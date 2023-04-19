Macaristan, Ukrayna tarım ürünleri yasağını genişletti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Türkiye'nin rantlaşan yüzü
07:08
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Eski ESK Genel Müdürü Kemaloğlu: Hayvancılık şehirleşti, dövize endeksli hale geldi
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 26 gün kala gündemin öne çıkan başlıkları
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Futbolda mesai hafta içi devam ediyor
14:06
50 dk
ANKARA FARKI
Eski TBMM Başkanvekili Ateş: Seçmen iktidardan şikayetçi ama muhalefet de umut vermiyor
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Çok kutupluluğun inşasının ABD hegemonyasına etkileri
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Kaset savaşları
18:34
105 dk
Z RAPORU
Yatırım polemiği
20:45
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Türkiye'deki dini kurumlar
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
AÇIK ALAN
Muharrem İnce faktörü seçimi nasıl etkileyecek?
09:09
111 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 25 gün kala gündemin sıcak başlıkları
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Galatasaray yoluna kayıpsız şekilde devam ediyor
14:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:35
114 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230419/macaristan-ukrayna-tarim-urunleri-yasagini-genisletti-1069901743.html
Macaristan, Ukrayna tarım ürünleri yasağını genişletti
Macaristan, Ukrayna tarım ürünleri yasağını genişletti
Macaristan hükümeti Çarşamba günü Ukrayna tarım ürünlerinin ithalatına yönelik geçici yasağı bal, şarap, ekmek, şeker ve çeşitli et ve sebze ürünlerini... 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T14:26+0300
2023-04-19T14:26+0300
dünya
ukrayna
budapeşte
tarım
yasak
ihracat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/05/1055334488_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_346c04df3013d53b27b0a2dafc042cc0.jpg
Yasaklanacak ürünlerin listesi, Budapeşte'nin Cumartesi günü tahıl, yağlı tohumlar ve diğer birkaç ürünün ithalatını durdurmak için bir önlem duyurmasının ardından bir hükümet kararnamesinde açıklandı. Son günlerde Polonya, Macaristan ve Slovakya, fiyatlardaki düşüşün yerel çiftçilerin protestolarını tetiklemesinden sonra Ukrayna'dan tahıl ve diğer gıda maddelerinin ithalatını yasakladı. Bulgaristan'ın da benzer bir duyuruyu Çarşamba günü yapması bekleniyor. Mayıs 2022'de Kiev'in tahıl stoklarını blok aracılığıyla ihraç etmesine izin vermişti. Üye devletler, Ukrayna'dan belirli ürünleri miktar kısıtlaması olmaksızın, gümrük ve resmi denetim olmaksızın ithal etmeyi kabul etti.Ancak Budapeşte, ürünlerin önemli bir kısmının AB'den ayrılmadığını ve üye ülkelerde dampingli fiyatlarla satıldığını söyledi. Kararnamede, "AB yasalarının gerektirdiği katı üretim kurallarına uyma zorunluluğunun bulunmaması durumunda, Ukrayna ürünlerinin rekabet avantajı vardır... Bu da üye devletlerin iç pazarında ciddi rahatsızlıklara neden oluyor" ifadelerine yer verildi.Kararnamede ayrıca, yasağın un, yemeklik yağ ve şarap ithalatı için de geçerli olacağı belirtildi.Kararnamede, geçici yasağın Çarşamba gününden 30 Haziran'a kadar süreceği, ancak bu ürünlerin Macaristan üzerinden geçişinde geçerli olmayacağı belirtildi. Macar yetkililer ayrıca, etkilenen ürünlerin sevkiyatını sınırda mühürleyecek ve elektronik cihazlar ve devriyeler yardımıyla onları izleyeceklerini de sözlerine ekledi. Kuralları çiğneyen taşıyıcıların, yükün tam değeri kadar para cezasına çarptırılabileceği belirtildi.Polonya ve Ukrayna ise, Salı günü, Varşova'nın ithalatı yasaklamasının ardından Ukrayna tahılının Polonya üzerinden geçişine izin verecek bir anlaşma yaptı.
ukrayna
budapeşte
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/05/1055334488_42:0:1097:791_1920x0_80_0_0_df4f4cb0c53644048a06eb9674a54ae9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, budapeşte, tarım, yasak, ihracat
ukrayna, budapeşte, tarım, yasak, ihracat

Macaristan, Ukrayna tarım ürünleri yasağını genişletti

14:26 19.04.2023
© REUTERSMacaristan bayrağı
Macaristan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
© REUTERS
Abone olTelegram
Macaristan hükümeti Çarşamba günü Ukrayna tarım ürünlerinin ithalatına yönelik geçici yasağı bal, şarap, ekmek, şeker ve çeşitli et ve sebze ürünlerini içerecek şekilde genişletti.
Yasaklanacak ürünlerin listesi, Budapeşte'nin Cumartesi günü tahıl, yağlı tohumlar ve diğer birkaç ürünün ithalatını durdurmak için bir önlem duyurmasının ardından bir hükümet kararnamesinde açıklandı.
Son günlerde Polonya, Macaristan ve Slovakya, fiyatlardaki düşüşün yerel çiftçilerin protestolarını tetiklemesinden sonra Ukrayna'dan tahıl ve diğer gıda maddelerinin ithalatını yasakladı.
Bulgaristan'ın da benzer bir duyuruyu Çarşamba günü yapması bekleniyor. Mayıs 2022'de Kiev'in tahıl stoklarını blok aracılığıyla ihraç etmesine izin vermişti. Üye devletler, Ukrayna'dan belirli ürünleri miktar kısıtlaması olmaksızın, gümrük ve resmi denetim olmaksızın ithal etmeyi kabul etti.
Ancak Budapeşte, ürünlerin önemli bir kısmının AB'den ayrılmadığını ve üye ülkelerde dampingli fiyatlarla satıldığını söyledi.
Kararnamede, "AB yasalarının gerektirdiği katı üretim kurallarına uyma zorunluluğunun bulunmaması durumunda, Ukrayna ürünlerinin rekabet avantajı vardır... Bu da üye devletlerin iç pazarında ciddi rahatsızlıklara neden oluyor" ifadelerine yer verildi.
Kararnamede ayrıca, yasağın un, yemeklik yağ ve şarap ithalatı için de geçerli olacağı belirtildi.
Kararnamede, geçici yasağın Çarşamba gününden 30 Haziran'a kadar süreceği, ancak bu ürünlerin Macaristan üzerinden geçişinde geçerli olmayacağı belirtildi.
Macar yetkililer ayrıca, etkilenen ürünlerin sevkiyatını sınırda mühürleyecek ve elektronik cihazlar ve devriyeler yardımıyla onları izleyeceklerini de sözlerine ekledi.
Kuralları çiğneyen taşıyıcıların, yükün tam değeri kadar para cezasına çarptırılabileceği belirtildi.
Polonya ve Ukrayna ise, Salı günü, Varşova'nın ithalatı yasaklamasının ardından Ukrayna tahılının Polonya üzerinden geçişine izin verecek bir anlaşma yaptı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала