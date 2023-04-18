https://sputniknews.com.tr/20230418/rusya-merkez-bankasi-sayisal-ruble-ile-pilot-islemleri-baslatmaya-haziriz-1069848956.html

Rusya Merkez Bankası: Sayısal ruble ile pilot işlemleri başlatmaya hazırız

Rusya Merkez Bankası: Sayısal ruble ile pilot işlemleri başlatmaya hazırız

Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina, kurumun sayısal ruble ile pilot işlemleri başlatmaya hazır olduğunu belirtti. 18.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-18T14:43+0300

2023-04-18T14:43+0300

2023-04-18T14:43+0300

ekonomi

ruble

rusya merkez bankası

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Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, parlamentonun alt kanadı Duma’da yaptığı konuşmada Merkez Bankası’nın sayısal ruble ile pilot işlemleri başlatmaya hazır olduğunu, pilot işlemlerin ardından sayısal rubleyi herkese sunacağını söyledi.Nabiullina, “Sayısal ruble ile pilot uygulamalara başlamaya, yani gerçek para ile gerçek işlemler yapmaya hazırız, fakat bu şimdilik küçük miktarlar ve az sayıda müşteri ile yapılacak. Pilot işlemlerden sonra sayısal rubleyi herkese sunabileceğiz” ifadelerini kullandı.

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ruble, rusya merkez bankası