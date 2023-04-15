https://sputniknews.com.tr/20230415/eski-abd-istihbarat-subayi-washingtonun-sizan-gizli-belgelere-iliskin-aciklamasi-suphe-uyandiriyor-1069708769.html

Eski ABD istihbarat subayı: Washington’un sızan gizli belgelere ilişkin açıklaması şüphe uyandırıyor

Eski ABD istihbarat subayı: Washington’un sızan gizli belgelere ilişkin açıklaması şüphe uyandırıyor

Eski ABD istihbarat subayı Tony Shaffer, Washington’un Pentagon’un sızan gizli belgeleriyle ilgili resmi açıklamasının şüphe uyandırdığını belirtti. 15.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-15T11:28+0300

2023-04-15T11:28+0300

2023-04-15T11:28+0300

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abd savunma bakanlığı

pentagon

ukrayna krizi

gizli belgeler

gizli belge

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Eski ABD istihbarat subayı Tony Shaffer, Judging Freedom sosyal medya kanalına demecinde Ukrayna birliklerinin durumunu ve ABD ile NATO'nun onları güçlendirme planlarını içeren gizli belgeleri sızdırmakla suçlanan Hava Ulusal Muhafızları'nın istihbarat kanadı çalışanı er Jack Teixeira'nın bu tür gizli belgelere erişemeyeceğini söyledi.Washington'un olayla ilgili resmi açıklamasının şüphe uyandırdığını belirten Shaffer, "Bu mümkün değil. Çok gizli SCI belgelerine erişim yıllar alıyor, bu adam TS/SCI’ye erişim imkanı elde edebilecek hizmet süresine sahip değil. 20 yaşında teğmendim, özel kurslardan geçmek zorundaydım ve sadece sıradan belgelere erişim izni alabildim ve ben bir istihbarat subayıydım, yani teröristleri takip eden bir ajandım. Bu yüzden, bu adamın çok gizli belgelere erişim izni olmasıyla ilgili yanlış bir şeyler olduğundan eminim” dedi.Massachusetts eyaletinde üslü Hava Ulusal Muhafızları'nın 102. İstihbarat Kanadı'nda görevli Jack Teixeira, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) yüzlerce belgesini bir Discord sunucusunda ifşa etmek suçlamasıyla dün Massachusetts eyaletinin Dighton kentindeki evinde ağır silahlı FBI ajanları tarafından gözaltına alınmıştı.

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abd, nato, ukrayna, washington, massachusetts, abd savunma bakanlığı, pentagon, gizli belgeler, gizli belge