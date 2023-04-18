https://sputniknews.com.tr/20230418/turkiye-disislerinden-turk-vatandaslarina-sudan-cagrisi-kapali-mekanlarda-kalmaya-devam-edin--1069855401.html

Türkiye Dışişleri'nden Türk vatandaşlarına 'Sudan' çağrısı: Kapalı mekanlarda kalmaya devam edin

Türkiye Dışişleri'nden Türk vatandaşlarına 'Sudan' çağrısı: Kapalı mekanlarda kalmaya devam edin

Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'da bulunan Türk vatandaşlarına yapılan çağrıda, "Sudan’daki vatandaşlarımızın durumunu yakından takip ediyoruz. Kapalı... 18.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-18T16:20+0300

2023-04-18T16:20+0300

2023-04-18T16:27+0300

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Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Sudan'daki gelişmelere ilişkin duyuru paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: 'Gerekli yönlendirmeler yapılacaktır'Açıklama şöyle devam etti: "Çatışmalardan etkilenen sivillere yardım elinin uzatılmasını teminen acilen insani ateşkes ilan edilmesinin ve ateşkese uyulmasının öneminin altını çiziyoruz. Bu hususta, Türkiye olarak her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu vurguluyoruz. Sudan’daki vatandaşlarımızın durumunu yakından takip ediyoruz. Ülkedeki mevcut güvenlik koşulları, seyahat etmeye uygun olmayıp, vatandaşlarımızın bu aşamada kapalı mekanlarda kalmayı sürdürmeleri büyük önem taşımaktadır. Uygun güvenlik ve lojistik koşullar oluştuğu takdirde, arzu eden vatandaşlarımızın Sudan’dan ayrılmalarını teminen, gerekli yönlendirme yapılacaktır. Büyükelçiliğimiz ve Konsolosluk Çağrı Merkezimiz, vatandaşlarımızla yakın temas halindedir. Çağrı Merkezimiz, vatandaşlarımıza telefonla ulaşarak gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır. Vatandaşlarımızın Bakanlığımız ve Büyükelçiliğimizin duyuruları ile sosyal medya hesaplarını yakından takip etmeleri, henüz Büyükelçiliğimize kayıt yaptırmamış vatandaşlarımızın, aşağıdaki telefon numaralarını arayarak, bilgilerini olabilecek talepleriyle birlikte iletmesi yararlı olacaktır."Sudan ordusu, 24 saatlik ateşkes çağrısına saat 18.00'den itibaren uyacaklarını açıkladı Bu arada Sudan ordusu, uluslararası taraflarca önerilen 24 saatlik ateşkes çağrısına saat 18.00'den itibaren uyacaklarını açıkladı. Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, CNN'e yaptığı açıklamada, uluslararası toplumdan gelen çağrılara yanıt olarak yerel saatle 18.00'den itibaren 24 saat ateşkese uyacaklarını belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20230418/abnin-sudandaki-buyukelcisi-konutunda-saldiriya-ugradi-1069819143.html

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sudan, sudan egemenlik konseyi, afrika, dışişleri, uyarı, türkiye dışişleri bakanlığı