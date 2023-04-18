https://sputniknews.com.tr/20230418/sozlesme-imzalandi-nenad-bjelica-trabzonsporda-1069852256.html
Sözleşme imzalandı: Nenad Bjelica, Trabzonspor'da
Sözleşme imzalandı: Nenad Bjelica, Trabzonspor'da
Trabzonspor, Hırvat teknik adam Nenad Bjelica resmi sözleşme imzaladı. 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T15:52+0300
2023-04-18T15:52+0300
2023-04-18T15:55+0300
trabzonspor
spor
nenad bjelica
sözleşme
teknik direktör
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Bordo mavililerin yeni teknik direktörü belli oldu. TRT Spor'un aktardığına göre, Karadeniz ekibi Trabzonspor, Nenad Bjelica ile sözleşme imzaladı.Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın istifanın ardından Orhan Ak ile devam etmişti.İhsan Derelioğlu, Beşiktaş maçında takımın başında yer almıştı.Bjelica son olarak Hırvatistan ekibi NK Osijek'i çalıştırmıştı.Bu akşam Trabzon'a ulaşacak olan Hırvat teknik adam, yarın takımla birlikte Sivas'a gidecek.
https://sputniknews.com.tr/20230418/nenad-bjelica-trabzonspor-icin-istanbula-geldi-1069823727.html
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trabzonspor, nenad bjelica, sözleşme, teknik direktör
trabzonspor, nenad bjelica, sözleşme, teknik direktör
Sözleşme imzalandı: Nenad Bjelica, Trabzonspor'da
15:52 18.04.2023 (güncellendi: 15:55 18.04.2023) Abone ol
Trabzonspor, Hırvat teknik adam Nenad Bjelica resmi sözleşme imzaladı.
Bordo mavililerin yeni teknik direktörü belli oldu. TRT Spor'un aktardığına göre, Karadeniz ekibi Trabzonspor, Nenad Bjelica ile sözleşme imzaladı.
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın istifanın ardından Orhan Ak ile devam etmişti.
İhsan Derelioğlu, Beşiktaş maçında takımın başında yer almıştı.
Bjelica son olarak Hırvatistan ekibi NK Osijek'i çalıştırmıştı.
Bu akşam Trabzon'a ulaşacak olan Hırvat teknik adam, yarın takımla birlikte Sivas'a gidecek.