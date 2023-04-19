https://sputniknews.com.tr/20230419/eskisehirde-iscileri-tasiyan-otobus-devrildi-3-olu-31-yarali-1069888196.html

Eskişehir'de işçileri taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 31 yaralı

Eskişehir'de işçileri taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 31 yaralı

Eskişehir'in İnönü ilçesinde işçileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı. 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T10:36+0300

2023-04-19T10:36+0300

2023-04-19T10:36+0300

türkiye

eskişehir

işçi

servis

kaza

ölü

yaralı

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Zafer Bozdemir idaresindeki 26 S 7433 plakalı servis aracı, İnönü-Bozüyük kara yolunun 7. kilometresinde tarlaya devrildi.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.Ekipler, işçilerden Özgün Sevim Kök, Yıldız Kollar ve Erhan Akbardak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.Yaralanan 31 kişi ise Eskişehir ve Bozüyük'teki hastanelere kaldırıldı.Otobüstekilerin, İnönü'deki bir fabrikanın işçileri olduğu ve mesailerine gitmek üzere bu araca bindiği öğrenildi.

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eskişehir, işçi, servis, kaza, ölü, yaralı