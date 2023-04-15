https://sputniknews.com.tr/20230415/kenyada-sebebi-bilinmeyen-salgin-hastalik-4-kisi-oldu-1069707073.html

Kenya'da 'sebebi bilinmeyen salgın hastalık': 4 kişi öldü

Kenya'da 'sebebi bilinmeyen salgın hastalık': 4 kişi öldü

Kenya'da nedeni henüz tespit edilemeyen hastalık yüzünden 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 15.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-15T10:26+0300

2023-04-15T10:26+0300

2023-04-15T10:26+0300

dünya

kenya

salgın hastalık

can kaybı

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Kenya Sağlık Bakanlığı, ülkenin Kakamega bölgesinde salgın hastalığın patlak verdiğini açıkladı.Açıklamada, henüz tespit edilemeyen hastalık sebebiyle 4 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.Salgında dünden itibaren 627 kişinin etkilendiği kaydedilen açıklamada, bu kişilerin 7 ayrı sağlık merkezinde tedavi gördüğü belirtildi.Açıklamada, hastalığın ateş, karın ağrısı, istifra ve ishal gibi belirtilerinin olduğu bildirildi.Salgın nedeniyle iki okulda eğitime ara verilirken hastalıkla ilgili incelemenin devam ettiği kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230127/pakistanda-gizemli-hastalik-2-haftada-18-kisi-oldu-1066244825.html

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