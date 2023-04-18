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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230418/pentagon-uyardi-abdnin-kieve-yardim-kaynaklari-sinirsiz-degil-1069871468.html
Pentagon uyardı: ABD’nin Kiev'e yardım kaynakları sınırsız değil
Pentagon uyardı: ABD’nin Kiev'e yardım kaynakları sınırsız değil
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD’nin Ukrayna'ya olağanüstü miktarda destek sağladığı, ancak kaynaklarının sınırsız olmadığı konusunda uyardı. 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T22:34+0300
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ukrayna krizi
abd
pentagon
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ABD Savunma Bakanlığı Müsteşarı Colin Kahl, Foreign Policy dergisine demecinde ABD’nin Ukrayna’ya olağanüstü miktarda destek sağladığını, ancak kaynaklarının sınırsız olmadığını söyledi.Kahl, “Kongre’nin bize Ukrayna'nın güvenliğini desteklemeye yönelik olağanüstü bir miktar tahsis etti, ancak bu kaynak sınırsız değil” diye konuştu.Bir yılı aşkın süre içinde ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Kiev'e 35 milyar dolardan fazla yardım tahsis ettiğini hatırlatan Kahl, “Bu olağanüstü bir hacim ve bunu bürokrasi ve lojistik bakımından yönetmiş olmamız zaten bir mucize. Ancak kaynaklarımız sınırsız değil. Vergi mükellefleri paralarını veriyor ve biz onları doğru yönetmeliyiz” vurgusunu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230418/patriot-sistemi-ukraynaya-geldi-1069870547.html
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abd, pentagon, ukrayna, colin kahl
abd, pentagon, ukrayna, colin kahl

Pentagon uyardı: ABD’nin Kiev'e yardım kaynakları sınırsız değil

22:34 18.04.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOVUkrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOV
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD’nin Ukrayna'ya olağanüstü miktarda destek sağladığı, ancak kaynaklarının sınırsız olmadığı konusunda uyardı.
ABD Savunma Bakanlığı Müsteşarı Colin Kahl, Foreign Policy dergisine demecinde ABD’nin Ukrayna’ya olağanüstü miktarda destek sağladığını, ancak kaynaklarının sınırsız olmadığını söyledi.
Kahl, “Kongre’nin bize Ukrayna'nın güvenliğini desteklemeye yönelik olağanüstü bir miktar tahsis etti, ancak bu kaynak sınırsız değil” diye konuştu.
Bir yılı aşkın süre içinde ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Kiev'e 35 milyar dolardan fazla yardım tahsis ettiğini hatırlatan Kahl, “Bu olağanüstü bir hacim ve bunu bürokrasi ve lojistik bakımından yönetmiş olmamız zaten bir mucize. Ancak kaynaklarımız sınırsız değil. Vergi mükellefleri paralarını veriyor ve biz onları doğru yönetmeliyiz” vurgusunu yaptı.
Patriot - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
Ukrayna krizi
Patriot sistemi Ukrayna’ya geldi
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