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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230406/afad-iki-ayda-24-bin-927-deprem-meydana-geldi-1069283533.html
AFAD: İki ayda 24 bin 927 deprem meydana geldi
AFAD: İki ayda 24 bin 927 deprem meydana geldi
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 6 Şubat-6 Nisan arası 24 bin 927 deprem meydana geldi. 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T16:23+0300
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afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
hatay
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin ardından 6 Şubat-6 Nisan arası 24 bin 927 deprem meydana geldiği ifade edildi.Açıklamada, Türkiye'nin ve yakın çevresindeki deprem aktivitesinin AFAD Başkanlığı tarafından 7 gün 24 saat takip edildiği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230405/afad-gonullusu-isci-dayanisma-amaciyla-deprem-bolgesine-gittigim-icin-isten-cikarildim-1069216636.html
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afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), deprem, hatay, türkiye
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), deprem, hatay, türkiye

AFAD: İki ayda 24 bin 927 deprem meydana geldi

16:23 06.04.2023 (güncellendi: 16:25 06.04.2023)
© AAdeprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2023
© AA
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 6 Şubat-6 Nisan arası 24 bin 927 deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin ardından 6 Şubat-6 Nisan arası 24 bin 927 deprem meydana geldiği ifade edildi.
Açıklamada, Türkiye'nin ve yakın çevresindeki deprem aktivitesinin AFAD Başkanlığı tarafından 7 gün 24 saat takip edildiği kaydedildi.
AFAD gönüllüsü Fethullah Kaya - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2023
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