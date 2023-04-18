https://sputniknews.com.tr/20230418/mohamed-salah-sol-ayagiyla-rekor-kirdi-1069826090.html

Mohamed Salah sol ayağıyla rekor kırdı

Mohamed Salah sol ayağıyla rekor kırdı

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Liverpool, Leeds United ile kozlarını paylaştı. Heyecan dolu maçta Mohamed Salah, attığı gol ile tarihe adını yazdırdı. 18.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-18T08:20+0300

2023-04-18T08:20+0300

2023-04-18T08:35+0300

yaşam

liverpool fc

leeds united

muhammed salah

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Premier Lig'in 31. hafta maçında Leeds United ile Liverpool kozlarını paylaştı. Kritik maç Elland Road Stadyumu'nda oynandı. Kritik müsabakada Mısırlı futbolcu Mohamed Salah, müsabakada attığı golle tarihe geçti.Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, Leeds United karşısına şu ilk 11'le çıktı: Alisson, Alexander, Konate, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Jones, Salah, Gakpo, JotaKarşılaşmanın 35. dakikasında Salah'ın pasıyla savunma arkasına sarkar Alexander-Arnold, ceza sahası içi sağ çaprazından sol tarafa pası çıkardı. Kale sahası içi sol çaprazında bulunan Gakpo sol ayağıyla topa dokundu ve ağları havalandırdı.39. dakikada Muhammed Salah farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. Jota'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Muhammed Salah ceza sahası içi sol çaprazından sol ayağıyla vuruşunu yaptı ve topu köşeden ağlarla buluşturdu.Liverpool'un ikinci golünü kaydeden Mohamed Salah, 107 golle Premier Lig tarihinde sol ayakla en çok gol atan futbolcu olmayı başardı.Müsabakanın 47. dakikasında Konate'nin iyi kontrol edemeyip çaprazdan ceza sahasına girip sağ ayağıyla aşırtma vuruşunu yaptı, top kaleci Alisson'un üzerinden yakın köşeden ağlarla buluştu.52. dakikada Jones'un ara pasıyla savunma arkasına sarkan Jota ceza sahası yayı üzerinden sol çaprazından sağ ayağıyla gelişine vurdu, top kaleci Meslier'in solundan ağlara gitti.Heyecan dolu karşılaşmanın 60. dakikasında ceza sahası dışı sağ çaprazından kullanılan frikikte Alexander-Arnold sağ ayağıyla ortayı yaptı, arka direkte Van Dijk'ın çevirdiği topa kale sahasında dokunan Salah ağları havalandırdı. Ancak pozisyonun ardından ofsayt bayrağı kaldırıldı.Karşılaşmanın 64. dakikasında sol kanattan savunma arkasına sarkan Robertson ortayı yaptı. Ceza sahası içi sol çaprazında topu kontrol eden Gakpo, sağına pasını aktardı. Ceza alanı içi sağ çaprazında topla buluşan Salah sol ayağıyla vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti.Liverpool, 73. dakika farkı dörde çıkardı. Ceza sahası yayı üzerinde hafif sol çaprazında bulunan Jota, Henderson'un sağ kanattan yerden çevirdiği topa sağ ayağıyla gelişine vurdu, yakın direğe çarpan top ağlarla buluştu.90. dakikada Alexander-Arnold'un pasıyla savunma arkasına sarkan Nunez ceza sahası içinden sol ayağıyla vuruşunu yaptı, top kaleci Maslier'in sağından filelerle buluştu.Heyecan dolu karşılaşmayı Liverpool 6-1'lik skorla kazandı.

https://sputniknews.com.tr/20221017/muhammed-salah-steven-gerrardi-geride-birakti-1062389394.html

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liverpool fc, leeds united, muhammed salah