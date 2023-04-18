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Türkiye Dışişleri'nden Türk vatandaşlarına 'Sudan' çağrısı: Kapalı mekanlarda kalmaya devam edin
Türkiye Dışişleri'nden Türk vatandaşlarına 'Sudan' çağrısı: Kapalı mekanlarda kalmaya devam edin
Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'da bulunan Türk vatandaşlarına yapılan çağrıda, "Sudan’daki vatandaşlarımızın durumunu yakından takip ediyoruz. Kapalı... 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T16:20+0300
2023-04-18T16:27+0300
sudan
sudan egemenlik konseyi
afrika
dışişleri
uyarı
türkiye dışişleri bakanlığı
dünya
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Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Sudan'daki gelişmelere ilişkin duyuru paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: 'Gerekli yönlendirmeler yapılacaktır'Açıklama şöyle devam etti: "Çatışmalardan etkilenen sivillere yardım elinin uzatılmasını teminen acilen insani ateşkes ilan edilmesinin ve ateşkese uyulmasının öneminin altını çiziyoruz. Bu hususta, Türkiye olarak her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu vurguluyoruz. Sudan’daki vatandaşlarımızın durumunu yakından takip ediyoruz. Ülkedeki mevcut güvenlik koşulları, seyahat etmeye uygun olmayıp, vatandaşlarımızın bu aşamada kapalı mekanlarda kalmayı sürdürmeleri büyük önem taşımaktadır. Uygun güvenlik ve lojistik koşullar oluştuğu takdirde, arzu eden vatandaşlarımızın Sudan’dan ayrılmalarını teminen, gerekli yönlendirme yapılacaktır. Büyükelçiliğimiz ve Konsolosluk Çağrı Merkezimiz, vatandaşlarımızla yakın temas halindedir. Çağrı Merkezimiz, vatandaşlarımıza telefonla ulaşarak gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır. Vatandaşlarımızın Bakanlığımız ve Büyükelçiliğimizin duyuruları ile sosyal medya hesaplarını yakından takip etmeleri, henüz Büyükelçiliğimize kayıt yaptırmamış vatandaşlarımızın, aşağıdaki telefon numaralarını arayarak, bilgilerini olabilecek talepleriyle birlikte iletmesi yararlı olacaktır."Sudan ordusu, 24 saatlik ateşkes çağrısına saat 18.00'den itibaren uyacaklarını açıkladı Bu arada Sudan ordusu, uluslararası taraflarca önerilen 24 saatlik ateşkes çağrısına saat 18.00'den itibaren uyacaklarını açıkladı. Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, CNN'e yaptığı açıklamada, uluslararası toplumdan gelen çağrılara yanıt olarak yerel saatle 18.00'den itibaren 24 saat ateşkese uyacaklarını belirtti.
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sudan, sudan egemenlik konseyi, afrika, dışişleri, uyarı, türkiye dışişleri bakanlığı
sudan, sudan egemenlik konseyi, afrika, dışişleri, uyarı, türkiye dışişleri bakanlığı

Türkiye Dışişleri'nden Türk vatandaşlarına 'Sudan' çağrısı: Kapalı mekanlarda kalmaya devam edin

16:20 18.04.2023 (güncellendi: 16:27 18.04.2023)
© DHATürkiye Dışişleri Bakanlığı
Türkiye Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
© DHA
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'da bulunan Türk vatandaşlarına yapılan çağrıda, "Sudan’daki vatandaşlarımızın durumunu yakından takip ediyoruz. Kapalı mekanlarda kalmayı sürdürün" denildi.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Sudan'daki gelişmelere ilişkin duyuru paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Sudan Cumhuriyeti’nde Sudan Ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında 15 Nisan 2023 tarihinden bu yana devam eden şiddetli çatışmaları kaygıyla takip ediyoruz. Mukaddes Ramazan Bayramı’na yaklaştığımız bu günlerde kardeş kanının daha fazla akmaması ve sivillerin zarar görmemesi için her iki tarafı da sükûnete davet ediyoruz. Mevcut sorunların kalıcı şekilde çözüme ulaştırılmasının yegane yolunun diyalog ve uzlaşıdan geçtiğine inanıyoruz. "

'Gerekli yönlendirmeler yapılacaktır'

Açıklama şöyle devam etti:
"Çatışmalardan etkilenen sivillere yardım elinin uzatılmasını teminen acilen insani ateşkes ilan edilmesinin ve ateşkese uyulmasının öneminin altını çiziyoruz. Bu hususta, Türkiye olarak her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu vurguluyoruz. Sudan’daki vatandaşlarımızın durumunu yakından takip ediyoruz. Ülkedeki mevcut güvenlik koşulları, seyahat etmeye uygun olmayıp, vatandaşlarımızın bu aşamada kapalı mekanlarda kalmayı sürdürmeleri büyük önem taşımaktadır. Uygun güvenlik ve lojistik koşullar oluştuğu takdirde, arzu eden vatandaşlarımızın Sudan’dan ayrılmalarını teminen, gerekli yönlendirme yapılacaktır.
Büyükelçiliğimiz ve Konsolosluk Çağrı Merkezimiz, vatandaşlarımızla yakın temas halindedir. Çağrı Merkezimiz, vatandaşlarımıza telefonla ulaşarak gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır. Vatandaşlarımızın Bakanlığımız ve Büyükelçiliğimizin duyuruları ile sosyal medya hesaplarını yakından takip etmeleri, henüz Büyükelçiliğimize kayıt yaptırmamış vatandaşlarımızın, aşağıdaki telefon numaralarını arayarak, bilgilerini olabilecek talepleriyle birlikte iletmesi yararlı olacaktır."
Sudan'da çatışmalar - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
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Sudan ordusu, 24 saatlik ateşkes çağrısına saat 18.00'den itibaren uyacaklarını açıkladı

Bu arada Sudan ordusu, uluslararası taraflarca önerilen 24 saatlik ateşkes çağrısına saat 18.00'den itibaren uyacaklarını açıkladı.
Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, CNN'e yaptığı açıklamada, uluslararası toplumdan gelen çağrılara yanıt olarak yerel saatle 18.00'den itibaren 24 saat ateşkese uyacaklarını belirtti.
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