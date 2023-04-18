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https://sputniknews.com.tr/20230418/pistten-cikan-ucak-pide-salonu-olacak-1069834674.html
Pistten çıkan uçak pide salonu olacak
Pistten çıkan uçak pide salonu olacak
Ankara-Trabzon seferini yaparken 13 Ocak 2018 tarihinde Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkan ve Yomra'da çürümeye terk edilen yolcu uçağı... 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T11:48+0300
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yaşam
belediye
pide
salon
uçak
restoran
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Ocak 2018'de Ankara-Trabzon seferini yaparken iniş sırasında pistten çıkan yolcu uçağı pide salonu olarak hizmet vermeye hazırlanıyor. Temel Şükrü Yılmaz ve Zafer Celap isimli yatırımcı arkadaşları ile birlikte uçağı pide salonu yapmak için uğraş verdiklerini belirten Abdülkadir Bektaş, uçağa şu ana kadar yaklaşık 4 milyon TL harcadıklarını söyledi. Uçakta şu an pide salonu dizaynı üzerine çalıştıklarını belirten Bektaş, şu ifadeleri kullandı:”Uçağımızı yerleştirdik şu anda iç dizaynlarını yapıyoruz. Allah nasip ederse tesisimizi 1-2 ay komple tamamlayıp insanların hizmetine sunmaya başlayacağız. Uçakta hiçbir şey yoktu şu anda görsel bir kokpit yapıyoruz. Uçakta insanların sadece yemek yemeyip, oturabileceği çay kahvesini içebileceği bir konsept oluşturuyoruz. Uçağımızın hemen yanında cam fanuslarımız var.Trabzon'da ve Karadeniz bölgesinde çok yaygın değil ancak Türkiye genelinde yaygın. Bir yenilik olsun insanlar ailesiyle birlikte gelsin hem yemeğini yesin toplantısını yapsın o şekilde düşündük. Uçağımızın yanında fırınlarımızın bulunduğu binamız var orada bir salonumuz olacak fırınlarımızı bitirdik. Uçağın içerisinde aynı anda 40-50 kişi yemek yiyebilecek tesislerimizle birlikte toplam kapasitesi yaklaşık 400 kişilik. Uçağımızın içerisine fırın olması, dolayısıyla ruhsat alma şansımız yok. Bunları düşündük ancak olma şansı yok. 3-4 arkadaş biraya gelerek birbirimize destek olduk tek başına yapılacak bir tesis değil. Şu ana kadar çok yol kat ettiğimizi düşünüyorum."Uçağa şu ana kadar yaklaşık 4 milyon TL harcadıklarını belirten Bektaş, şöyle devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20230418/oyuncu-harun-can-kopegini-sevmek-isteyen-adama-yabancilardan-hoslanmiyor-deyince-saldiriya-ugradi-1069827232.html
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belediye, pide, salon, uçak, restoran
belediye, pide, salon, uçak, restoran

Pistten çıkan uçak pide salonu olacak

11:48 18.04.2023 (güncellendi: 12:01 18.04.2023)
© AAAnkara-Trabzon seferini yaparken 13 Ocak 2018 tarihinde Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkan ve Yomra'da çürümeye terk edilen yolcu uçağı, belediye tarafından 3 yatırımcıya tahsis edilmişti. İlçede pide salonu olarak hizmet verecek olan uçak için son rötuşlar yapılırken, mekanın 1-2 ay içerisinde hizmete girmesi planlanıyor.
Ankara-Trabzon seferini yaparken 13 Ocak 2018 tarihinde Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkan ve Yomra'da çürümeye terk edilen yolcu uçağı, belediye tarafından 3 yatırımcıya tahsis edilmişti. İlçede pide salonu olarak hizmet verecek olan uçak için son rötuşlar yapılırken, mekanın 1-2 ay içerisinde hizmete girmesi planlanıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
© AA
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Ankara-Trabzon seferini yaparken 13 Ocak 2018 tarihinde Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkan ve Yomra'da çürümeye terk edilen yolcu uçağı, belediye tarafından 3 yatırımcıya tahsis edilmişti. İlçede pide salonu olarak hizmet verecek olan uçak için son rötuşlar yapılırken, mekanın 1-2 ay içerisinde hizmete girmesi planlanıyor.
Ocak 2018'de Ankara-Trabzon seferini yaparken iniş sırasında pistten çıkan yolcu uçağı pide salonu olarak hizmet vermeye hazırlanıyor.
Temel Şükrü Yılmaz ve Zafer Celap isimli yatırımcı arkadaşları ile birlikte uçağı pide salonu yapmak için uğraş verdiklerini belirten Abdülkadir Bektaş, uçağa şu ana kadar yaklaşık 4 milyon TL harcadıklarını söyledi.
Uçakta şu an pide salonu dizaynı üzerine çalıştıklarını belirten Bektaş, şu ifadeleri kullandı:
”Uçağımızı yerleştirdik şu anda iç dizaynlarını yapıyoruz. Allah nasip ederse tesisimizi 1-2 ay komple tamamlayıp insanların hizmetine sunmaya başlayacağız. Uçakta hiçbir şey yoktu şu anda görsel bir kokpit yapıyoruz. Uçakta insanların sadece yemek yemeyip, oturabileceği çay kahvesini içebileceği bir konsept oluşturuyoruz. Uçağımızın hemen yanında cam fanuslarımız var.
Trabzon'da ve Karadeniz bölgesinde çok yaygın değil ancak Türkiye genelinde yaygın. Bir yenilik olsun insanlar ailesiyle birlikte gelsin hem yemeğini yesin toplantısını yapsın o şekilde düşündük. Uçağımızın yanında fırınlarımızın bulunduğu binamız var orada bir salonumuz olacak fırınlarımızı bitirdik. Uçağın içerisinde aynı anda 40-50 kişi yemek yiyebilecek tesislerimizle birlikte toplam kapasitesi yaklaşık 400 kişilik. Uçağımızın içerisine fırın olması, dolayısıyla ruhsat alma şansımız yok. Bunları düşündük ancak olma şansı yok. 3-4 arkadaş biraya gelerek birbirimize destek olduk tek başına yapılacak bir tesis değil. Şu ana kadar çok yol kat ettiğimizi düşünüyorum."
Uçağa şu ana kadar yaklaşık 4 milyon TL harcadıklarını belirten Bektaş, şöyle devam etti:
”Turizm sezonuna yetiştirmek için mücadele ediyoruz. Bu sene hava şartları iyi gitmeyince alt yapıyı bir türlü bitiremedik. Şu anda hızlandık inşallah turizm sezonuna yetiştireceğiz. Çevreden çok güzel tepkiler alıyoruz. Türkiye'de bunun üç dört bölgede örnek projeleri var. Uçağı bu duruma getirene kadar çok mücadele verdik. Uçak boru parçasıydı. İstanbul'da teknik ekip bulduk onlardan Allah razı olsun normalde bu uçak bu şekilde basit bir şekilde gelmez. Sadece uçak bize 4 milyona mal oldu, her geçen gün başka masraf çıkıyor. Uçağımızı tamamladığımızda inşallah depremzedeleri de ağırlayacağız."
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