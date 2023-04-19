https://sputniknews.com.tr/20230419/ab-ukraynadan-gida-urunleri-ithalatina-iliskin-kisitlamalar-hazirliyor---1069910060.html

'AB, Ukrayna'dan gıda ürünleri ithalatına ilişkin kısıtlamalar hazırlıyor'

'AB, Ukrayna'dan gıda ürünleri ithalatına ilişkin kısıtlamalar hazırlıyor'

Doğu Avrupa'daki bir dizi ülkenin Ukrayna'dan gıda ürünleri ithalatını tek taraflı olarak durdurması sonrası AB'nin Ukrayna'dan bazı tarım ürünlerinin... 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T16:20+0300

2023-04-19T16:20+0300

2023-04-19T16:20+0300

ukrayna krizi

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ab

ukrayna

ithalat

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Reuters'in Avrupa Komisyonu'ndan bir temsilciye dayandırdığı haberine göre Avrupa Komisyonu, başta buğday, mısır, ayçiçeği ve kolza olmak üzere çeşitli tahıl ve yağlı tohum kategorileriyle ilgili 'önleyici tedbirleri' gözden geçiriyor. AB'nin ticaret kuralları, Avrupa Komisyonu'nun belirli malların AB'nin tamamına veya bir kısmına ithalatını yasaklamasını ve bununla birlikte malların transit geçişine izin vermesini mümkün kılıyor. Süreçten etkilenen Doğu Avrupalı çiftçiler için toplamda yaklaşık 100 milyon euro'luk tazminat da hazırlanıyor. Paketin detayları, bugün Avrupa Komisyonu'nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis'in Ukraynalı yetkililerin katılımıyla Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Slovakya ve Polonya'dan bakanlarla yapacağı toplantıda görüşülecek. AB, Ukraynalı çiftçileri desteklemek amacıyla Ukrayna'dan gıda ürünleri ithalatına uygulanan vergileri kaldırmış, fakat bu adım, Doğu Avrupa'daki benzer ürünlerin fiyatlarında keskin bir düşüşe yol açmıştı. Bulgaristan, Ukrayna tahılı ithalatını geçici olarak yasakladı Bu arada Bulgaristan Başbakan Vekili Gılıb Donev, Ukrayna tahılı ithalatını geçici olarak yasakladıklarını açıkladı. Son bir yıl içinde ülkede önemli miktarda ürün kaldığını ve gıda tedarik zincirlerinin bozulduğunu anlatan Donev, "Bu ulusal önlemi almak zorundayız zira Avrupalı yetkililer uygun bir önlem üzerinde düşünmeye devam ediyor. Bulgaristan, Ukrayna'yla dayanışma içinde kalacak ancak Bulgar üreticilerin iflası ona hiçbir şekilde katkı sunmayacak" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230419/macaristan-ukrayna-tarim-urunleri-yasagini-genisletti-1069901743.html

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gıda, ab, ukrayna, ithalat