Prestijli fotoğraf ödülünün kazananı: Ödülü alamam, yapay zekayla yaptım, amacım tartışma başlatmak
17:22 18.04.2023 (güncellendi: 18:08 18.04.2023)
© https://www.instagram.com/boriseldagsen/Boris Eldagsen’ın aslında yapay zeka yardımıyla yarattığı fotoğraf, 2023 Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri'nin kazananları arasında yer aldı.
© https://www.instagram.com/boriseldagsen/
Alman sanatçı Boris Eldagsen, geçen hafta açıklanan 2023 Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri'nin yaratıcı açık kategori ödülünü kabul edemeyeceğini, zira ödüle değer görülen görüntünün yapay zeka ürünü olduğunu duyurdu.
En prestijli fotoğraf ödüllerinden birine layık görülen farklı kuşaklardan iki kadının siyah beyaz tasvirinin yaratıcısı, bir yaramazlık yapıp yarışmaya yapay zeka ürünü fotoğraf gönderdiğini belirtti. Alman sanatçı Boris Eldagsen, böylelikle tartışma kışkırtmak istediğini vurguladı.
'Neyi fotoğraf kabul edip etmeme hakkında tartışma lazım'
2023 Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri'nin yaratıcı açık kategori kazananları arasında olan Eldagsen, "Yarışmaların yapay zeka görüntülerle giriş yapılmasına hazırlıklı olup olmadıklarını öğrenmek istedim. Hazırlıklı değillermiş" diyerek şöyle devam etti:
"Bizim fotoğraf dünyası olarak açık bir tartışmaya ihtiyacımız var. Neyi fotoğraf olarak kabul etmek isteyip neyi istemediğimiz hakkında bir tartışma. Fotoğrafçılık şemsiyesi, yapay zeka görüntülerini içeri girmeye davet edecek kadar geniş mi yoksa bu bir hata mı olur?"
"Ödülü reddetmemin bu tartışmayı hızlandırmasını umuyorum."
'Görüntüde size de ters gelen bir şey var, değil mi'
İlk kez bir yapay zeka görüntüsünün prestijli uluslararası fotoğraf yarışmasını kazanmasını 'tarihi bir an' diye niteleyen Alman sanatçı, "Kaçınız bunun yapay zeka tarafından üretildiğini biliyordu veya bundan şüpheleniyordu? Bununla ilgili sanki ters gelen bir şeyler var gibi, değil mi?" sorusunu yönelterek ekledi:
"Yapay zeka görüntüleri ile fotoğrafçılık, böyle bir ödülde birbiriyle rekabet etmemeli. Onlar farklı varlıklar. Yapay zeka, fotoğrafçılık değil. Bu nedenle ödülü kabul etmeyeceğim."
Eldagsen, ödülü, Ukrayna'nın Odesa kentinde düzenlenen bir fotoğraf festivaline bağışlama önerisinde bulundu.
Photographer admits prize-winning image was AI-generated https://t.co/A7doJbqEgF— The Guardian (@guardian) April 17, 2023
'Kazanan ilan edilmeden önce yapay zeka kullandığını bildirdi'
Dünya Fotoğraf Örgütü Sözcüsü, Eldagsen'in kazanan ilan edilmesinden önce fotoğrafı yapay zekayla birlikte yarattığını doğruladığını belirtti. Sözcü, "Açık yarışmanın yaratıcı kategorisi, siyanotipler ve rayograflardan son teknoloji dijital uygulamalara kadar görüntü oluşturmaya yönelik çeşitli deneysel yaklaşımları memnuniyetle karşılıyor. Bu nedenle, Boris ile yazışmalarımız ve verdiği garantiler sonrasında, başvurusunun bu kategori için kriterleri karşıladığını hissettik ve katılımını destekledik" açıklamasını getirdi.
Award-winning photograph turns out to be AI creation https://t.co/Ut5pSaFS21— BBC News (World) (@BBCWorld) April 18, 2023
'Tartışılmasını destekliyoruz'
Boris'le yapay zekanın rolü hakkında daha derin bir tartışmaya açmak istediklerini, ama ödülü reddetmesi üzerine sanatçıyla diyaloğu kestiklerini söyleyen sözcü, şu mesajı verdi:
"Bu konunun öneminin ve günümüzde görüntü oluşturma üzerindeki etkisinin farkındayız. Çeşitli kanallarımız ve programlarımız aracılığıyla bu konuyu daha fazla keşfetmeye can atıyoruz ve bu konudaki sohbeti memnuniyetle karşılıyoruz. Yapay zeka uygulamalarının unsurları, görsel oluşturmanın sanatsal bağlamlarıyla alakalı olsa da, ödüller her zaman bu alanda çalışan fotoğrafçıların ve sanatçıların mükemmellik ve becerilerinin desteklendiği bir platform olmuştur ve olmaya devam edecektir.”