https://sputniknews.com.tr/20230418/stoltenberg-sizdirilan-pentagon-belgelerinin-bazilari-yanlis-ve-manipule-edilmis-1069873935.html
Stoltenberg: Sızdırılan Pentagon belgelerinin bazıları yanlış ve manipüle edilmiş
Stoltenberg: Sızdırılan Pentagon belgelerinin bazıları yanlış ve manipüle edilmiş
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, geçen haftalarda internete sızdırılan bazı gizli Pentagon belgelerinin 'yanlış ve manipüle edilmiş' olduğunu ve NATO'nun... 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T23:17+0300
2023-04-18T23:17+0300
2023-04-18T23:17+0300
ukrayna krizi
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nato
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, geçen haftalarda internete sızan gizli ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) belgelerine ilişkin yorum yaptı.CNN televizyonuna konuşan Stoltenberg, "Bu sızıntıların bazılarının yanlış ve manipüle edilmiş olduğunu hepimiz gördük. NATO müttefiklerinin Ukrayna konusunda yaptıklarını etkileyeceklerini sanmıyorum" dedi.Yetkili, NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya mevzilerini ve topraklarını geri almasına yardımcı olmak için daha fazla silah ve mühimmat göndermesi gerektiğini de sözlerine ekledi.Öte yandan Stoltenberg, "Ukrayna'ya halihazırda muazzam miktarda silah, mühimmat ve malzemenin sağlandığının farkındayız, ancak daha fazlasını yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.Bu ayın başlarında başlarında ABD hükümetine ait 100'den fazla gizli belge sosyal medyaya sızdırılmış ve bu dokümanlar arasında Ukrayna ordusunun durumu ile ABD ve NATO'nun orduyu güçlendirme çabalarına ilişkin hassas istihbarat belgeleri yer almıştı.Geçen hafta FBI, 21 yaşındaki ABD Hava Kuvvetleri Ulusal Muhafız üyesi Jack Teixeira'yı belgelerin sızdırılmasında rolü olduğu iddiasıyla gözaltına almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230415/eski-abd-istihbarat-subayi-washingtonun-sizan-gizli-belgelere-iliskin-aciklamasi-suphe-uyandiriyor-1069708769.html
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abd, nato, pentagon, ukrayna, gizli belge, jens stoltenberg
abd, nato, pentagon, ukrayna, gizli belge, jens stoltenberg
Stoltenberg: Sızdırılan Pentagon belgelerinin bazıları yanlış ve manipüle edilmiş
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, geçen haftalarda internete sızdırılan bazı gizli Pentagon belgelerinin 'yanlış ve manipüle edilmiş' olduğunu ve NATO'nun Ukrayna'ya ilişkin eylemlerini etkilemeyeceğini söyledi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, geçen haftalarda internete sızan gizli ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) belgelerine ilişkin yorum yaptı.
CNN televizyonuna konuşan Stoltenberg, "Bu sızıntıların bazılarının yanlış ve manipüle edilmiş olduğunu hepimiz gördük. NATO müttefiklerinin Ukrayna konusunda yaptıklarını etkileyeceklerini sanmıyorum" dedi.
Yetkili, NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya mevzilerini ve topraklarını geri almasına yardımcı olmak için daha fazla silah ve mühimmat göndermesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
Öte yandan Stoltenberg, "Ukrayna'ya halihazırda muazzam miktarda silah, mühimmat ve malzemenin sağlandığının farkındayız, ancak daha fazlasını yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Bu ayın başlarında başlarında ABD hükümetine ait 100'den fazla gizli belge sosyal medyaya sızdırılmış ve bu dokümanlar arasında Ukrayna ordusunun durumu ile ABD ve NATO'nun orduyu güçlendirme çabalarına ilişkin hassas istihbarat belgeleri yer almıştı.
Geçen hafta FBI, 21 yaşındaki ABD Hava Kuvvetleri Ulusal Muhafız üyesi Jack Teixeira'yı belgelerin sızdırılmasında rolü olduğu iddiasıyla gözaltına almıştı.