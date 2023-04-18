https://sputniknews.com.tr/20230418/sozlesme-imzalandi-nenad-bjelica-trabzonsporda-1069852256.html

Sözleşme imzalandı: Nenad Bjelica, Trabzonspor'da

Sözleşme imzalandı: Nenad Bjelica, Trabzonspor'da

Trabzonspor, Hırvat teknik adam Nenad Bjelica resmi sözleşme imzaladı. 18.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-18T15:52+0300

2023-04-18T15:52+0300

2023-04-18T15:55+0300

trabzonspor

spor

nenad bjelica

sözleşme

teknik direktör

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/12/1069852664_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1d4108414321cbe44221d338667043ed.jpg

Bordo mavililerin yeni teknik direktörü belli oldu. TRT Spor'un aktardığına göre, Karadeniz ekibi Trabzonspor, Nenad Bjelica ile sözleşme imzaladı.Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın istifanın ardından Orhan Ak ile devam etmişti.İhsan Derelioğlu, Beşiktaş maçında takımın başında yer almıştı.Bjelica son olarak Hırvatistan ekibi NK Osijek'i çalıştırmıştı.Bu akşam Trabzon'a ulaşacak olan Hırvat teknik adam, yarın takımla birlikte Sivas'a gidecek.

https://sputniknews.com.tr/20230418/nenad-bjelica-trabzonspor-icin-istanbula-geldi-1069823727.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

trabzonspor, nenad bjelica, sözleşme, teknik direktör