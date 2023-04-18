https://sputniknews.com.tr/20230418/rusya-merkez-bankasi-uluslararasi-rezervleri-iade-etme-cabalarini-surduruyor-1069870177.html

Rusya Merkez Bankası, uluslararası rezervleri iade etme çabalarını sürdürüyor

Rusya Merkez Bankası, uluslararası rezervleri iade etme çabalarını sürdürüyor

Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina, Batı ülkelerindeki banka hesaplarında dondurulan dolar ve euro cinsinden uluslararası rezervleri iade etme çabalarını... 18.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-18T22:15+0300

2023-04-18T22:15+0300

2023-04-18T22:15+0300

ukrayna krizi

rusya merkez bankası

rusya

ruble

rezerv

elvira nabiullina

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Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Rusya Federasyonu Komünist Partisi heyetiyle gerçekleştirdiği görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emriyle hasım ülkelerin vatandaşlarının Rusya’dan para çıkarmasına kısıtlama getirildiğini anımsatarak “Bu sayede pazarlık gücümüz var” dedi.Batı ülkelerindeki banka hesaplarında dondurulan dolar ve euro cinsinden uluslararası rezervleri iade etme çabalarını sürdürdüklerini anlatan Nabiullina, Rusya’nın yaptırımlara tabi olmayan varlıklar şeklinde ‘koruma yastığına’ sahip olduğunu söyledi.Avrupa Birliği, ABD ve bazı diğer ülkeler, 2022 ilkbaharında, Ukrayna’daki özel askeri harekat gerekçesiyle Rusya’nın uluslararası rezervlerini dondurmuştu. Yaptırımlar Rusya’yı yaklaşık 300 milyar dolarlık rezervden mahrum bırakmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230418/rusya-merkez-bankasi-sayisal-ruble-ile-pilot-islemleri-baslatmaya-haziriz-1069848956.html

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