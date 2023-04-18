https://sputniknews.com.tr/20230418/pentagon-uyardi-abdnin-kieve-yardim-kaynaklari-sinirsiz-degil-1069871468.html

Pentagon uyardı: ABD’nin Kiev'e yardım kaynakları sınırsız değil

Pentagon uyardı: ABD’nin Kiev'e yardım kaynakları sınırsız değil

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD’nin Ukrayna'ya olağanüstü miktarda destek sağladığı, ancak kaynaklarının sınırsız olmadığı konusunda uyardı. 18.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-18T22:34+0300

2023-04-18T22:34+0300

2023-04-18T22:34+0300

ukrayna krizi

abd

pentagon

ukrayna

colin kahl

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ABD Savunma Bakanlığı Müsteşarı Colin Kahl, Foreign Policy dergisine demecinde ABD’nin Ukrayna’ya olağanüstü miktarda destek sağladığını, ancak kaynaklarının sınırsız olmadığını söyledi.Kahl, “Kongre’nin bize Ukrayna'nın güvenliğini desteklemeye yönelik olağanüstü bir miktar tahsis etti, ancak bu kaynak sınırsız değil” diye konuştu.Bir yılı aşkın süre içinde ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Kiev'e 35 milyar dolardan fazla yardım tahsis ettiğini hatırlatan Kahl, “Bu olağanüstü bir hacim ve bunu bürokrasi ve lojistik bakımından yönetmiş olmamız zaten bir mucize. Ancak kaynaklarımız sınırsız değil. Vergi mükellefleri paralarını veriyor ve biz onları doğru yönetmeliyiz” vurgusunu yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20230418/patriot-sistemi-ukraynaya-geldi-1069870547.html

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