarda 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Aslan, ligde attığı 64 golün yarısını da dış sahada kaydetti. Cimbom, hükmen kazanılan Gaziantep FK maçı dahil konuk olduğu müsabakalarda rakip fileleri 32 kez havalandırdı.
Bu sezon kalesinde 20 gole engel olmayan sarı-kırmızılılar, bunların sadece 8'ini deplasmanda yedi.

5 hafta İstanbul'dan çıkış yok

Galatasaray, Süper Lig'de pazar günü evinde oynayacağı Fatih Karagümrük maçıyla birlikte 5 hafta İstanbul'dan çıkmayacak. Sarı-kırmızılılar, bu maçların 3'ünü evinde, 2'sini de deplasmanda oynayacak.
Aslan ayrıca Beşiktaş ile de derbi müsabakasına çıkacak. Galatasaray bu maçlarda sırasıyla evinde Karagümrük, deplasmanda Beşiktaş, sahasında Başakşehir, dış sahada İstanbulspor ile oynayıp son olarak da Sivasspor'u konuk edecek.
Nenad Bjelica - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
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Sözleşme imzalandı: Nenad Bjelica, Trabzonspor'da
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