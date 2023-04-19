https://sputniknews.com.tr/20230419/macaristan-ukrayna-tarim-urunleri-yasagini-genisletti-1069901743.html

Macaristan, Ukrayna tarım ürünleri yasağını genişletti

Macaristan, Ukrayna tarım ürünleri yasağını genişletti

Macaristan hükümeti Çarşamba günü Ukrayna tarım ürünlerinin ithalatına yönelik geçici yasağı bal, şarap, ekmek, şeker ve çeşitli et ve sebze ürünlerini... 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T14:26+0300

2023-04-19T14:26+0300

2023-04-19T14:26+0300

dünya

ukrayna

budapeşte

tarım

yasak

ihracat

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Yasaklanacak ürünlerin listesi, Budapeşte'nin Cumartesi günü tahıl, yağlı tohumlar ve diğer birkaç ürünün ithalatını durdurmak için bir önlem duyurmasının ardından bir hükümet kararnamesinde açıklandı. Son günlerde Polonya, Macaristan ve Slovakya, fiyatlardaki düşüşün yerel çiftçilerin protestolarını tetiklemesinden sonra Ukrayna'dan tahıl ve diğer gıda maddelerinin ithalatını yasakladı. Bulgaristan'ın da benzer bir duyuruyu Çarşamba günü yapması bekleniyor. Mayıs 2022'de Kiev'in tahıl stoklarını blok aracılığıyla ihraç etmesine izin vermişti. Üye devletler, Ukrayna'dan belirli ürünleri miktar kısıtlaması olmaksızın, gümrük ve resmi denetim olmaksızın ithal etmeyi kabul etti.Ancak Budapeşte, ürünlerin önemli bir kısmının AB'den ayrılmadığını ve üye ülkelerde dampingli fiyatlarla satıldığını söyledi. Kararnamede, "AB yasalarının gerektirdiği katı üretim kurallarına uyma zorunluluğunun bulunmaması durumunda, Ukrayna ürünlerinin rekabet avantajı vardır... Bu da üye devletlerin iç pazarında ciddi rahatsızlıklara neden oluyor" ifadelerine yer verildi.Kararnamede ayrıca, yasağın un, yemeklik yağ ve şarap ithalatı için de geçerli olacağı belirtildi.Kararnamede, geçici yasağın Çarşamba gününden 30 Haziran'a kadar süreceği, ancak bu ürünlerin Macaristan üzerinden geçişinde geçerli olmayacağı belirtildi. Macar yetkililer ayrıca, etkilenen ürünlerin sevkiyatını sınırda mühürleyecek ve elektronik cihazlar ve devriyeler yardımıyla onları izleyeceklerini de sözlerine ekledi. Kuralları çiğneyen taşıyıcıların, yükün tam değeri kadar para cezasına çarptırılabileceği belirtildi.Polonya ve Ukrayna ise, Salı günü, Varşova'nın ithalatı yasaklamasının ardından Ukrayna tahılının Polonya üzerinden geçişine izin verecek bir anlaşma yaptı.

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