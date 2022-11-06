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ABD'li rapçi Aaron Carter 34 yaşında öldü
ABD'li rapçi Aaron Carter 34 yaşında öldü
ABD'li ünlü rap müzisyeni Aaron Carter, Los Angeles yakınlarındaki evinde ölü bulundu. 06.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-06T02:24+0300
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abd
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Çocuk yıldız olarak erken yaşta ün kazanan, rap ve oyunculuk kariyerine başlamadan önce kardeşinin hit grubu Backstreet Boys ile turneye çıkan Aaron Carter, Los Angeles yakınlarındaki evinde ölü bulundu.Polis birimlerinden yapılan açıklamada, yerel saatle 11.00 sırasında Kaliforniya eyaletindeki Carter's Lancaster'daki bir ihbar üzerine Carter'ın evine intikal edildiği belirtildi.Ünlü müzisyen, 34 yaşındaydı.Açıklamada, Carter'ın küvetinde ölü bulunduğu kaydedildi. Yetkililer, Carter'ın ölüm nedeni hakkında bilgi vermedi.The Hollywood Reporter ise, en son bu yılın başlarında oğlu Prince'in velayetini geri almak için birçok kez uyuşturucu rehabilitasyon merkezlerine gittiği bilgisini paylaştı.
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abd, los angeles, aaron carter, rap
abd, los angeles, aaron carter, rap

ABD'li rapçi Aaron Carter 34 yaşında öldü

02:24 06.11.2022
© AFP 2022Aaron Carter
Aaron Carter - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2022
© AFP 2022
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ABD'li ünlü rap müzisyeni Aaron Carter, Los Angeles yakınlarındaki evinde ölü bulundu.
Çocuk yıldız olarak erken yaşta ün kazanan, rap ve oyunculuk kariyerine başlamadan önce kardeşinin hit grubu Backstreet Boys ile turneye çıkan Aaron Carter, Los Angeles yakınlarındaki evinde ölü bulundu.
Polis birimlerinden yapılan açıklamada, yerel saatle 11.00 sırasında Kaliforniya eyaletindeki Carter's Lancaster'daki bir ihbar üzerine Carter'ın evine intikal edildiği belirtildi.
Ünlü müzisyen, 34 yaşındaydı.
Açıklamada, Carter'ın küvetinde ölü bulunduğu kaydedildi. Yetkililer, Carter'ın ölüm nedeni hakkında bilgi vermedi.
The Hollywood Reporter ise, en son bu yılın başlarında oğlu Prince'in velayetini geri almak için birçok kez uyuşturucu rehabilitasyon merkezlerine gittiği bilgisini paylaştı.
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