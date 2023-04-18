https://sputniknews.com.tr/20230418/kahramanmarasta-katlanabilir-konteynerlerin-kurulumuna-baslandi-1069838260.html

Kahramanmaraş'ta katlanabilir konteynerlerin kurulumuna başlandı

Kahramanmaraş'ta katlanabilir konteynerlerin kurulumuna başlandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, mayısın birinci haftasına kadar 10 binin üzerinde katlanabilir konteyneri kırsal alana kurmayı... 18.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-18T12:17+0300

2023-04-18T12:17+0300

2023-04-18T12:17+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

kahramanmaraş

deprem

konteyner

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AFAD ekipleri, barınma sorununu çözmek için başlatılan çalışmalar kapsamında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde katlanabilir konteynerleri kurmaya başladı.Bölgede incelemelere bulunan Sezer, katlanabilir konteynerlerin daha sonraki afetlerde de kullanılabileceğine işaret ederek, vatandaşlara bırakabilecekleri, kırsal alanda kurulabilecek konteyner modeli geliştirdiklerini vurguladı.Sezer, köy sakinlerinin tercihlerine göre konteynerlerin kurulumlarının yapıldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:Vatandaşların her türlü ihtiyaçlarının da karşılanacağının altını çizen Sezer, şu değerlendirmede bulundu:Sezer, bir taraftan da konteyner kentler noktasında çalıştıklarını belirterek, "Depremin ikinci gününden itibaren yine yoğun bir çalışma ortaya koyduk ve 10 milyon metrekare alanda konteyner altyapısı çalışmasını devam ettiriyoruz ve şu anda 308 konteyner kent planladık ve depremin ikinci ayında olmamıza rağmen şu anda 72 bin konteyneri sahaya indirmiş durumdayız" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230406/afad-iki-ayda-24-bin-927-deprem-meydana-geldi-1069283533.html

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afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kahramanmaraş, deprem, konteyner