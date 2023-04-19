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https://sputniknews.com.tr/20230419/bank-of-america-4-bin-calisanini-isten-cikaracak-1069931393.html
Bank of America 4 bin çalışanını işten çıkaracak
Bank of America 4 bin çalışanını işten çıkaracak
Bank of America, resesyon endişelerinin Wall Street'i sarması nedeniyle ilk çeyrek kârlarına rağmen haziran ayına kadar yaklaşık 4 bin kişiyi işten çıkarma... 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T22:55+0300
2023-04-19T22:55+0300
ekonomi
bank of america
resesyon
işten çıkarma
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Bank of America'nın CEO'su Brian Moynihan, işten çıkarmaların resesyonu önlemek için yapıldığını ve banka açısından zayıflık olarak yorumlanmaması gerektiğini söyledi.Moynihan, "Tahminler yılın ikinci yarısında bir durgunluk olacağı yönünde, ancak tüketici faaliyetlerinin buna işaret edecek bir hızda yavaşladığına dair belirti yok. Her şey hafif bir durgunluğa işaret ediyor, ancak ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.Öte yandan bankanın CFO'su Alastair Borthwick, toplam tam zamanlı işgücünün yüzde 2'sini temsil eden personel azaltımının, çalışan sayısının ocak ayında 218 bine ulaşmasının ardından geldiğini belirtti.Borthwick, "İlk çeyreği şirkette 217 binden biraz fazla çalışanla tamamladık ve ikinci çeyreğin sonunda tam zamanlı eşdeğer çalışan sayımızın yaklaşık 213 bin olmasını bekliyoruz" diye konuştu.Borthwick ayrıca bankanın kârlılığının devam eden 'personel sayısı disiplininden' fayda göreceğini söyledi.Bankanın işgücü mart ayına kadar olan yılda yüzde 4 oranında arttı.Bununla beraber Bank of America, nisan ayının ilk iki haftasında binden fazla pozisyonda işten çıkarmaya gitmiş ve çeyrek sonuna kadar 3 bin kişiyi daha işten çıkarmayı planladığını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230403/credit-suissei-devralan-ubs-toplu-isten-cikarmalara-gidecek-1069128319.html
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bank of america, resesyon, işten çıkarma
bank of america, resesyon, işten çıkarma

Bank of America 4 bin çalışanını işten çıkaracak

22:55 19.04.2023
© AFP 2023 / DOMINICK REUTER / Bank of America
Bank of America - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
© AFP 2023 / DOMINICK REUTER /
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Bank of America, resesyon endişelerinin Wall Street'i sarması nedeniyle ilk çeyrek kârlarına rağmen haziran ayına kadar yaklaşık 4 bin kişiyi işten çıkarma niyetinde olduğunu açıkladı.
Bank of America'nın CEO'su Brian Moynihan, işten çıkarmaların resesyonu önlemek için yapıldığını ve banka açısından zayıflık olarak yorumlanmaması gerektiğini söyledi.
Moynihan, "Tahminler yılın ikinci yarısında bir durgunluk olacağı yönünde, ancak tüketici faaliyetlerinin buna işaret edecek bir hızda yavaşladığına dair belirti yok. Her şey hafif bir durgunluğa işaret ediyor, ancak ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan bankanın CFO'su Alastair Borthwick, toplam tam zamanlı işgücünün yüzde 2'sini temsil eden personel azaltımının, çalışan sayısının ocak ayında 218 bine ulaşmasının ardından geldiğini belirtti.
Borthwick, "İlk çeyreği şirkette 217 binden biraz fazla çalışanla tamamladık ve ikinci çeyreğin sonunda tam zamanlı eşdeğer çalışan sayımızın yaklaşık 213 bin olmasını bekliyoruz" diye konuştu.
Borthwick ayrıca bankanın kârlılığının devam eden 'personel sayısı disiplininden' fayda göreceğini söyledi.
Bankanın işgücü mart ayına kadar olan yılda yüzde 4 oranında arttı.
Bununla beraber Bank of America, nisan ayının ilk iki haftasında binden fazla pozisyonda işten çıkarmaya gitmiş ve çeyrek sonuna kadar 3 bin kişiyi daha işten çıkarmayı planladığını duyurmuştu.
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