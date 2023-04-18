https://sputniknews.com.tr/20230418/pistten-cikan-ucak-pide-salonu-olacak-1069834674.html

Pistten çıkan uçak pide salonu olacak

Pistten çıkan uçak pide salonu olacak

Ankara-Trabzon seferini yaparken 13 Ocak 2018 tarihinde Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkan ve Yomra'da çürümeye terk edilen yolcu uçağı... 18.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-18T11:48+0300

2023-04-18T11:48+0300

2023-04-18T12:01+0300

yaşam

belediye

pide

salon

uçak

restoran

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/12/1069835735_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_6d6f408583ea28282857e7d80ae4ea02.jpg

Ocak 2018'de Ankara-Trabzon seferini yaparken iniş sırasında pistten çıkan yolcu uçağı pide salonu olarak hizmet vermeye hazırlanıyor. Temel Şükrü Yılmaz ve Zafer Celap isimli yatırımcı arkadaşları ile birlikte uçağı pide salonu yapmak için uğraş verdiklerini belirten Abdülkadir Bektaş, uçağa şu ana kadar yaklaşık 4 milyon TL harcadıklarını söyledi. Uçakta şu an pide salonu dizaynı üzerine çalıştıklarını belirten Bektaş, şu ifadeleri kullandı:”Uçağımızı yerleştirdik şu anda iç dizaynlarını yapıyoruz. Allah nasip ederse tesisimizi 1-2 ay komple tamamlayıp insanların hizmetine sunmaya başlayacağız. Uçakta hiçbir şey yoktu şu anda görsel bir kokpit yapıyoruz. Uçakta insanların sadece yemek yemeyip, oturabileceği çay kahvesini içebileceği bir konsept oluşturuyoruz. Uçağımızın hemen yanında cam fanuslarımız var.Trabzon'da ve Karadeniz bölgesinde çok yaygın değil ancak Türkiye genelinde yaygın. Bir yenilik olsun insanlar ailesiyle birlikte gelsin hem yemeğini yesin toplantısını yapsın o şekilde düşündük. Uçağımızın yanında fırınlarımızın bulunduğu binamız var orada bir salonumuz olacak fırınlarımızı bitirdik. Uçağın içerisinde aynı anda 40-50 kişi yemek yiyebilecek tesislerimizle birlikte toplam kapasitesi yaklaşık 400 kişilik. Uçağımızın içerisine fırın olması, dolayısıyla ruhsat alma şansımız yok. Bunları düşündük ancak olma şansı yok. 3-4 arkadaş biraya gelerek birbirimize destek olduk tek başına yapılacak bir tesis değil. Şu ana kadar çok yol kat ettiğimizi düşünüyorum."Uçağa şu ana kadar yaklaşık 4 milyon TL harcadıklarını belirten Bektaş, şöyle devam etti:

https://sputniknews.com.tr/20230418/oyuncu-harun-can-kopegini-sevmek-isteyen-adama-yabancilardan-hoslanmiyor-deyince-saldiriya-ugradi-1069827232.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

belediye, pide, salon, uçak, restoran