https://sputniknews.com.tr/20230418/prestijli-fotograf-odulunun-kazanani-odulu-alamam-yapay-zekayla-yaptim-amacim-tartisma-baslatmak-1069859013.html

Prestijli fotoğraf ödülünün kazananı: Ödülü alamam, yapay zekayla yaptım, amacım tartışma başlatmak

Prestijli fotoğraf ödülünün kazananı: Ödülü alamam, yapay zekayla yaptım, amacım tartışma başlatmak

Alman sanatçı Boris Eldagsen, geçen hafta açıklanan 2023 Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri'nin yaratıcı açık kategori ödülünü kabul edemeyeceğini, zira ödüle... 18.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-18T17:22+0300

2023-04-18T17:22+0300

2023-04-18T18:08+0300

yaşam

sanat

kültür & sanat

fotoğraf

fotoğraf yarışması

yapay zeka

ödül

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En prestijli fotoğraf ödüllerinden birine layık görülen farklı kuşaklardan iki kadının siyah beyaz tasvirinin yaratıcısı, bir yaramazlık yapıp yarışmaya yapay zeka ürünü fotoğraf gönderdiğini belirtti. Alman sanatçı Boris Eldagsen, böylelikle tartışma kışkırtmak istediğini vurguladı.'Neyi fotoğraf kabul edip etmeme hakkında tartışma lazım'2023 Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri'nin yaratıcı açık kategori kazananları arasında olan Eldagsen, "Yarışmaların yapay zeka görüntülerle giriş yapılmasına hazırlıklı olup olmadıklarını öğrenmek istedim. Hazırlıklı değillermiş" diyerek şöyle devam etti:'Görüntüde size de ters gelen bir şey var, değil mi'İlk kez bir yapay zeka görüntüsünün prestijli uluslararası fotoğraf yarışmasını kazanmasını 'tarihi bir an' diye niteleyen Alman sanatçı, "Kaçınız bunun yapay zeka tarafından üretildiğini biliyordu veya bundan şüpheleniyordu? Bununla ilgili sanki ters gelen bir şeyler var gibi, değil mi?" sorusunu yönelterek ekledi:Eldagsen, ödülü, Ukrayna'nın Odesa kentinde düzenlenen bir fotoğraf festivaline bağışlama önerisinde bulundu.'Kazanan ilan edilmeden önce yapay zeka kullandığını bildirdi'Dünya Fotoğraf Örgütü Sözcüsü, Eldagsen'in kazanan ilan edilmesinden önce fotoğrafı yapay zekayla birlikte yarattığını doğruladığını belirtti. Sözcü, "Açık yarışmanın yaratıcı kategorisi, siyanotipler ve rayograflardan son teknoloji dijital uygulamalara kadar görüntü oluşturmaya yönelik çeşitli deneysel yaklaşımları memnuniyetle karşılıyor. Bu nedenle, Boris ile yazışmalarımız ve verdiği garantiler sonrasında, başvurusunun bu kategori için kriterleri karşıladığını hissettik ve katılımını destekledik" açıklamasını getirdi.'Tartışılmasını destekliyoruz'Boris'le yapay zekanın rolü hakkında daha derin bir tartışmaya açmak istediklerini, ama ödülü reddetmesi üzerine sanatçıyla diyaloğu kestiklerini söyleyen sözcü, şu mesajı verdi:

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sanat, kültür & sanat, fotoğraf, fotoğraf yarışması, yapay zeka, ödül