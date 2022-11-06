https://sputniknews.com.tr/20221106/abdli-rapci-aaron-carter-34-yasinda-oldu-1063117347.html

ABD'li rapçi Aaron Carter 34 yaşında öldü

ABD'li rapçi Aaron Carter 34 yaşında öldü

ABD'li ünlü rap müzisyeni Aaron Carter, Los Angeles yakınlarındaki evinde ölü bulundu. 06.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-06T02:24+0300

2022-11-06T02:24+0300

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yaşam

abd

los angeles

aaron carter

rap

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Çocuk yıldız olarak erken yaşta ün kazanan, rap ve oyunculuk kariyerine başlamadan önce kardeşinin hit grubu Backstreet Boys ile turneye çıkan Aaron Carter, Los Angeles yakınlarındaki evinde ölü bulundu.Polis birimlerinden yapılan açıklamada, yerel saatle 11.00 sırasında Kaliforniya eyaletindeki Carter's Lancaster'daki bir ihbar üzerine Carter'ın evine intikal edildiği belirtildi.Ünlü müzisyen, 34 yaşındaydı.Açıklamada, Carter'ın küvetinde ölü bulunduğu kaydedildi. Yetkililer, Carter'ın ölüm nedeni hakkında bilgi vermedi.The Hollywood Reporter ise, en son bu yılın başlarında oğlu Prince'in velayetini geri almak için birçok kez uyuşturucu rehabilitasyon merkezlerine gittiği bilgisini paylaştı.

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