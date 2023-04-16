https://sputniknews.com.tr/20230416/lazionun-kaptani-trafik-kazasi-gecirdi-sans-eseri-iyiyim-1069756652.html

Lazio'nun kaptanı trafik kazası geçirdi: 'Şans eseri iyiyim'

Lazio'nun kaptanı trafik kazası geçirdi: 'Şans eseri iyiyim'

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lazio'nun golcü oyuncusu Immobile, bu sabah saatlerinde Roma'da trafik kazası geçirdi. 16.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-16T17:45+0300

2023-04-16T17:45+0300

2023-04-16T17:45+0300

spor

lazio

ciro immobile

kaza

roma

tramvay

futbol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/03/0a/1044001108_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_4364e0d9b23407183c46f2fc4700d852.jpg

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre, başkent Roma'nın Flaminio semtindeki Matteotti Köprüsü'nde yıldız futbolcu Ciro Immobile'nin kullandığı araç ile tramvay çarpıştı.Çarpışma nedeniyle Immobile'nin aracı önden ciddi şekilde hasar alırken, tramvayın da çarpışmanın etkisiyle raydan çıktığı aktarıldı.Kazanın ardından konuşan Immobile, "Tramvay, kırmızı ışıkta geçti. Ben şans eseri iyiyim. Sadece biraz kolum acıyor" dedi.7 kişi hafif yaralandıKazada aralarında tramvay sürücüsü ve yolcuların da olduğu 7 kişinin hafif şekilde yaralandığı ve ambulansla hastaneye götürüldükleri kaydedildi.Golcü Ciro Immobile'nin de kaza sırasında aracında olan kızlarıyla beraber hastaneye gittiği bildirildi.

https://sputniknews.com.tr/20230415/unlu-oyuncunun-esi-suc-orgutu-lideri-cikti-1069707190.html

lazio

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

lazio, ciro immobile, kaza, roma, tramvay, futbol