https://sputniknews.com.tr/20230406/afad-iki-ayda-24-bin-927-deprem-meydana-geldi-1069283533.html

AFAD: İki ayda 24 bin 927 deprem meydana geldi

AFAD: İki ayda 24 bin 927 deprem meydana geldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 6 Şubat-6 Nisan arası 24 bin 927 deprem meydana geldi. 06.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-06T16:23+0300

2023-04-06T16:23+0300

2023-04-06T16:25+0300

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

deprem

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

hatay

türkiye

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin ardından 6 Şubat-6 Nisan arası 24 bin 927 deprem meydana geldiği ifade edildi.Açıklamada, Türkiye'nin ve yakın çevresindeki deprem aktivitesinin AFAD Başkanlığı tarafından 7 gün 24 saat takip edildiği kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230405/afad-gonullusu-isci-dayanisma-amaciyla-deprem-bolgesine-gittigim-icin-isten-cikarildim-1069216636.html

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