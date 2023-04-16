https://sputniknews.com.tr/20230416/lazionun-kaptani-trafik-kazasi-gecirdi-sans-eseri-iyiyim-1069756652.html
Lazio'nun kaptanı trafik kazası geçirdi: 'Şans eseri iyiyim'
Lazio'nun kaptanı trafik kazası geçirdi: 'Şans eseri iyiyim'
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lazio'nun golcü oyuncusu Immobile, bu sabah saatlerinde Roma'da trafik kazası geçirdi. 16.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-16T17:45+0300
2023-04-16T17:45+0300
2023-04-16T17:45+0300
spor
lazio
ciro immobile
kaza
roma
tramvay
futbol
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/03/0a/1044001108_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_4364e0d9b23407183c46f2fc4700d852.jpg
İtalyan basınında yer alan bilgilere göre, başkent Roma'nın Flaminio semtindeki Matteotti Köprüsü'nde yıldız futbolcu Ciro Immobile'nin kullandığı araç ile tramvay çarpıştı.Çarpışma nedeniyle Immobile'nin aracı önden ciddi şekilde hasar alırken, tramvayın da çarpışmanın etkisiyle raydan çıktığı aktarıldı.Kazanın ardından konuşan Immobile, "Tramvay, kırmızı ışıkta geçti. Ben şans eseri iyiyim. Sadece biraz kolum acıyor" dedi.7 kişi hafif yaralandıKazada aralarında tramvay sürücüsü ve yolcuların da olduğu 7 kişinin hafif şekilde yaralandığı ve ambulansla hastaneye götürüldükleri kaydedildi.Golcü Ciro Immobile'nin de kaza sırasında aracında olan kızlarıyla beraber hastaneye gittiği bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230415/unlu-oyuncunun-esi-suc-orgutu-lideri-cikti-1069707190.html
lazio
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/03/0a/1044001108_200:0:1800:1200_1920x0_80_0_0_6f2b27eea732d13d80a4ba406ab48ee2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
lazio, ciro immobile, kaza, roma, tramvay, futbol
lazio, ciro immobile, kaza, roma, tramvay, futbol
Lazio'nun kaptanı trafik kazası geçirdi: 'Şans eseri iyiyim'
Abone ol
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lazio'nun golcü oyuncusu Immobile, bu sabah saatlerinde Roma'da trafik kazası geçirdi.
İtalyan basınında yer alan bilgilere göre, başkent Roma'nın Flaminio semtindeki Matteotti Köprüsü'nde yıldız futbolcu Ciro Immobile'nin kullandığı araç ile tramvay çarpıştı.
Çarpışma nedeniyle Immobile'nin aracı önden ciddi şekilde hasar alırken, tramvayın da çarpışmanın etkisiyle raydan çıktığı aktarıldı.
Kazanın ardından konuşan Immobile, "Tramvay, kırmızı ışıkta geçti. Ben şans eseri iyiyim. Sadece biraz kolum acıyor" dedi.
7 kişi hafif yaralandı
Kazada aralarında tramvay sürücüsü ve yolcuların da olduğu 7 kişinin hafif şekilde yaralandığı ve ambulansla hastaneye götürüldükleri kaydedildi.
Golcü Ciro Immobile'nin de kaza sırasında aracında olan kızlarıyla beraber hastaneye gittiği bildirildi.