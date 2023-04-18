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https://sputniknews.com.tr/20230418/sivrisinegin-isirdigi-guvenlik-gorevlisi-hayatini-kaybetti-1069841211.html
Sivrisineğin ısırdığı güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
Sivrisineğin ısırdığı güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
Denizli'den Antalya'ya çalışmak için gittiği otelde sivrisineğin ısırması sonucu fil ayağı hastalığına yakalanan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. 18.04.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
güvenlik
denizli
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sivrisinek
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Sivrisinek ısırması sonucu 9 yıldır fil ayağı hastalığıyla mücadele eden güvenlik gürevlisi yaşamını yitirdi.İyileşebilmek için sağlık camiasına yaptığı çağrıyla gündeme gelen İbrahim Kadir Karaoğlanoğlu, fenalaşması sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Şikayetleri artan güvenlik görevlisi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada solunumda güçlük çeken ve entübe edilen Karaoğlanoğlu, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.'Çare bulamadık'Oğlunun hastalığına çare bulunamadığını ve her gün acı çektiğini ifade eden baba Akif Karaoğlanoğlu, “Yavruma bakamadık, koruyamadık, kaybettik ve çok üzülüyorum. Nereye götürürsek götürelim çare bulamadık” dedi.Güvenlik görevlisi, Tavas ilçesine bağlı Hırka Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.
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güvenlik, denizli, antalya, sivrisinek, ölüm
güvenlik, denizli, antalya, sivrisinek, ölüm

Sivrisineğin ısırdığı güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

12:57 18.04.2023
© İHADenizli'den Antalya'ya çalışmak için gittiği otelde sivrisineğin ısırması sonucu fil ayağı hastalığına yakalanan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Denizli'den Antalya'ya çalışmak için gittiği otelde sivrisineğin ısırması sonucu fil ayağı hastalığına yakalanan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
© İHA
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Denizli'den Antalya'ya çalışmak için gittiği otelde sivrisineğin ısırması sonucu fil ayağı hastalığına yakalanan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Sivrisinek ısırması sonucu 9 yıldır fil ayağı hastalığıyla mücadele eden güvenlik gürevlisi yaşamını yitirdi.
İyileşebilmek için sağlık camiasına yaptığı çağrıyla gündeme gelen İbrahim Kadir Karaoğlanoğlu, fenalaşması sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şikayetleri artan güvenlik görevlisi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada solunumda güçlük çeken ve entübe edilen Karaoğlanoğlu, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

'Çare bulamadık'

Oğlunun hastalığına çare bulunamadığını ve her gün acı çektiğini ifade eden baba Akif Karaoğlanoğlu, “Yavruma bakamadık, koruyamadık, kaybettik ve çok üzülüyorum. Nereye götürürsek götürelim çare bulamadık” dedi.
Güvenlik görevlisi, Tavas ilçesine bağlı Hırka Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.
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