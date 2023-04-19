https://sputniknews.com.tr/20230419/eskisehirde-iscileri-tasiyan-otobus-devrildi-3-olu-31-yarali-1069888196.html
Eskişehir'de işçileri taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 31 yaralı
Eskişehir'de işçileri taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 31 yaralı
Eskişehir'in İnönü ilçesinde işçileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı. 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T10:36+0300
2023-04-19T10:36+0300
2023-04-19T10:36+0300
türkiye
eskişehir
işçi
servis
kaza
ölü
yaralı
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Zafer Bozdemir idaresindeki 26 S 7433 plakalı servis aracı, İnönü-Bozüyük kara yolunun 7. kilometresinde tarlaya devrildi.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.Ekipler, işçilerden Özgün Sevim Kök, Yıldız Kollar ve Erhan Akbardak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.Yaralanan 31 kişi ise Eskişehir ve Bozüyük'teki hastanelere kaldırıldı.Otobüstekilerin, İnönü'deki bir fabrikanın işçileri olduğu ve mesailerine gitmek üzere bu araca bindiği öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230416/lazionun-kaptani-trafik-kazasi-gecirdi-sans-eseri-iyiyim-1069756652.html
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eskişehir, işçi, servis, kaza, ölü, yaralı
eskişehir, işçi, servis, kaza, ölü, yaralı
Eskişehir'de işçileri taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 31 yaralı
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Eskişehir'in İnönü ilçesinde işçileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı.
Zafer Bozdemir idaresindeki 26 S 7433 plakalı servis aracı, İnönü-Bozüyük kara yolunun 7. kilometresinde tarlaya devrildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ekipler, işçilerden Özgün Sevim Kök, Yıldız Kollar ve Erhan Akbardak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan 31 kişi ise Eskişehir ve Bozüyük'teki hastanelere kaldırıldı.
Otobüstekilerin, İnönü'deki bir fabrikanın işçileri olduğu ve mesailerine gitmek üzere bu araca bindiği öğrenildi.