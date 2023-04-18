https://sputniknews.com.tr/20230418/patriot-sistemi-ukraynaya-geldi-1069870547.html

Patriot sistemi Ukrayna’ya geldi

Patriot sistemi Ukrayna’ya geldi

ABD yapımı Patriot hava savunma sisteminin füzeleriyle birlikte Ukrayna’ya getirildiği duyuruldu. 18.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-18T22:24+0300

2023-04-18T22:24+0300

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ukrayna krizi

patriot

ukrayna

abd

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Alman hükümetinin sitesinde, Ukrayna’ya yapılan askeri yardımla ilgili bilgilerin paylaşıldığı listenin güncellenmiş halinde Almanya’nın sahip olduğu Patriot hava savunma sisteminin füzeleriyle birlikte Ukrayna’ya teslim edildiği kaydedildi.Ukrayna ayrıca Almanya’dan 16 adet Zetros kamyonunu aldı. Böylece Ukrayna ordusunun elindeki Zetros sayısı 76’ya çıktı.Almanya, 2 adet sınır muhafıza aracını da vererek Ukrayna’nın hizmetindeki bu türden araç sayısı 124’e yükseldi.

https://sputniknews.com.tr/20230404/abdden-ukraynaya-26-milyar-dolarlik-yeni-askeri-yardim-1069183783.html

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