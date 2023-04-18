Patriot sistemi Ukrayna’ya geldi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve kan ürünlerinde stok problemi
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
'Bay Kemal'in Tahtası' ekonomik devrim vaadediyor mu?
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 27 gün kala Türkiye gündemi
12:46
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Brezilya lideri Lula'nın Pekin ziyareti
16:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Yine aynı slogan
18:35
100 dk
Z RAPORU
Liderlerden seçim mesajları
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Türkiye'nin rantlaşan yüzü
07:08
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
ESK Eski Genel Müdürü Kemaloğlu: Hayvancılık şehirleşti, dövize endeksli hale geldi
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 26 gün kala gündemin öne çıkan başlıkları
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Futbolda mesai hafta içi devam ediyor
14:06
50 dk
ANKARA FARKI
14 Mayıs seçimlerinde adaylar sonucu etkiler mi?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Çok kutupluluğun inşasının ABD hegemonyasına etkileri
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Kaset savaşları
18:34
105 dk
Z RAPORU
Yatırım polemiği
20:45
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230418/patriot-sistemi-ukraynaya-geldi-1069870547.html
Patriot sistemi Ukrayna’ya geldi
Patriot sistemi Ukrayna’ya geldi
ABD yapımı Patriot hava savunma sisteminin füzeleriyle birlikte Ukrayna’ya getirildiği duyuruldu. 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T22:24+0300
2023-04-18T22:24+0300
ukrayna krizi
patriot
ukrayna
abd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/16/1064869229_0:120:1200:795_1920x0_80_0_0_a94a5508386f4e0607d5e006e0cdb696.jpg
Alman hükümetinin sitesinde, Ukrayna’ya yapılan askeri yardımla ilgili bilgilerin paylaşıldığı listenin güncellenmiş halinde Almanya’nın sahip olduğu Patriot hava savunma sisteminin füzeleriyle birlikte Ukrayna’ya teslim edildiği kaydedildi.Ukrayna ayrıca Almanya’dan 16 adet Zetros kamyonunu aldı. Böylece Ukrayna ordusunun elindeki Zetros sayısı 76’ya çıktı.Almanya, 2 adet sınır muhafıza aracını da vererek Ukrayna’nın hizmetindeki bu türden araç sayısı 124’e yükseldi.
https://sputniknews.com.tr/20230404/abdden-ukraynaya-26-milyar-dolarlik-yeni-askeri-yardim-1069183783.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/16/1064869229_70:0:1130:795_1920x0_80_0_0_c549764817a3a4d0aeec61fdd070b513.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
patriot, ukrayna, abd
patriot, ukrayna, abd

Patriot sistemi Ukrayna’ya geldi

22:24 18.04.2023
© AFP 2023 / TIM SLOANPatriot
Patriot - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
© AFP 2023 / TIM SLOAN
Abone olTelegram
ABD yapımı Patriot hava savunma sisteminin füzeleriyle birlikte Ukrayna’ya getirildiği duyuruldu.
Alman hükümetinin sitesinde, Ukrayna’ya yapılan askeri yardımla ilgili bilgilerin paylaşıldığı listenin güncellenmiş halinde Almanya’nın sahip olduğu Patriot hava savunma sisteminin füzeleriyle birlikte Ukrayna’ya teslim edildiği kaydedildi.
Ukrayna ayrıca Almanya’dan 16 adet Zetros kamyonunu aldı. Böylece Ukrayna ordusunun elindeki Zetros sayısı 76’ya çıktı.
Almanya, 2 adet sınır muhafıza aracını da vererek Ukrayna’nın hizmetindeki bu türden araç sayısı 124’e yükseldi.
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2023
Ukrayna krizi
ABD'den Ukrayna'ya 2.6 milyar dolarlık yeni askeri yardım
4 Nisan, 22:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала