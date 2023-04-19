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https://sputniknews.com.tr/20230419/evinde-olu-bulunan-abdli-rapcinin-olum-sebebi-belli-oldu-1069891613.html
Evinde ölü bulunan ABD'li rapçinin ölüm sebebi belli oldu
Evinde ölü bulunan ABD'li rapçinin ölüm sebebi belli oldu
Geçtiğimiz kasım ayında evinde cansız halde bulunan ABD'li ünlü rapçi Aaron Carter'ın ölümüne ilişkin hazırlanan adli tıp raporu yayınlandı. Rapora göre Carter... 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T11:43+0300
2023-04-19T11:43+0300
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ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Lancaster şehrinde 5 Kasım 2022 tarihinde evinde ölü bulunan 34 yaşındaki rap müzisyeni Aaron Carter'a ilişkin adli tıp raporu yayınlandı.Buna göre Carter'ın vücudunda alprazolam etken maddeli Xanax isimli bir yatıştırıcının yanı sıra, 'hava spreyli temizleyicilerde itici gaz olarak yaygın olarak kullanılan bir gaz' şeklinde tanımlanan ve solunduğunda çeşitli mutlu duygulara neden olabilen difloroetan isimli sıkıştırılmış gaza rastlandı.Raporda iki maddenin Carter'ın halsiz bırakarak boğulmasına neden olduğu kaydedildi.Otopsinin Carter'ın ölümünden bir gün sonra gerçekleştirildiği ancak toksikoloji testleri sonuçlarının aylar sonra açıklanabildiği belirtildi.Dünyaca ünlü Backstreet Boys grubundan Nick Carter'ın küçük kardeşi olarak da tanınan Aaron Carter, kariyerine genç bir yıldız olarak henüz erken yaşlarda başlamıştı. 'I Want Candy', 'Aaron’s Party (Come Get It)' ve 'That’s How I Beat Shaq' gibi parçalarla ün kazanan Carter, Backstreet Boys turnelerinde abisine destek oldu. Carter'ın ilk solo albümü henüz 9 yaşında yayınlandı. İkinci albümü 'Aaron's Party (Come Get It)', 2000 yılında piyasaya çıktı ve kısa sürede büyük başarı yakaladı. Carter'ın ailesiyle olan ilişkisi zaman içerisinde kötüleşti. 2013 yılında iflas başvurusu yapan genç yıldız, son yıllarda birkaç kez rehabilitasyona başladı.The Hollywood Reporter, en son 2022 başlarında oğlu Prince'in velayetini geri almak için birçok kez uyuşturucu rehabilitasyon merkezlerine gittiği bilgisini paylaşmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221106/abdli-rapci-aaron-carter-34-yasinda-oldu-1063117347.html
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abd, abd, rap, boğulma
abd, abd, rap, boğulma

Evinde ölü bulunan ABD'li rapçinin ölüm sebebi belli oldu

11:43 19.04.2023
© AP Photo / Rich FuryABD'li ünlü rapçi Aaron Carter
ABD'li ünlü rapçi Aaron Carter - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
© AP Photo / Rich Fury
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Geçtiğimiz kasım ayında evinde cansız halde bulunan ABD'li ünlü rapçi Aaron Carter'ın ölümüne ilişkin hazırlanan adli tıp raporu yayınlandı. Rapora göre Carter kullandığı sakinleştirici ve soluduğu sprey temizleyicilerde kullanılan gaz nedeniyle boğularak can verdi.
ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Lancaster şehrinde 5 Kasım 2022 tarihinde evinde ölü bulunan 34 yaşındaki rap müzisyeni Aaron Carter'a ilişkin adli tıp raporu yayınlandı.
Buna göre Carter'ın vücudunda alprazolam etken maddeli Xanax isimli bir yatıştırıcının yanı sıra, 'hava spreyli temizleyicilerde itici gaz olarak yaygın olarak kullanılan bir gaz' şeklinde tanımlanan ve solunduğunda çeşitli mutlu duygulara neden olabilen difloroetan isimli sıkıştırılmış gaza rastlandı.
Raporda iki maddenin Carter'ın halsiz bırakarak boğulmasına neden olduğu kaydedildi.
Otopsinin Carter'ın ölümünden bir gün sonra gerçekleştirildiği ancak toksikoloji testleri sonuçlarının aylar sonra açıklanabildiği belirtildi.
Dünyaca ünlü Backstreet Boys grubundan Nick Carter'ın küçük kardeşi olarak da tanınan Aaron Carter, kariyerine genç bir yıldız olarak henüz erken yaşlarda başlamıştı. 'I Want Candy', 'Aaron’s Party (Come Get It)' ve 'That’s How I Beat Shaq' gibi parçalarla ün kazanan Carter, Backstreet Boys turnelerinde abisine destek oldu. Carter'ın ilk solo albümü henüz 9 yaşında yayınlandı. İkinci albümü 'Aaron's Party (Come Get It)', 2000 yılında piyasaya çıktı ve kısa sürede büyük başarı yakaladı.
Carter'ın ailesiyle olan ilişkisi zaman içerisinde kötüleşti. 2013 yılında iflas başvurusu yapan genç yıldız, son yıllarda birkaç kez rehabilitasyona başladı.
The Hollywood Reporter, en son 2022 başlarında oğlu Prince'in velayetini geri almak için birçok kez uyuşturucu rehabilitasyon merkezlerine gittiği bilgisini paylaşmıştı.
Aaron Carter - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2022
YAŞAM
ABD'li rapçi Aaron Carter 34 yaşında öldü
6 Kasım 2022, 02:24
Türkiye
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