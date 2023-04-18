https://sputniknews.com.tr/20230418/rusya-merkez-bankasi-uluslararasi-rezervleri-iade-etme-cabalarini-surduruyor-1069870177.html
Rusya Merkez Bankası, uluslararası rezervleri iade etme çabalarını sürdürüyor
Rusya Merkez Bankası, uluslararası rezervleri iade etme çabalarını sürdürüyor
Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina, Batı ülkelerindeki banka hesaplarında dondurulan dolar ve euro cinsinden uluslararası rezervleri iade etme çabalarını... 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T22:15+0300
2023-04-18T22:15+0300
2023-04-18T22:15+0300
ukrayna krizi
rusya merkez bankası
rusya
ruble
rezerv
elvira nabiullina
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Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Rusya Federasyonu Komünist Partisi heyetiyle gerçekleştirdiği görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emriyle hasım ülkelerin vatandaşlarının Rusya’dan para çıkarmasına kısıtlama getirildiğini anımsatarak “Bu sayede pazarlık gücümüz var” dedi.Batı ülkelerindeki banka hesaplarında dondurulan dolar ve euro cinsinden uluslararası rezervleri iade etme çabalarını sürdürdüklerini anlatan Nabiullina, Rusya’nın yaptırımlara tabi olmayan varlıklar şeklinde ‘koruma yastığına’ sahip olduğunu söyledi.Avrupa Birliği, ABD ve bazı diğer ülkeler, 2022 ilkbaharında, Ukrayna’daki özel askeri harekat gerekçesiyle Rusya’nın uluslararası rezervlerini dondurmuştu. Yaptırımlar Rusya’yı yaklaşık 300 milyar dolarlık rezervden mahrum bırakmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230418/rusya-merkez-bankasi-sayisal-ruble-ile-pilot-islemleri-baslatmaya-haziriz-1069848956.html
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rusya merkez bankası, rusya, ruble, rezerv, elvira nabiullina
rusya merkez bankası, rusya, ruble, rezerv, elvira nabiullina
Rusya Merkez Bankası, uluslararası rezervleri iade etme çabalarını sürdürüyor
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Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina, Batı ülkelerindeki banka hesaplarında dondurulan dolar ve euro cinsinden uluslararası rezervleri iade etme çabalarını sürdürdüklerini belirtti.
Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Rusya Federasyonu Komünist Partisi heyetiyle gerçekleştirdiği görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emriyle hasım ülkelerin vatandaşlarının Rusya’dan para çıkarmasına kısıtlama getirildiğini anımsatarak “Bu sayede pazarlık gücümüz var” dedi.
Batı ülkelerindeki banka hesaplarında dondurulan dolar ve euro cinsinden uluslararası rezervleri iade etme çabalarını sürdürdüklerini anlatan Nabiullina, Rusya’nın yaptırımlara tabi olmayan varlıklar şeklinde ‘koruma yastığına’ sahip olduğunu söyledi.
Avrupa Birliği, ABD ve bazı diğer ülkeler, 2022 ilkbaharında, Ukrayna’daki özel askeri harekat gerekçesiyle Rusya’nın uluslararası rezervlerini dondurmuştu. Yaptırımlar Rusya’yı yaklaşık 300 milyar dolarlık rezervden mahrum bırakmıştı.