https://sputniknews.com.tr/20230415/unlu-oyuncunun-esi-suc-orgutu-lideri-cikti-1069707190.html

Ünlü oyuncunun eşi suç örgütü lideri çıktı

Ünlü oyuncunun eşi suç örgütü lideri çıktı

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizisinde hayat verdiği Gizem rolüyle ekranlarda olan güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın eşi Serdar Sertçelik'in yöneticisi olduğu... 15.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-15T10:37+0300

2023-04-15T10:37+0300

2023-04-15T11:32+0300

yaşam

organize suç örgütü

oyuncu

ankara emniyet müdürlüğü

haksız kazanç

vale

ankara

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Kuzey Yıldızı, İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Gökçe karakteriyle ünlenen, şimdilerde ise 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizisinde hayat verdiği Gizem rolüyle ekranlarda olan güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın eşi Serdar Sertçelik'in yöneticisi olduğu suç örgütüne Ankara Emniyet Müdürlüğü operasyon düzenledi.Toplam 38 adrese eş zamanlı yapılan sabah baskınlarında 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken iki şüphelinin yurt dışına kaçtığı saptandı. Yurt dışına kaçanlardan birinin örgütün yöneticisi olan Serdar Sertçelik olduğu tespit edildi. Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Ankara ilinde faaliyet gösteren suç örgütlerine yönelik olarak yapılan çalışmalarda; eğlence mekanlarını ele geçirmekte zorlandıkları mekanlara kalabalık gruplar halinde giderek olay çıkardıkları ve mekanlar kurşunlayarak işletme sahiplerini sindirmeye çalışan suç örgütünü belirledi.Yıllık 30 milyon haksız kazançSuç örgütü ayrıca, mekanlardaki vale ve güvenlik işlerini ele geçirdikleri tespit edildi. Eğlence mekanlarında çalıştırdıkları sertifikasız ve sigortasız çalışan suç islemeye yatkın kişiler vasıtası ile yıllık 30 milyon lira haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.Mekanlarda vale olarak çalışan örgüt elemanlarının valelik adı altında eğlence mekanlarına araçlar ile gelen müşterilerden para istedikleri, para vermek istemeyen müşterileri darp ederek zorla para aldıkları, araçlarda bulunan değerli eşyaları ve nakit paralar çaldıkları bu durumla ilgili birçok vatandaşın mağdur edildiği belirlendi. Bundan dolayı eğlence mekan sahiplerinin mekânları örgüte devrettiği bu yollarla bir çok eğlence mekanının suç örgütü bünyesine geçtiği ortaya çıktı.

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organize suç örgütü, oyuncu, ankara emniyet müdürlüğü, haksız kazanç, vale, ankara