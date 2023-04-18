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Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Rusya ve Çin, askeri konularda birbirine kararlı şekilde destek vermeli
Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Rusya ve Çin, askeri konularda birbirine kararlı şekilde destek vermeli
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya ve Çin'in askeri konularda birbirine yardım etmesi gerektiğini ifade etti. 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T12:38+0300
2023-04-18T12:38+0300
savunma
rusya
çin
sergey şoygu
vladimir putin
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Şoygu, Moskova'da temaslarına devam eden Çin Savunma Bakanı Li Şangfu ile bir görüşme gerçekleştirdi.Kısa süre önce bakanlık görevine atanan Li'yi tebrik eden Şoygu, "Rusya'yla etkileşim konusundaki büyük deneyiminizin hem Çin ordusunun gelişmesine hem de ülkelerimiz arasındaki askeri işbirliğinin genişletilmesine katkı sunacağına inanıyorum. Ülkelerimiz, halklarımız ve ayrıca Rusya ve Çin Silahlı Kuvvetleri arasındaki yıkılmaz dostluk ruhuyla sizinle çok yakın ve verimli bir işbirliği yürüteceğimizi düşünüyorum" dedi.Şoygu, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in marttaki seçimlerden sonra ilk yurtdışı ziyaretini Rusya'ya yaptığı gibi Li'nin de göreve geldikten sonra ilk durağının Moskova olduğuna dikkat çekerek Rus tarafının buna çok önem verdiğinin altını çizdi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin lideri Şi'nin Moskova'da gerçekleştirdiği zirveyi bu yıl Rusya-Çin ilişkilerindeki en önemli siyasi gelişme olarak niteleyen Şoygu, "Putin ve Şi, Rusya ile Çin arasındaki tam teşekküllü ortaklığın ve stratejik etkileşimin en üst düzeyde olduğunu teyit etti. Ulusal güvenlik konuları da dahil olmak üzere birbirimize kararlı bir destek sunarak onları daha da geliştirmeliyiz" ifadelerini kullandı.
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rusya, çin, sergey şoygu, vladimir putin

Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Rusya ve Çin, askeri konularda birbirine kararlı şekilde destek vermeli

12:38 18.04.2023
© Sputnik / Павел Бедняков / Multimedya arşivine gidinŞoygu
Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
© Sputnik / Павел Бедняков
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya ve Çin'in askeri konularda birbirine yardım etmesi gerektiğini ifade etti.
Şoygu, Moskova'da temaslarına devam eden Çin Savunma Bakanı Li Şangfu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Kısa süre önce bakanlık görevine atanan Li'yi tebrik eden Şoygu, "Rusya'yla etkileşim konusundaki büyük deneyiminizin hem Çin ordusunun gelişmesine hem de ülkelerimiz arasındaki askeri işbirliğinin genişletilmesine katkı sunacağına inanıyorum. Ülkelerimiz, halklarımız ve ayrıca Rusya ve Çin Silahlı Kuvvetleri arasındaki yıkılmaz dostluk ruhuyla sizinle çok yakın ve verimli bir işbirliği yürüteceğimizi düşünüyorum" dedi.

Şoygu, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in marttaki seçimlerden sonra ilk yurtdışı ziyaretini Rusya'ya yaptığı gibi Li'nin de göreve geldikten sonra ilk durağının Moskova olduğuna dikkat çekerek Rus tarafının buna çok önem verdiğinin altını çizdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin lideri Şi'nin Moskova'da gerçekleştirdiği zirveyi bu yıl Rusya-Çin ilişkilerindeki en önemli siyasi gelişme olarak niteleyen Şoygu, "Putin ve Şi, Rusya ile Çin arasındaki tam teşekküllü ortaklığın ve stratejik etkileşimin en üst düzeyde olduğunu teyit etti. Ulusal güvenlik konuları da dahil olmak üzere birbirimize kararlı bir destek sunarak onları daha da geliştirmeliyiz" ifadelerini kullandı.
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