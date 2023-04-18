https://sputniknews.com.tr/20230418/mak-arastirma-anket-sonucunu-paylasti-fark-yuzde-1-1069830225.html

MAK Araştırma anket sonucunu paylaştı: Fark yüzde 1

MAK Araştırma anket sonucunu paylaştı: Fark yüzde 1

MAK Araştırma'nın anketine göre "Kılıçdaroğlu ikinci turda kazanır" diyenler ile "Erdoğan ikinci turda kazanır" diyenler arasındaki fark sadece yüzde 1 çıktı. 18.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-18T10:42+0300

2023-04-18T10:42+0300

2023-04-18T10:42+0300

2023 türkiye seçimleri

recep tayyip erdoğan

kemal kılıçdaroğlu

oy

anket

fark

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MAK Araştırma, 'Nisan 2023 Türkiye Gündemi Araştırması'nın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Ankette katılımcılara, “Yarın milletvekilliği seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?” sorusu yöneltildi. Verilen yanıtlara göre, (kararsızlar dağıtıldıktan sonra) oy oranları şöyle oldu:“14 Mayıs seçiminde oyunuzu hangi ittifaktan yana kullanacaksınız?” sorusuna verilen yanıtlara göre ise ittifakların oy oranı şöyle oldu:Sözcü'nün aktardığına göre, “Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde hangi cumhurbaşkanı adayına oy vereceksiniz?” sorusuna verilen yanıtlar şöyle oldu:“Kendi tercihiniz kim olursa olsun, kendi görüşünüzden bağımsız size göre cumhurbaşkanlığı seçimini hangi turda hangi aday kazanır?” sorusu soruldu. Yanıtlar şu şekilde oldu:Araştırma 52 şehirde 10-16 Nisan tarihleri arasında 5 bin 750 kişi ile gerçekleştirildi.

https://sputniknews.com.tr/20230418/secim-ikinci-tura-kalirsa-yaklasik-50-bin-yeni-secmen-sandiga-gidecek-1069829130.html

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recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, oy, anket, fark