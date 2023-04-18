MAK Araştırma anket sonucunu paylaştı: Fark yüzde 1

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve kan ürünlerinde stok problemi
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
'Bay Kemal'in Tahtası' ekonomik devrim vaadediyor mu?
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 27 gün kala Türkiye gündemi
12:46
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Brezilya lideri Lula'nın Pekin ziyareti
16:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Yine aynı slogan
18:35
100 dk
Z RAPORU
Liderlerden seçim mesajları
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Türkiye'nin rantlaşan yüzü
07:08
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Ucuz et, ucuz soğan hayal mi?
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
12 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
14 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
58 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:35
114 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230418/mak-arastirma-anket-sonucunu-paylasti-fark-yuzde-1-1069830225.html
MAK Araştırma anket sonucunu paylaştı: Fark yüzde 1
MAK Araştırma anket sonucunu paylaştı: Fark yüzde 1
MAK Araştırma'nın anketine göre "Kılıçdaroğlu ikinci turda kazanır" diyenler ile "Erdoğan ikinci turda kazanır" diyenler arasındaki fark sadece yüzde 1 çıktı. 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T10:42+0300
2023-04-18T10:42+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
kemal kılıçdaroğlu
oy
anket
fark
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103588/65/1035886541_0:4:1200:679_1920x0_80_0_0_30c49fe229515eba1925051f3fecf148.jpg
MAK Araştırma, 'Nisan 2023 Türkiye Gündemi Araştırması'nın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Ankette katılımcılara, “Yarın milletvekilliği seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?” sorusu yöneltildi. Verilen yanıtlara göre, (kararsızlar dağıtıldıktan sonra) oy oranları şöyle oldu:“14 Mayıs seçiminde oyunuzu hangi ittifaktan yana kullanacaksınız?” sorusuna verilen yanıtlara göre ise ittifakların oy oranı şöyle oldu:Sözcü'nün aktardığına göre, “Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde hangi cumhurbaşkanı adayına oy vereceksiniz?” sorusuna verilen yanıtlar şöyle oldu:“Kendi tercihiniz kim olursa olsun, kendi görüşünüzden bağımsız size göre cumhurbaşkanlığı seçimini hangi turda hangi aday kazanır?” sorusu soruldu. Yanıtlar şu şekilde oldu:Araştırma 52 şehirde 10-16 Nisan tarihleri arasında 5 bin 750 kişi ile gerçekleştirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230418/secim-ikinci-tura-kalirsa-yaklasik-50-bin-yeni-secmen-sandiga-gidecek-1069829130.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103588/65/1035886541_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_68d6aed910dea3c9e9f2ec9601ca61b5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, oy, anket, fark
recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, oy, anket, fark

MAK Araştırma anket sonucunu paylaştı: Fark yüzde 1

10:42 18.04.2023
© AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar / Recep Tayyip Erdoğan - Kemal Kılıçdaroğlu
Recep Tayyip Erdoğan - Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
© AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar /
Abone olTelegram
MAK Araştırma'nın anketine göre "Kılıçdaroğlu ikinci turda kazanır" diyenler ile "Erdoğan ikinci turda kazanır" diyenler arasındaki fark sadece yüzde 1 çıktı.
MAK Araştırma, 'Nisan 2023 Türkiye Gündemi Araştırması'nın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
Ankette katılımcılara, Yarın milletvekilliği seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?” sorusu yöneltildi. Verilen yanıtlara göre, (kararsızlar dağıtıldıktan sonra) oy oranları şöyle oldu:
1.
AK Parti: Yüzde 35.8
2.
CHP: Yüzde 29.1
3.
İYİ Parti: Yüzde 11.7
4.
Yeşil Sol Parti: Yüzde 9.5
5.
MHP: Yüzde 7.2
6.
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1.4
7.
Türkiye İsçi Partisi: Yüzde 1.4
8.
Memleket Partisi: Yüzde 1.2
9.
BBP: Yüzde 1.2
10.
Zafer Partisi: Yüzde 0.8
11.
Diğerleri: Yüzde 0.7
“14 Mayıs seçiminde oyunuzu hangi ittifaktan yana kullanacaksınız?” sorusuna verilen yanıtlara göre ise ittifakların oy oranı şöyle oldu:
1.
Cumhur İttifakı: Yüzde 44
2.
Millet İttifakı: Yüzde 40
3.
Emek ve Özgürlük İttifakı: Yüzde 10.3
4.
ATA İttifakı: Yüzde 1
5.
Sosyalist Güç Birliği: Yüzde 0.4
6.
Hiçbir ittifakta yer almayan bir partiye oy vereceğim: Yüzde 0.3
Sözcü'nün aktardığına göre, “Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde hangi cumhurbaşkanı adayına oy vereceksiniz?” sorusuna verilen yanıtlar şöyle oldu:
1.
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 47.8
2.
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 43.7
3.
Muharrem İnce: Yüzde 3.4
4.
Sinan Oğan: Yüzde 1.1
“Kendi tercihiniz kim olursa olsun, kendi görüşünüzden bağımsız size göre cumhurbaşkanlığı seçimini hangi turda hangi aday kazanır?” sorusu soruldu. Yanıtlar şu şekilde oldu:
Kemal Kılıçdaroğlu ilk turda kazanır: Yüzde 32
Kemal Kılıçdaroğlu ikinci turda kazanır: Yüzde 15
Recep Tayyip Erdoğan ilk turda kazanır: Yüzde 30
Recep Tayyip Erdoğan ikinci turda kazanır: Yüzde 16
Muharrem İnce ikinci turda kazanır: Yüzde 1
Sinan Oğan ikinci turda kazanır: Yüzde 1
Araştırma 52 şehirde 10-16 Nisan tarihleri arasında 5 bin 750 kişi ile gerçekleştirildi.
Yerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Seçim ikinci tura kalırsa yaklaşık 50 bin yeni seçmen sandığa gidecek
10:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала