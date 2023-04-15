https://sputniknews.com.tr/20230415/kenyada-sebebi-bilinmeyen-salgin-hastalik-4-kisi-oldu-1069707073.html
Kenya'da 'sebebi bilinmeyen salgın hastalık': 4 kişi öldü
Kenya'da 'sebebi bilinmeyen salgın hastalık': 4 kişi öldü
Kenya'da nedeni henüz tespit edilemeyen hastalık yüzünden 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 15.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-15T10:26+0300
2023-04-15T10:26+0300
2023-04-15T10:26+0300
dünya
kenya
salgın hastalık
can kaybı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/02/0b/1043792311_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_fa54b9f433b285bf939f554cf4273448.jpg
Kenya Sağlık Bakanlığı, ülkenin Kakamega bölgesinde salgın hastalığın patlak verdiğini açıkladı.Açıklamada, henüz tespit edilemeyen hastalık sebebiyle 4 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.Salgında dünden itibaren 627 kişinin etkilendiği kaydedilen açıklamada, bu kişilerin 7 ayrı sağlık merkezinde tedavi gördüğü belirtildi.Açıklamada, hastalığın ateş, karın ağrısı, istifra ve ishal gibi belirtilerinin olduğu bildirildi.Salgın nedeniyle iki okulda eğitime ara verilirken hastalıkla ilgili incelemenin devam ettiği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230127/pakistanda-gizemli-hastalik-2-haftada-18-kisi-oldu-1066244825.html
kenya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/02/0b/1043792311_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_40f32a5a8208c516bb458e7fcba3565c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kenya, salgın hastalık, can kaybı
kenya, salgın hastalık, can kaybı
Kenya'da 'sebebi bilinmeyen salgın hastalık': 4 kişi öldü
Abone ol
Kenya'da nedeni henüz tespit edilemeyen hastalık yüzünden 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kenya Sağlık Bakanlığı, ülkenin Kakamega bölgesinde salgın hastalığın patlak verdiğini açıkladı.
Açıklamada, henüz tespit edilemeyen hastalık sebebiyle 4 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.
Salgında dünden itibaren 627 kişinin etkilendiği kaydedilen açıklamada, bu kişilerin 7 ayrı sağlık merkezinde tedavi gördüğü belirtildi.
Açıklamada, hastalığın ateş, karın ağrısı, istifra ve ishal gibi belirtilerinin olduğu bildirildi.
Salgın nedeniyle iki okulda eğitime ara verilirken hastalıkla ilgili incelemenin devam ettiği kaydedildi.