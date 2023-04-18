https://sputniknews.com.tr/20230418/patriot-sistemi-ukraynaya-geldi-1069870547.html
Patriot sistemi Ukrayna’ya geldi
Patriot sistemi Ukrayna’ya geldi
ABD yapımı Patriot hava savunma sisteminin füzeleriyle birlikte Ukrayna’ya getirildiği duyuruldu. 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T22:24+0300
2023-04-18T22:24+0300
2023-04-18T22:24+0300
ukrayna krizi
patriot
ukrayna
abd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/16/1064869229_0:120:1200:795_1920x0_80_0_0_a94a5508386f4e0607d5e006e0cdb696.jpg
Alman hükümetinin sitesinde, Ukrayna’ya yapılan askeri yardımla ilgili bilgilerin paylaşıldığı listenin güncellenmiş halinde Almanya’nın sahip olduğu Patriot hava savunma sisteminin füzeleriyle birlikte Ukrayna’ya teslim edildiği kaydedildi.Ukrayna ayrıca Almanya’dan 16 adet Zetros kamyonunu aldı. Böylece Ukrayna ordusunun elindeki Zetros sayısı 76’ya çıktı.Almanya, 2 adet sınır muhafıza aracını da vererek Ukrayna’nın hizmetindeki bu türden araç sayısı 124’e yükseldi.
https://sputniknews.com.tr/20230404/abdden-ukraynaya-26-milyar-dolarlik-yeni-askeri-yardim-1069183783.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/16/1064869229_70:0:1130:795_1920x0_80_0_0_c549764817a3a4d0aeec61fdd070b513.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
patriot, ukrayna, abd
Patriot sistemi Ukrayna’ya geldi
Abone ol
ABD yapımı Patriot hava savunma sisteminin füzeleriyle birlikte Ukrayna’ya getirildiği duyuruldu.
Alman hükümetinin sitesinde, Ukrayna’ya yapılan askeri yardımla ilgili bilgilerin paylaşıldığı listenin güncellenmiş halinde Almanya’nın sahip olduğu Patriot hava savunma sisteminin füzeleriyle birlikte Ukrayna’ya teslim edildiği kaydedildi.
Ukrayna ayrıca Almanya’dan 16 adet Zetros kamyonunu aldı. Böylece Ukrayna ordusunun elindeki Zetros sayısı 76’ya çıktı.
Almanya, 2 adet sınır muhafıza aracını da vererek Ukrayna’nın hizmetindeki bu türden araç sayısı 124’e yükseldi.