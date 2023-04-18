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Rusya ve Çin, harp akademileri arasında mutabakat zaptı imzaladı
Rusya ve Çin, harp akademileri arasında mutabakat zaptı imzaladı
Rusya ve Çin askeri heyetlerinin, iki ülkenin harp akademileri arasında mutabakat zaptı imzaladığı belirtildi. 18.04.2023, Sputnik Türkiye
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savunma
rusya
çin
mutabakat zaptı
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Çinli mevkidaşı Li Şangfu arasında Moskova’da yapılan görüşme sırasında, Rusya Harp Akademisi ve Çin Ulusal Savunma Akademisi arasında bir mutabakat zaptı imzaladı.Görüşmenin ardından Çin heyeti, Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezi'nin çeşitli tesislerini ziyaret etti.Li, 16 Nisan’dan bu yana Moskova ziyaretinde bulunuyor. Çinli bakan Rus mevkidaşı Şoygu’nun yanı sıra, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le de görüştü.
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rusya, çin, mutabakat zaptı

Rusya ve Çin, harp akademileri arasında mutabakat zaptı imzaladı

22:11 18.04.2023
© SputnikRusya ordusu - Donbass Operasyonu
Rusya ordusu - Donbass Operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
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Rusya ve Çin askeri heyetlerinin, iki ülkenin harp akademileri arasında mutabakat zaptı imzaladığı belirtildi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Çinli mevkidaşı Li Şangfu arasında Moskova’da yapılan görüşme sırasında, Rusya Harp Akademisi ve Çin Ulusal Savunma Akademisi arasında bir mutabakat zaptı imzaladı.
Görüşmenin ardından Çin heyeti, Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezi'nin çeşitli tesislerini ziyaret etti.
Li, 16 Nisan’dan bu yana Moskova ziyaretinde bulunuyor. Çinli bakan Rus mevkidaşı Şoygu’nun yanı sıra, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le de görüştü.
Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
SAVUNMA
Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Rusya ve Çin, askeri konularda birbirine kararlı şekilde destek vermeli
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